Bữa ấy tôi có việc phải đi công tác gấp, vợ tôi nói con ốm nên tôi đành nhờ Thái đến để trông nom giùm. Dự kiến chuyến công tác 1 tuần nhưng vì quá sốt ruột.

Tôi và Thái chơi thân với nhau từ những ngày cấp 2, cấp 3. Lên đại học 2 thằng tuy không học cùng trường nhưng lại trọ cùng nhau thế nên cực kỳ thân thiết. Ra trường Thái may mắn xin được vào làm một công ty vốn nước ngoài, thu nhập khá cao. Còn tôi, chỉ xin được một chức nhân viên quèn nhưng sếp nói sẽ có tương lai nếu tôi cố gắng. Bẵng đi 5 năm, tôi và Thái chỉ thỉnh thoảng liên lạc, các cuộc gặp cũng ít dần. Tôi được thăng chức, mức lương cũng tốt hơn ngày trước rất nhiều còn về Thái gần như tôi chẳng có thông tin gì. Rồi tôi lập gia đình, vợ tôi cũng là một cô gái tỉnh lẻ, cô ấy khá hiền và đảm đang. Tôi có tìm hỏi bạn bè liên hệ với Thái thì biết được, Thái làm ăn ngoài bị công ty phát hiện nên đuổi việc, giờ đang lang thang ở trong tận miền Nam. Trước ngày cưới 2 ngày tôi cũng điện được cho Thái nhưng Thái chỉ cáo lỗi không về chung vui được và sẽ ra chúc mừng vợ chồng tôi sau.

Ảnh minh họa: Internet 1 năm sau, Thái điện cho tôi bảo gặp. Thái bây giờ so với 6 năm trước khá khác, không còn phong độ, ngạo nghễ, nó trông già hơn tôi khá nhiều. Thái bảo xin ở nhờ nhà tôi mấy hôm để tìm việc mới. Tôi biết Thái là một người có năng lực nên có ngỏ ý sếp nhận Thái vào làm ở công ty. Cũng ngại Thái sẽ từ chối nhưng không ngờ Thái đồng ý ngay. Tạm thời 1 tháng đầu làm việc, Thái sẽ ở nhà tôi. Thực ra nhà tôi cũng khá rộng rãi hơn nữa, có thêm người cũng thêm bát thêm đũa thêm vui. Vợ tôi cũng hoàn toàn đồng ý với quyết định này vì tôi nói Thái là bạn khá thân của tôi.

Những ngày đầu mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường. Thái dần lấy lại được phong thái, bắt đầu kể về hành trình gian nan của mình. Thái có vẻ rất hối hận vì bản thân đã tham lam mà sa đà vào những việc làm bất chính. Thái còn hay trêu tôi "giờ chỉ ước được như mày, vợ đẹp, con ngoan, có nhà có cửa, công việc ổn định thế mà tao vẫn lông bông quá". Tôi chỉ cười bảo Thái "rồi đâu khác vào đó, sông có khúc, người có lúc mà". Bẵng đi vài tháng, Thái làm việc ở công ty tôi cũng có những tiến bộ đáng kể, được sếp cân nhắc, cũng tự thuê được một căn phòng khang trang. Thỉnh thoảng Thái vẫn đến chơi nhà. Bữa ấy tôi có việc phải đi công tác gấp, vợ tôi nói con ốm nên tôi đành nhờ Thái đến để trông nom giùm. Dự kiến chuyến công tác 1 tuần nhưng vì quá sốt ruột. Tôi cố gắng sắp xếp công việc nhanh nhanh chóng chóng, rồi vội vàng phi như bay về nhà lúc nửa đêm. Về tới nơi, tôi thấy nhà tối om, rón rén đi lên tầng thì tôi thấy nhà tắm vẫn sáng đèn. Nghĩ là vợ ngũ quên không tắt điện tôi định tiến lại tắt thì chết đứng thấy cảnh tượng quá đỗi kinh khủng trong đó. Vợ tôi và Thái đang dính chặt nhau trong nhà tắm, họ ôm hôn nhau say đắm đến nỗi không hề biết có sự xuất hiện của tôi. Ảnh minh họa: Internet Tôi lao vào, cả hai vội buông nhau ra mặt tái mét. Tôi lôi Thái ra ngoài đánh cho Thái một trận tơi tả còn vợ tôi thì chỉ biết đi theo cầu xin. Tôi chẳng thể ngờ, bản thân mình cưu mang, giúp đỡ Thái là thế mà Thái lại đối xử với tôi như vậy. Còn vợ tôi, tôi chưa bao giờ để cô ấy phải khổ hay chịu thiệt ấy vậy mà...giờ tôi bế tắc quá.

Tiệc tàn còn chưa kịp tân hôn thì tôi đã bẽ bàng khi vô tình nghe được bí mật động trời từ đám cưới bạn thân của chồng Tôi cứ quanh quẩn, chạy chỗ này, chỗ kia giúp đỡ các công việc thu dọn. Chính vì vậy mà tôi tình cờ nghe được những người bạn đang nhậu với chồng mình.

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