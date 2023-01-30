Chị giúp việc lâu năm bỗng dưng một mực đòi về quê, trong lúc dọn dẹp vợ tìm thấy thứ này trong thùng rác thì dần đoán được nguyên nhân

Tâm sự 30/01/2023 22:09

Những ngày vừa rồi không có người làm khiến tôi thật vất vả, việc gì cũng đến tay, từ nấu nướng dọn dẹp đi chợ, còn chồng con quen ăn sẵn chẳng chịu làm giúp việc gì.

Chị giúp việc nhà tôi tên Hương, chăm chỉ hiền lành, làm ở nhà tôi được 5 năm nay rồi. Chẳng hiểu sao tuần vừa rồi chị ấy nằng nặc muốn nghỉ việc khiến đầu óc tôi rối tung lên.

Công việc ở cơ quan thì nhiều, lại phải lo tìm người giúp việc thay thế cho phù hợp thật quá khó. Tôi chưa muốn cho chị Hương nghỉ nhưng chị nằng nặc muốn về quê vì nói ở nhà có việc gấp không thể ở lại thêm ngày nào nữa.

Vậy là cuối cùng tôi đành phải trả hết lương và tiễn chị Hương ra xe. Những ngày vừa rồi không có người làm khiến tôi thật vất vả, việc gì cũng đến tay, từ nấu nướng dọn dẹp đi chợ, còn chồng con quen ăn sẵn chẳng chịu làm giúp việc gì.

Hôm qua, lúc đi đổ rác, tôi phát hiện trong thùng rác có gần 10 cái que thử thai, cái nào cũng hai vạch khiến tôi choáng váng. Người đầu tiên khiến tôi nghĩ đến lúc này đó là chị Hương nhưng chị ấy có thai với ai chứ?

Ngay lập tức tôi gọi điện cho chị ấy, khi hỏi đến chuyện cái thai thì chị tắt máy khiến tôi không thể gọi lại được nữa. Buổi tối, khi chồng đi làm về, tôi nói chuyện chị Hương có thai nhưng anh ấy tỉnh bơ như không liên quan.

Chị giúp việc lâu năm bỗng dưng một mực đòi về quê, trong lúc dọn dẹp vợ tìm thấy thứ này trong thùng rác thì dần đoán được nguyên nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đến khi tôi bảo sẽ về tận quê chị Hương để nói chuyện cái thai cho chồng con chị ấy biết thì chồng tôi không thể ngồi yên nữa. Anh ấy buộc phải nói sự thật là đã quan hệ nhiều lần với chị Hương.

Khi biết có thai thì chị Hương không muốn bỏ con mà để vậy sinh, coi như là con của chồng chị ấy, còn chồng tôi không liên quan gì hết. Trước khi về, chồng tôi đã cho chị ấy 500 triệu để bịt miệng và coi như đó là số tiền để nuôi con. Anh bảo sau này chị Hương sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà của chúng tôi nữa.

Người chồng mà tôi yêu thương tin tưởng bao lâu nay, vậy mà lại phản bội vợ chỉ vì người giúp việc. Tôi thua chị ta ở điểm nào, sao chồng lại lừa dối vợ chứ? Tôi hận chồng, không muốn nhìn mặt anh ta nữa nhưng vì con mà tôi phải nén nỗi đau vào trong. Chấp nhận chung sống với người đàn ông từng phản bội mình trong một ngôi nhà.

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Tính chồng tôi không được gọn gàng, tôi đi làm tối ngày, về nhà mệt mỏi nên chẳng có thời gian mà dọn dẹp nhà cửa. Để mặc chồng con muốn làm kiểu gì thì làm.

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