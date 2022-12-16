Chia tay đã lâu, nghe tin tôi có được sự nghiệp thành công cô ta dẫn theo một bé tầm 2 tuổi chẳng có nét gì giống tôi và nói đó là con tôi và muốn quay lại, lời đe dọa sau đó khiến tôi sững sờ

Tâm sự 16/12/2022 11:35

Tôi phải đưa hai người họ ra quán cà phê nói chuyện. Người yêu cũ biết tin tôi đã mua nhà, mua ô tô nên muốn tái hợp.

Chào chị Cúc

Tôi 30 tuổi, đang làm quản lý của một khách sạn và chuẩn bị kết hôn vào tháng tới. Nhưng bây giờ, tôi đang gặp rắc rối với người yêu cũ. Chúng tôi đã chia tay được nhiều năm về trước vì tôi phát hiện chuyện cô ta ngoại tình. Nhưng giờ, cô ta lại dẫn theo một đứa bé tới trước cổng nhà tôi để "ăn vạ".

Tôi phải đưa hai người họ ra quán cà phê nói chuyện. Người yêu cũ biết tin tôi đã mua nhà, mua ô tô nên muốn tái hợp. Tôi thẳng thừng từ chối và nói rõ chuyện mình đã có vợ chưa cưới. Thế mà cô ta vẫn trắng trợn đe dọa sẽ phá đám cưới của tôi. Cô ta chỉ đứa bé tầm 4 tuổi, chẳng có nét gì giống tôi và nói đó là con tôi.

Tôi bực mình lắm. Khi không lại gặp phiền phức vì người yêu cũ. Tôi sợ không giải quyết triệt để thì ngày cưới sẽ gặp rắc rối lớn. Tính cô ta, tôi rất hiểu, một khi đã muốn làm gì, cô ta sẽ làm cho bằng được, bất chấp hậu quả. Nhưng tôi cũng chắc chắn đứa nhỏ kia không phải con tôi. Tôi nên làm sao để cô ta từ bỏ suy nghĩ tái hợp và đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa?

Chia tay đã lâu, nghe tin tôi có được sự nghiệp thành công cô ta dẫn theo một bé tầm 2 tuổi chẳng có nét gì giống tôi và nói đó là con tôi và muốn quay lại, lời đe dọa sau đó khiến tôi sững sờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chào bạn,

Bạn nói rất đúng, nếu như không giải quyết ổn thỏa, triệt để những dùng dằng trong mối quan hệ với người yêu cũ, tương lai của bạn sẽ gặp rất nhiều phiền phức.

Bây giờ, bạn nên thẳng thắn đối diện và từ chối người yêu cũ rõ ràng, không vòng vo, không ôn lại chuyện cũ. Nếu cô ấy vẫn muốn dùng đứa bé để "gây họa", bạn có thể đưa bé đi xét nghiệm ADN để phân rõ trắng đen. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về nguyên nhân dẫn đến việc người cũ muốn tái hợp. Biết nguyên nhân thì hướng giải quyết cũng dễ dàng, cụ thể và đúng đắn hơn.

Về phía vợ chưa cưới, bạn nên nói rõ mọi chuyện với cô ấy, tránh dẫn đến nghi ngờ, ghen tuông. Một khi cả hai bạn yêu thương, tin tưởng, đồng lòng với nhau thì chắc chắn chẳng có "kẻ thứ ba" nào xen vào được. Hơn nữa, nếu bạn không làm gì hổ thẹn với lòng, bạn cũng không cần lo sợ. Hãy cứ bình tĩnh, nắm tay nhau mà đối diện và vượt qua. Có thể xem sự cố này như một thử thách để bạn và vợ chưa cưới thấu hiểu, vun đắp tình cảm sâu nặng hơn.

Thân ái.

Tôi suýt té ngửa, tim bị bóp nghẹn khi nhìn thấy vợ mình đang cùng một chàng trai chuẩn bị vào nhà nghỉ, lời biện minh sau đó của cô ta làm tôi chỉ biết bật cười không ngờ vợ mình là người tệ hại đến vậy

Tôi suýt té ngửa, tim bị bóp nghẹn khi nhìn thấy vợ mình đang cùng một chàng trai chuẩn bị vào nhà nghỉ, lời biện minh sau đó của cô ta làm tôi chỉ biết bật cười không ngờ vợ mình là người tệ hại đến vậy

Nhưng chỉ hơn tháng sau vợ nũng nịu rằng dạo này công việc bận rộn, nghỉ trưa không được bao lâu, mà đường từ công ty về nhà hay bị tắc, nên em ăn cơm văn phòng, thư giãn chút xíu rồi vào ca chiều là vừa.

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