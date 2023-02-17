Chồng cũ vừa tái hôn, vợ mới của anh liền tự tìm tới, tôi choáng váng ngay sau khi cô ta vừa cất lời

Tâm sự 17/02/2023 11:48

Trong lúc tôi đang thở phào nhẹ nhõm vì mấy tháng nay anh ta vẫn gửi tiền đều đặn, vợ mới của chồng cũ đột ngột liên lạc nói muốn gặp tôi nói chuyện. Tôi chẳng hiểu giữa hai bên có gì để bàn bạc nhưng vẫn đồng ý.

Chồng cũ của tôi tái hôn được nửa năm rồi, sau gần 2 năm chúng tôi ly hôn. Bản thân tôi cũng đang có bạn trai nhưng chưa có kế hoạch đám cưới vì còn nhiều vấn đề rắc rối.

Đợt này lương của tôi bị giảm, tôi đang lo có gia đình mới không biết chồng cũ còn chu cấp nuôi con được đầy đủ như trước? Vợ mới của chồng cũ còn vừa mang thai, thấy họ đăng trên facebook như vậy.

Trong lúc tôi đang thở phào nhẹ nhõm vì mấy tháng nay anh ta vẫn gửi tiền đều đặn, vợ mới của chồng cũ đột ngột liên lạc nói muốn gặp tôi nói chuyện. Tôi chẳng hiểu giữa hai bên có gì để bàn bạc nhưng vẫn đồng ý.

Ai ngờ đâu vừa gặp cô ta đã giơ ra một chiếc chìa khóa nhà và một tờ sổ hồng, bảo rằng đó là căn hộ mà bố mẹ ruột tặng cô ta làm của hồi môn. Thế nhưng cô ta không dùng đến, bây giờ muốn sang tên lại cho tôi với một điều kiện.

Chồng cũ vừa tái hôn, vợ mới của anh liền tự tìm tới, tôi choáng váng ngay sau khi cô ta vừa cất lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Chị phải cam kết sẽ ở vậy nuôi con không đi lấy chồng cho đến khi con chị trưởng thành và không nhận trợ cấp từ chồng tôi nữa, cũng không được liên lạc riêng”, cô ta nói rành rọt như thế.

Tôi sốc nặng, chẳng ngờ có người lại bỏ ra số tiền lớn để đặt ra yêu cầu như thế. Căn nhà không quá sang xịn nhưng cũng trị giá cả 1,5 tỷ đồng chứ ít ỏi gì.

Hóa ra cô ta thấy chồng cũ của tôi rất thương con, nếu tôi đi lấy chồng thì khả năng cao anh sẽ tranh giành quyền nuôi con vì không muốn bé sống với bố dượng (con tôi là con gái). Cô ta thì không muốn phải chăm sóc con riêng của chồng, cũng muốn anh toàn tâm toàn ý với mình hơn. Nhà cô ta lại khá có điều kiện, do đó mới mang căn hộ ra làm điều kiện trao đổi.

Thú thực tôi cũng chẳng ham hố tái hôn, gia đình bạn trai còn đang phản đối vì tôi là mẹ đơn thân. Tôi có nên nhận luôn căn nhà rồi ở vậy một mình thảnh thơi nuôi con hay không?

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