Chiêu ‘trả thù’ cao tay của vợ khiến gã đàn ông "sống dở chết dở", ả tiểu tam sợ tới già

Tâm sự 08/05/2022 16:08

Những gì vợ nhân tình làm dù nhẹ nhàng nhất nhưng đã là đòn trả thù chí mạng khiến chồng và người thứ ba là tôi như sống dở chết dở…

Tôi 30 tuổi, xinh đẹp và có công việc ổn định. Tôi có nhiều mối tình nhưng vẫn chưa tìm được người nên vợ chồng. Quả thật, vì thấy nhiều chuyện tình đổ vỡ xung quanh mà tôi e sợ bước vào hôn nhân. Lấy chồng có quá nhiều bất ngờ và may rủi, tôi cần gì phải có chồng khi bản thân vẫn có thể tự nuôi bản thân và có con nếu muốn?

Bởi thế, tôi định làm mẹ đơn thân để được tự do không vướng bận. Và ý định này của tôi lại càng mạnh mẽ khi gặp anh, người đàn ông khá thành công với chuỗi cửa hàng tiện lợi, hơn tôi 15 tuổi. Anh đã có vợ con, và tôi cũng chỉ muốn có với anh một đứa con để hoàn thành kế hoạch của mình. Tôi muốn con mình có những nét giống anh, giỏi giang và bản lĩnh. Bởi thế, tôi là người chủ động làm người thứ ba để quyến rũ và chinh phục anh.

Chiêu ‘trả thù’ cao tay của vợ khiến gã đàn ông 'sống dở chết dở', ả tiểu tam sợ tới già - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh lúc đầu không hề bị tôi làm lung lay, nhưng dần dà lại say mê tôi lúc nào không hay. Đến lúc đi quá giới hạn, mọi phòng thủ của anh đều đổ vỡ trước tôi. Anh chia sẻ với tôi mọi chuyện, cả việc anh và vợ từ lâu đã không gần gũi thân mật. Họ bên nhau không còn cảm giác, chỉ còn nghĩa vụ.

Và để đúng theo kế hoạch, tôi không hề chuẩn bị biện pháp gì khi gần anh, anh lại tin tưởng rằng tôi sẽ uống thuốc tránh thai. Như dự định, vài tháng sau tôi biết mình có thai. Tôi cũng thẳng thắn nói với anh rằng tôi không cần anh có trách nhiệm với đứa trẻ này, đây là đứa con tôi muốn.

Vợ anh cũng biết sự thật về người chồng ngoại tình của mình. Chị gọi điện cho tôi, lịch sự và tử tế hẹn tôi gặp mặt. Tôi đã lường trước một cuộc gặp chẳng nhẹ nhàng gì, thậm chí có thể xảy ra đánh ghen để dằn mặt và giành giật chồng. Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi, chị chỉ đến để tâm sự. Chị nói chị biết chồng yêu tôi thật và bản thân chị cũng hiểu cuộc hôn nhân của mình đã không còn tình yêu. Chị sẵn sàng ly hôn để cả hai có cơ hội hạnh phúc cùng nhau.

Tôi cũng không ngại nói rằng bản thân không cần danh phận, chỉ cần đứa con. Nhưng chị dứt khoát nói với tôi rằng, nếu tôi không cần danh phận thì chị cũng sẽ ly hôn. Chị không chấp nhận được việc sống cùng người đàn ông đã ăn nằm với một người phụ nữ khác. Chị không vì bất cứ điều gì mà phá hủy ý nghĩa thiêng liêng của hôn nhân, dù là con cái hay gia đình.

Chị bình thản rời đi, còn tôi cứ bần thần rối bời suy nghĩ. Khi tôi gặp anh, tình trạng của anh cũng không khá khẩm gì hơn tôi. Anh không chỉ buồn bã một hai ngày, mà càng về sau càng đau khổ. Vì chị nhất quyết đòi ly hôn, còn dọn ra khỏi nhà.

Dù rằng sau đó anh luôn bên tôi nhưng tôi biết rõ trong anh luôn tràn ngập đau khổ và hối hận, anh nhớ nhung gia đình cũ của mình. Đỉnh điểm là khi bị con cái gọi điện trách móc, anh hầu như không ăn uống được, sống cạnh tôi như một cái cây vì thiếu nước mà héo mòn.

Bản thân tôi mang bầu lần đầu mệt mỏi đã đành, không được vỗ về ủi an đã đành, thấy anh khổ sở vì gia đình cũ lại càng không chịu nổi. Nhưng dù tôi có đuổi anh đi, anh vẫn ở lại. Hơn ai hết, tôi biết anh ở lại chỉ vì trách nhiệm của một người đàn ông. Để ngày qua ngày, bên cạnh tôi chỉ còn người đàn ông tàn tạ, còm cõi với nỗi ân hận, nhu nhược với tội lỗi của chính mình.

Tôi như sống không bằng chết khi cứ nhìn anh lại thấy bản thân mang tội lỗi quá lớn. Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả khi phá vỡ gia đình người khác. Những gì vợ nhân tình làm dù nhẹ nhàng nhất nhưng đã là đòn trả thù chí mạng khiến chồng và người thứ ba là tôi như sống dở chết dở…

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Từ khóa:   Hôn nhân gia đình chuyện gia đình

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