Chị gái đưa anh rể tương lai về nhà ăn cơm, tôi vừa nhìn thấy người đàn ông ấy đã run rẩy vì không thể tin nổi

Tâm sự 23/10/2026 17:30

Trong nhà, chị gái là người có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Mẹ tôi bỏ đi từ sớm vì không chịu nổi cái nghèo đeo bám, bố tôi phải làm lụng nuôi 2 đứa con gái nên cũng không có thời gian yêu thương, chăm sóc chúng tôi. Chị gái tôi học hết lớp 9 thì nghỉ học, đi làm kiếm tiền nuôi tôi học tiếp. Đến khi tôi vào đại học, chị đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Bố tôi hối thúc, chị bảo muốn kiếm tiền nuôi tôi ăn học đàng hoàng, chị không muốn thấy tôi khổ như chị.

Trong nhà, chị gái là người có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Mẹ tôi bỏ đi từ sớm vì không chịu nổi cái nghèo đeo bám, bố tôi phải làm lụng nuôi 2 đứa con gái nên cũng không có thời gian yêu thương, chăm sóc chúng tôi. Chị gái tôi học hết lớp 9 thì nghỉ học, đi làm kiếm tiền nuôi tôi học tiếp. Đến khi tôi vào đại học, chị đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Bố tôi hối thúc, chị bảo muốn kiếm tiền nuôi tôi ăn học đàng hoàng, chị không muốn thấy tôi khổ như chị.

Tôi ra trường, đi làm, có tiền rồi nhưng tháng nào chị cũng cho tôi 1 triệu để tiêu xài thoải mái. Tôi thương chị nên dành dụm số tiền ấy, không đụng đến với mong muốn chị lấy chồng thì cho lại chị. Nhưng rồi qua tuổi thanh xuân, chị không yêu ai nữa và cũng không có ý định lấy chồng. Tôi sinh con, chị nhận đứa nhỏ làm con nuôi rồi chăm bẵm, yêu thương như con ruột. Giờ chị đã gần 40 tuổi rồi mà vẫn lẻ bóng một mình, tôi thương chị lắm.

Chị gái đưa anh rể tương lai về nhà ăn cơm, tôi vừa nhìn thấy người đàn ông ấy đã run rẩy vì không thể tin nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mấy tháng nay, chị gái tôi hồ hởi khoe đã có người yêu và muốn tổ chức đám cưới. Thấy chị vui, tôi cũng mừng thầm và luôn mong muốn chị có được hạnh phúc, có chỗ dựa cả đời. Nhưng hôm qua, khi chị dẫn người yêu đến, tôi lại hốt hoảng lo lắng.

Người yêu chị chẳng phải ai khác mà chính là người đàn ông bán gà ngay đầu thôn. Anh ta hơn chị 4 tuổi, mới ly hôn vợ và nổi tiếng là gã đàn ông vũ phu, lăng nhăng. Vợ anh ta vì sống không nổi nên mới ôm con bỏ đi. Bù lại, anh ta có tài ăn nói dẻo ngọt nên nhanh chóng đổ hết tội lỗi lên người vợ cũ của mình và nhận lấy sự thương cảm từ chị tôi, một người chưa từng trải trong tình yêu.

Thấy anh ta ngọt nhạt trò chuyện, tỏ vẻ quan tâm đến chị gái mà tôi lo lắng. Tôi vừa mong chị tìm được hạnh phúc, vừa sợ chị bị anh ta lừa. Lớn tuổi rồi mà bị lừa, chắc chị không vượt qua nổi. Nhưng giờ chị đòi cưới, bảo rằng muốn nhanh chóng danh chính ngôn thuận làm vợ chồng với anh ta. Tôi có nên khuyên chị tìm hiểu kĩ trước khi cưới không? Tôi sợ chị nghĩ xấu về tôi quá.

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Trong nhà, chị gái là người có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Mẹ tôi bỏ đi từ sớm vì không chịu nổi cái nghèo đeo bám, bố tôi phải làm lụng nuôi 2 đứa con gái nên cũng không có thời gian yêu thương, chăm sóc chúng tôi. Chị gái tôi học hết lớp 9 thì nghỉ học, đi làm kiếm tiền nuôi tôi học tiếp. Đến khi tôi vào đại học, chị đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Bố tôi hối thúc, chị bảo muốn kiếm tiền nuôi tôi ăn học đàng hoàng, chị không muốn thấy tôi khổ như chị.

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Từ khóa:   tâm sự chuyện eva chuyện vợ chồng

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