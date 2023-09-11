Chịu tang vợ cũ 3 năm mới tái giá, nhưng vừa bước vào phòng tân hôn, nước mắt tôi tuôn như mưa khi thấy một thứ trên người vợ!

Tâm sự 11/09/2023 13:52

Chúng tôi quyết định làm đám cưới. Ngày về ra mắt, hành động yêu thương con nhỏ của em khiến tôi cảm động vô cùng.

Hơn 3 năm vợ cũ qua đời, tôi mới dám đi bước nữa. Đã nhiều thời gian trôi qua, dù muốn có người phụ nữ khác ở bên, chăm sóc yêu thương bố con tôi nhưng lòng vẫn nặng trĩu nỗi đau. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể phấn chấn để vượt qua được cú sốc này. Nhưng vì con, vì gia đình, tôi đã vững vàng hơn rồi cũng đã chôn vùi mọi chuyện vào quá khứ.

Cho đến ngày tôi gặp em, người phụ nữ mà tôi cảm thấy yên tâm, tin tưởng, tôi đã đem lòng yêu mến em. Ngay sau khi quen em 6 tháng, tôi đã ngỏ lời. Lời tỏ tình đầy chân thành, muốn đi với em nốt đoạn đường còn lại. Em cảm nhận được trái tim ấm áp của tôi và cũng nhận lời. Những ngày bên nhau, tôi tâm sự với em về mọi chuyện từ gia đình, hoàn cảnh của tôi. Em cũng có chút ngạc nhiên nhưng vì tình yêu dành cho tôi, em chấp nhận tất cả. 

Chịu tang vợ cũ 3 năm mới tái giá, nhưng vừa bước vào phòng tân hôn, nước mắt tôi tuôn như mưa khi thấy một thứ trên người vợ! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi quyết định làm đám cưới. Ngày về ra mắt, hành động yêu thương con nhỏ của em khiến tôi cảm động vô cùng. Tôi tin em sẽ là người mẹ tốt để bố con tôi nương tựa. Đêm tân hôn, tôi bổi hổi bồi hồi, cảm thấy run rẩy khi được gần em. Cảm giác ấy cứ lạ lạ thế nào dù rằng tôi đã trải qua một đời vợ. Nhưng đúng là, sau khi vợ cả mất, tôi chưa từng qua lại với người đàn bà nào cả.

Đêm ấy, khi vừa vén áo em lên, tôi đã lặng người xúc động nhìn vào bụng em. Vết mổ dài khiến tôi chảy nước mắt. Tự nhiên, tôi ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ. Kí ức về người vợ cũ bỗng ùa về. Trước đây, vợ cũ của tôi cũng vì sinh mổ rồi mất. Cảm giác ấy sao nghẹn đắng cổ họng tôi. Đêm tân hôn hạnh phúc nhưng tôi lại khiến người vợ thứ hai của mình hụt hẫng đến vậy. Chỉ là tôi không tài nào kìm được nước mắt trào ra.

Chịu tang vợ cũ 3 năm mới tái giá, nhưng vừa bước vào phòng tân hôn, nước mắt tôi tuôn như mưa khi thấy một thứ trên người vợ! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chạy ra phòng khách, hút thuốc và thở thật sâu để bình tĩnh lại. Tôi thấy mình thật không tốt. Tôi sẽ xin lỗi vợ, xin lỗi người hiện tại bên cạnh tôi chỉ hi vọng em thông cảm và hiểu cho tôi. Dẫu biết rằng quá khứ là thứ cần quên đi, hiện tại mới là điều quan trọng nhưng có những thứ mãi ở trong lòng, đôi lúc lại ùa về. Nếu thực sự hiểu và trân trọng nhau, hãy coi dĩ vàng là một kỉ niệm đẹp.

Hi vọng em cũng sẽ vì yêu tôi mà thông cảm cho những lúc kí ức đột nhiên trỗi dậy, giống như em cũng từng có quá khứ... 

Chồng mất, tôi không tái giá để phụng dưỡng bố chồng, nhưng hôm giỗ đầu của anh, bố đưa một tấm thẻ kèm lời nói đầy xót xa

Chồng mất, tôi không tái giá để phụng dưỡng bố chồng, nhưng hôm giỗ đầu của anh, bố đưa một tấm thẻ kèm lời nói đầy xót xa

Em cứ xin ông cho em ở lại để phụng dưỡng tuổi già thay chồng em. Nhưng ông cứ bảo ông lo được...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự hôn nhân góc tâm sự tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 51 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 1 giờ 6 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 2 giờ 6 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm