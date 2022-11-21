Chồng bí mật bao cả nhà hàng để kỷ niệm 11 năm yêu đương cùng tình cũ, vợ không thèm đánh ghen mà tung ra "đòn hiểm" khiến 'đôi mèo mả gà đồng' xám mặt

Tâm sự 21/11/2022 11:11

Cố đợi tới lúc bọn chúng mở rượu, em mới xách giỏ hoa đi vào vỗ tay: 'Lãng mạn quá, tôi thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Những 11 năm hợp tan, tan hợp nhỉ'.

Người cũ của chồng, tuy đã là quá khứ nhưng vẫn là nỗi ám ảnh đối với bất cứ người vợ nào. Giống như cô vợ trong câu chuyện dưới đây, gần chục năm kết hôn bình yên không sóng gió, tưởng như hạnh phúc đã bền chặt không gì lay chuyển, thế mà vẫn chẳng thể vượt qua khỏi cơn lốc "tình cũ".

Người vợ tâm sự: "Nghĩ mà cay các chị ạ. 8 năm cưới, hết lòng sống vì chồng thế mà cuối cùng vẫn không bằng cái thứ đã đi qua.

Em với chồng cưới nhau từ năm 2012, lúc quen em là hắn vừa bị bạn gái đá. Nghe đâu, cô ta yêu được sếp nên bỏ hắn luôn. Vật vã thất tình chán thì gặp và yêu em.

Trong quá trình tìm hiểu, em biết chuyện, có đôi lần hỏi hỏi nhưng hắn xua tay gạt bay: 'Chuyện cũ qua rồi, anh không muốn khơi lại'.

Được cái hắn quan tâm, yêu chiều em. Cũng không bao giờ đả động tới tình cũ nên em yên tâm. Vì nói thật, suy nghĩ của em khá thoáng, quá khứ ra sao em không chấp. Quan trọng là tình cảm hiện tại, sức đâu đi ghen tuông với dĩ vãng. Thế nên yêu được hơn năm, thấy hai bên hợp tính hợp nết, hắn chu đáo, nhiệt tình, em đồng ý cưới.

Mấy năm đầu, cuộc sống hôn nhân của em khá ổn. Chồng em nghèo nhưng tỏ ra sống có trách nhiệm. Kinh tế nhà hắn không bằng nhà em, đến nhà 2 đứa ở cũng là bố mẹ em cho. Cửa hàng sửa xe của hắn cũng mở trên đất nhà ngoại.

Song thời gian gần đây, em phát hiện hắn cứ thậm thụt nhắn tin chát chít suốt ngày. Nhìn thấy bóng dáng vợ là hắn tắt máy. Em hỏi, hắn bảo nói chuyện với khách hàng. Có mấy lần em lấy trộm máy hắn để kiểm tra cũng không phát hiện ra điều gì mờ ám nên lâu dần em cũng quên bẵng chẳng để ý tới.

Chồng bí mật bao cả nhà hàng để kỷ niệm 11 năm yêu đương cùng tình cũ, vợ không thèm đánh ghen mà tung ra 'đòn hiểm' khiến 'đôi mèo mả gà đồng' xám mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế mà sáng hôm cuối tuần vừa rồi, em đang dọn nhà thì cô bạn thân từ thời đại học nhắn tin Zalo: 'Ngưỡng mộ mày thật đó, cưới ngần ấy năm rồi mà anh xã vẫn yêu chiều ghê. Chiều nay còn bao cả nhà hàng của tao của để tổ chức kỷ niệm 11 năm yêu nhau của vợ chồng. Gặp nhau có 1 lần vào hôm cưới mày nên lão không nhận ra tao. Lúc ấy mải khách khứa, tao cũng không tiện mời uống nước nói chuyện'.

Ôi, em nghe mà choáng váng. Tính ra em với hắn cả yêu cả lấy mới được 9 năm, lấy đâu ra 11 năm yêu. Với lại nay cũng chẳng phải là ngày kỷ niệm gì của hai đứa nên em bảo bạn chắc nhận nhầm người. Thế nhưng khi nó gửi cho em số điện thoại của người đàn ông tới đặt tiệc thì em mới ớ ra đúng là chồng em.

Đơ người một lúc, ngồi ghép nối các chuyện lại với nhau, chốt là 'kỷ niệm 11 năm yêu', em bắt đầu lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Cách đây vài tháng, em có nghe phong phanh tin tình cũ của hắn mới ly hôn. Lẽ nào bọn chúng lại tái hợp. Con số 11 kia chỉ có thể là con bé đó, không thể ai khác được.

Lập tức em đưa con cho giúp việc để lên đường. Đúng địa chỉ bạn cho, em tới nhà hàng nó đợi trước. Hắn bao trọn tầng 3, view nhìn ra hồ đẹp lắm. Gì chứ gần 20 triệu trong có 2 tiếng đồng hồ đương nhiên phải đẹp rồi.

Đúng giờ hắn dẫn con bé kia đến. Đúng như suy đoán của em, nó chính là tình cũ của hắn. Nó ly hôn mò về tìm hắn, thế là anh ả tái hợp với nhau. Nay còn làm tiệc kỷ niệm mưới mấy năm yêu. Nghĩ mà cay các chị ạ. Em vì hắn mà hi sinh đủ thứ mà có bao giờ được hắn đưa đi nhà hàng tổ chức kỷ niệm gì bao giờ. Thế mà vì cái thứ 'ăn lại' kia, hắn dốc ví mở tiệc.

Cố đợi tới lúc bọn chúng mở rượu, em mới xách giỏ hoa đi vào vỗ tay: 'Lãng mạn quá, tôi thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Những 11 năm hợp tan, tan hợp nhỉ'.

Hắn bất ngờ thấy vợ, mặt mũi đỏ tím lại. Con bé kia hiểu chuyện cũng ngồi im. Hắn vội chạy lại bên vợ lắp bắp: 'Em để anh giải thích. Chuyện không như em nghĩ…'.

Chồng bí mật bao cả nhà hàng để kỷ niệm 11 năm yêu đương cùng tình cũ, vợ không thèm đánh ghen mà tung ra 'đòn hiểm' khiến 'đôi mèo mả gà đồng' xám mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Em hất ngược hắn ra cười nhạt: 'Tôi có mù đâu mà cần phải giải thích. Thôi, chi mấy chục triệu hâm nóng tình yêu thì cố hưởng thụ cho trọn vẹn, sau thì ký đơn ly hộn, dọn đồ ra khỏi nhà tôi'.

Nói rồi em quay gót luôn. Em là thế, không thèm đánh ghen, để đầu óc minh mẫn mà lo thu hồi lại tất cả những gì thuộc về mình. Nhà cửa đứng tên em, cửa hàng của hắn trên đất bố mẹ em, em lấy lại hết. Chồng phản bội, em bỏ không tiếc''.

Theo dõi hết câu chuyện, ai cũng phải công nhận cô vợ này thật bình tĩnh, sáng suốt. Phụ nữ bị phản bội có người nào không đau không hận. Có điều, đã xác định không thể tha thứ thì cứ nhẹ nhàng mà buông tay để đầu óc lo tương lai cho bản thân và con cái.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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