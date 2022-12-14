Chồng đi công tác, 2h đêm bố chồng bất ngờ gõ cửa phòng đùng đùng nhờ tôi giúp ông 'thư giãn', nghe đến đây mà đỏ mặt tía tai

Tâm sự 14/12/2022 07:13

Nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng, Thảo bật dậy mở cửa rồi đỏ ửng mặt xấu hổ khi thấy bố chồng cởi trần mặc mỗi chiếc quần đùi mỏng manh, tay cầm túi gì đen đen.

Mới lên chức phó giám đốc nên chồng Thảo phải đi công tác suốt, tháng có khi chỉ ở nhà với vợ được 8 ngày. Chồng đi nhiều, Thảo cũng thành quen dù hơi buồn nhưng cô thể bắt anh ở nhà rồi kìm hãm anh phấn đấu cho sự nghiệp được. Chồng đi công tác, ở nhà chỉ có bố chồng và con dâu nên chưa tối Thảo đã khóa trái cửa tắt đèn đi ngủ sớm, tránh thiên hạ dị nghị này kia.

Tưởng thế là ổn, thế nhưng 1 đêm đang ngủ ngon tầm 2h đêm bố chồng ngõ cửa phòng Thảo như cháy nhà. Nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng, Thảo bật dậy mở cửa rồi đỏ ửng mặt xấu hổ khi thấy bố chồng cởi trần mặc mỗi chiếc quần đùi mỏng manh, tay cầm túi gì đen đen.

Chồng đi công tác, 2h đêm bố chồng bất ngờ gõ cửa phòng đùng đùng nhờ tôi giúp ông 'thư giãn', nghe đến đây mà đỏ mặt tía tai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Bố… có chuyện gì không ạ, đêm rồi bố gõ cửa phòng con làm gì, chồng con lại đi công tác rồi.

- Có chuyện gấp thì bố mới tìm con chứ.

- Dạ, việc gì bố cứ nói đi.

- Con giúp bố thư giãn đêm nay nhá, bố mang đồ vào rồi, con không phải lo thứ gì hết.

- Bố… bố nói gì thế ạ? Con là vợ con trai bố, vả lại bây giờ con đang mang thai cháu nội của bố được 3 tháng mà.

- Vừa nãy bố trêu, thử con tý thôi. Chả là vừa bố dậy đi vệ sinh thì bị ngã trật khớp chân. Nhớ ra con đang mang bầu nên bố cầm cái lọ cao xuống đây nhờ con dậm chân hộ rồi tiện thể bóp hộ bố cái bả vai. Con có bầu dẫm cái này nhạy lắm, hộ bố nhá. Giờ già rồi người đau ê ẩm không cả ngủ được.

- Dạ, con xin lỗi bố tại nửa đêm nửa hôm bố gõ cửa khi chồng con vắng nhà, nói mấy câu nhạy cảm nên con cứ nghĩ việc kia. Thôi, bố nằm xuống con dẫm cho. Bà bầu mà dẫm là nhanh khỏi lắm bố ạ. 

- Ừ, hộ bố cái. Đau quá.

Chồng đi công tác, 2h đêm bố chồng bất ngờ gõ cửa phòng đùng đùng nhờ tôi giúp ông 'thư giãn', nghe đến đây mà đỏ mặt tía tai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cứ thế, Thảo gạt nước mắt giúp bố chồng đến mức cô mỏi nhừ chân tay thì mới thôi. Cũng may là ông là người tử tế không gì, nếu chuyện kia mà xảy ra thật thì chết. Người già khổ thế đấy, hay lọ mọ dậy đêm rồi ngã trong khi xương cốt thì không được tốt. Thôi thì Thảo sẽ thay chồng, mẹ chồng chăm bố chồng thật tốt vậy. Thở phào nhẹ nhõm sau vụ hiểu lầm đáng sợ kia, Thảo hú hồn hú vía.

Nửa đêm ngoài vườn vẫn sáng đèn, bất ngờ thấy bố chồng đang lén lút soi gì đó, sáng ra nhìn cảnh tượng ngoài đó mà em khóc nghẹn

Nửa đêm ngoài vườn vẫn sáng đèn, bất ngờ thấy bố chồng đang lén lút soi gì đó, sáng ra nhìn cảnh tượng ngoài đó mà em khóc nghẹn

Bà bầu thường hay thức dậy lúc đêm khuya, tối ngủ được một giấc rồi em thức dậy ra ngoài uống nước, đoán chừng khoảng 11 giờ đêm.

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