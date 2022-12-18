Chồng chuẩn bị tái hôn, vợ cũ đùng đùng kéo đến tận nơi tổ chức đám cưới để thông báo tin 'chấn động' này

Tâm sự 18/12/2022 18:20

Điều này khiến vợ tôi rất buồn, tuy nhiên vì không thể nói nổi mẹ, tôi chỉ biết động viên vợ đừng suy nghĩ nhiều, bà nói gì kệ bà, miễn hai vợ chồng hiểu nhau là được. Vậy nhưng dường như mối quan hệ giữa mẹ với vợ mỗi ngày càng như nước với nửa làm tôi không còn đầu óc đâu để làm ăn.

Vợ chồng tôi kết hôn năm 2016, chúng tôi đều làm văn phòng, tài chính không dư giả gì nên cưới xong ở chung với bố mẹ cho đỡ tiền thuê nhà. Khổ cái mẹ với vợ tôi khắc khẩu, không hợp tính nhau cứ giáp mặt là kiểu gì cũng có xích mích, mâu thuẫn liên tục khiến người đứng giữa như tôi mệt mỏi vô cùng. Nói vợ thì bị trách bênh mẹ, khuyên mẹ thì bị kêu đội vợ lên đầu. Cũng vì thế mà từ ngày kết hôn, hầu như tôi không có được một ngày yên ổn.

Mệt hơn nữa, vợ tôi bị đa nang buồng trứng, tuy cô ấy vẫn có khả năng sinh con nhưng không dễ dàng như người khác. Hai vợ chồng cũng đưa nhau đi khám xét, mua thuốc thang các nơi mà tình hình vẫn không cải thiện. Mẹ tôi lại mong cháu liền quay sang trách móc con dâu: “Nhà có phúc, mua trâu được nghé. Nhà này vô phúc mua được dừa điếc, nuôi không mấy năm chẳng tích sự gì”.

Chồng chuẩn bị tái hôn, vợ cũ đùng đùng kéo đến tận nơi tổ chức đám cưới để thông báo tin 'chấn động' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thừa nhận mẹ tôi có phần hà khắc trong chuyện sinh nở của con dâu. Điều này khiến vợ tôi rất buồn, tuy nhiên vì không thể nói nổi mẹ, tôi chỉ biết động viên vợ đừng suy nghĩ nhiều, bà nói gì kệ bà, miễn hai vợ chồng hiểu nhau là được. Vậy nhưng dường như mối quan hệ giữa mẹ với vợ mỗi ngày càng như nước với nửa làm tôi không còn đầu óc đâu để làm ăn.

Lúc thì vợ than thở về mẹ, lúc thì mẹ gọi ra trách mắng bảo không biết dạy vợ làm tôi nhiều khi muốn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của hai người phụ nữ ấy. Vợ tôi nằng nặc đòi ra ở riêng trong khi mẹ tôi chỉ có 1 mình nên tôi không thể để mặc bà sống cô quạnh kiểu có con như không.

Vợ tôi không chịu hiểu cho chồng, mâu thuẫn bắt đầu đan chéo, dày đặc. Sau cùng, vợ tôi yêu cầu ly hôn, cô ấy nói muốn giải thoát cho bản thân vì không tìm thấy hạnh phúc bên chồng nữa.

Bọn tôi ra tòa ngay sau đó 2 tháng. Ổn định lại cuộc sống, tôi cũng đã tìm thấy 1 nửa khác hợp với mình dự định sang tháng 4 này sẽ kết hôn. Tuy nhiên đầu tháng trước, tôi với vợ cũ cùng đi dự tiệc sinh nhật của 1 người bạn chung. Hôm ấy chúng tôi quá chén đã lên giường với nhau. Đêm qua vợ cũ nhắn tin thông báo đã có bầu và muốn cùng tôi hàn gắn.

Chuyện nay với tôi là cả một bất ngờ, bởi tôi không thể tin nổi vợ chồng chung sống 4 năm trời cô ấy không sinh nở được mà chỉ 1 đêm lại có thể dính bầu. Vợ tôi giải thích có thể duyên số chúng tôi chưa cạn, ông trời vẫn muốn hai đứa về lại với nhau. Tuy nhiên, giờ tôi đã có kế hoạch với bạn gái, thiệp mời đã in, ăn hỏi xong xuôi chỉ đợi ngày kết hôn. Tôi thực sự không biết phải làm sao với hoàn cảnh của mình nữa.

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