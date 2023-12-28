Chia tay không bao lâu thì nhận được tin bạn gái cũ tự tử, tôi sống trong dằn vặt, đau đớn một thời gian dài nhưng sự thật khiến tôi SỐC cực độ

Tâm sự 28/12/2023 01:30

Người bạn đó đã thông báo cho anh A rằng: “Này… bạn gái cũ mày vào ngày hôm qua đã tự lựa chọn quay lưng lại với thế giới này.”

Sau khi nói ra lời chia tay, anh A càng phải chật vật chịu đựng sự ám ảnh nghiêm trọng hơn của cô bạn gái. Thậm chí cô bạn gái đã nói với anh A rằng: "Em sẽ chết cho anh xem" nhưng anh A đã chặn tất cả các cuộc gọi, tin nhắn và tin nhắn KakaoTalk.

Sau khi đã chặn hết mọi thứ của cô bạn gái, anh A đã mất liên lạc với cô và nghĩ rằng mọi thứ đã đâu vào đấy. Nhưng vài ngày sau, anh A nhận được tin sốc từ người quen của bạn gái.

Anh A bủn rủn tay chân khi nghe được tin này.

 

Người bạn đó đã thông báo cho anh A rằng: “Này… bạn gái cũ mày vào ngày hôm qua đã tự lựa chọn quay lưng lại với thế giới này.”

Anh A đương nhiên đã bị sốc nặng. Người anh từng yêu đã lựa chọn buông bỏ trần thế, anh A nghĩ rằng điều đó dường như là lỗi của của mình. Anh A muốn chạy đến đám tang để thương tiếc cho cái chết của cô bạn gái.

Nhưng anh A thậm chí không có cơ hội để làm điều đó. Người quen đó nói rằng anh không thể đến dự đám tang được vì nội dung gây sốc ghi trong di chúc của cô bạn gái. Người quen cho biết: "Trong di chúc có nội dung 'Xin đừng để người đó đến dự đám tang'.”

Chia tay không bao lâu thì nhận được tin bạn gái cũ tự tử, tôi sống trong dằn vặt, đau đớn một thời gian dài nhưng sự thật khiến tôi SỐC cực độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh A đã phải chịu đựng cảm giác tội lỗi và trải qua 6 tháng một cách đau khổ. Anh đã không thể làm việc gì khác vì lúc nào cũng tự trách mình rằng anh đã cướp đi toàn bộ cuộc sống của một người thậm chí là cả một gia đình.

 

Anh A sống vật vờ như một phế nhân. Nhưng không lâu sau đó anh bàng hoàng khi nhận được tin tức "thật sự".

Hóa ra cô bạn gái đã buông bỏ trần thế lại vẫn còn sống. Tất cả những gì người quen nói cho anh A tất cả đều là giả dối.

Trong 6 tháng qua, anh vật vờ không còn lý do sống vì cú sốc anh ta là hung thủ giết người, sống như một thằng xấu xa nhưng cuối cùng đó chỉ là một lời nói dối.

Cư dân mạng sau khi đọc xong câu chuyện đã bị sốc vì thấy rằng những lời nói dối có thể làm rung chuyển cả cuộc sống của một người. Thậm chí một số cư dân mạng còn cho rằng hành vi nối dối như vậy nên bị tố cáo và trừng phạt bằng “tội danh lừa dối”.

Cuối cùng câu chuyện về một người bạn trai sống trong mặc cảm tội lỗi vì nghĩ người bạn gái lựa chọn cực đoan kết liễu cuộc sống là do mình, nhưng tất cả chỉ là lời nói dối, đã kết thúc bằng cô bạn gái bị triệu tập và người ta nói với cô rằng: “Bạn tuyệt đối không được nói dối như vậy nữa”.

Đang âu yếm đến đoạn cao trào, bất ngờ thấy thứ trên cơ thể của bạn gái ngoan hiền mà tôi sững người, không thể thốt nên lời

Đang âu yếm đến đoạn cao trào, bất ngờ thấy thứ trên cơ thể của bạn gái ngoan hiền mà tôi sững người, không thể thốt nên lời

Tối hôm đó chúng tôi ôm chặt lấy nhau, chuẩn bị cho những giây phút gần gũi hơn. Nhưng khi quần áo của Quế được cởi ra, thấy thứ trên cơ thể của bạn gái ngoan hiền mà tôi sững người.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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