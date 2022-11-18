Chỉ vì một câu nói thì thầm của chồng mà vợ đổi ý lập tức xé đơn ly hôn ngay giữa khuya

Vào một buổi tối định mệnh, đang ngồi làm việc thì anh kêu chóng mặt và đau đầu dữ dội một cách bất thường. Tôi vội đưa anh đến bệnh viện. Qua thăm khám, chụp chiếu, bác sĩ chẩn đoán anh bị tai biến nhẹ. Sau đó một tay anh bị yếu dần đi, không cầm nắm được, giọng nói cũng ngọng nghịu không rõ ràng nữa. Mặc dù bác sĩ có nói bệnh của anh nếu điều trị đúng hướng thì có khả năng phục hồi rất cao, nhưng anh càng có biểu hiện tiêu cực.

Năm tôi 24 tuổi thì tôi gặp và yêu Khánh. Khánh hơn tôi 6 tuổi, là người làm ăn, chín chắn và rất yêu tôi. Chúng tôi có nhiều điểm chung nên khi quen nhau đã thấy hòa hợp và tình yêu đến rất nhanh trong niềm vui, hạnh phúc của cả hai. Chúng tôi không vấp phải sự phản đối nào từ phía hai gia đình. Cả hai chúng tôi cảm thấy muốn gắn bó tương lai lâu dài với nhau, vậy nên Khánh đã chủ động ngỏ lời cầu hôn. Tôi cũng do dự, sau khi tham khảo ý kiến bố mẹ thì nhận được ủng hộ, bố mẹ bảo nếu thấy tin tưởng, gắn bó lâu dài được thì tôi cứ quyết định. Quãng thời gian sau khi chúng tôi kết hôn cũng khá êm đềm và hạnh phúc.

Một năm, rồi hai năm trôi qua, tình hình có khá lên một chút. Anh bớt cáu bẳn hơn nhưng lại trở nên lầm lì, ít nói. Anh thường xuyên ngồi trong phòng, ai vào cũng đuổi ra. Có lần anh còn bảo em lấy anh khổ nên có thấy hối hận không. Ngay lập tức, tôi bảo không hề hối hận, nhưng anh lại hét lên rằng tôi đang nói dối.

Kể từ ngày bị tai biến, anh phải nghỉ làm để ở nhà điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Nhưng tính anh từ đó cũng đổi khác. Anh hay cáu gắt, tính khí thất thường, đôi khi chẳng ai làm gì cũng nóng giận đập phá đồ đạc trong nhà. Tôi hiểu chồng chưa chấp nhận được thực tại, tôi thương anh nhiều, cố gắng nhẫn nhịn, tỉ tê cho anh hiểu và lạc quan lên. Thế nhưng tính cách của anh càng ngày càng tệ.

Tôi tuy rất yêu chồng, chưa từng nghĩ sẽ vì anh bệnh tật mà bỏ rơi anh. Nhưng tôi cũng chỉ là một phụ nữ trẻ yếu mềm. Tôi cần được yêu thương. Tôi muốn một gia đình trọn vẹn có vợ chồng và con cái biết yêu thương nhau. Nhưng chồng tôi càng ngày càng tỏ ra xa cách và nói những lời khó chịu. Mấy tháng rồi anh còn xua đuổi tôi, không cho vợ ngủ chung vì muốn ngủ một mình. Tôi cảm thấy rất tủi thân và mệt mỏi nên cũng quyết định dừng lại cuộc hôn nhân này.

Vào một ngày, tôi ngồi đối diện với chồng và nói rằng chúng tôi nên ly hôn. Tôi viết đơn ly hôn, anh không cần do dự mà ký ngay. Mặc dù là người chủ động ly hôn, nhưng khi nhìn chữ ký của anh trên đơn, lòng tôi vẫn vô cùng đau đớn. Tôi không biết mình làm như thế có tệ bạc quá không. Chúng tôi đã từng yêu nhau, từng vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu. Tôi khóc trước mặt anh, còn anh nhìn tôi và im lặng.

Lúc tôi dọn đồ trên phòng ngủ, chồng tôi đang cầm một cuốn sách. Mấy hôm nay tôi thấy anh hay đọc sách, nói năng có vẻ nhu mì hơn. Rồi anh nhìn tôi, hỏi nhỏ: "Đêm nay, em ngủ cùng anh được không?". Cảm giác của tôi khi nghe câu nói đó là bất ngờ. Lâu rồi chúng tôi không ngủ chung cùng nhau, có lẽ vì thế mà tình cảm cũng dần phai nhạt. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có đôi điều cần nói với nhau. Nhưng khi lên giường thì anh lại nhắm mắt giả vờ nằm ngủ. Tôi nghĩ có nói gì bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa.

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Thế nhưng, đang đêm, lúc tôi ngủ bỗng cảm giác có vòng tay ôm mình làm tôi tỉnh giấc. Anh úp mặt vào lưng tôi, nói rất nhỏ bằng giọng ngọng nghịu nhưng tôi vẫn nghe rất rõ: "Anh chỉ mong em được hạnh phúc thôi. Anh yêu em". Tôi nằm im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi trên gối.

Sáng thức dậy, tôi cầm tờ đơn ly hôn và xé trong sự ngỡ ngàng của anh. Tôi hỏi anh: "Sao anh yêu em mà lại đối xử với em như vậy. Anh có thể khiến em hạnh phúc mà, chỉ là anh không muốn làm. Anh nghĩ chỉ cần không sống với anh thì em sẽ hạnh phúc sao? Em hạnh phúc được sao?".

Chồng nhìn tôi, nói nhỏ: "Em điên rồi, sao lại xé đi", thế nhưng mắt anh lại ngân ngấn lệ. Và cứ thế, chúng tôi cùng khóc.