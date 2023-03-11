Chị gái kén chọn mãi đến 38 tuổi mới dẫn người yêu về ra mặt, nào ngờ khi thấy mặt cả nhà tôi phải nháo nhào hoảng hốt

Khi chị còn trẻ thì mẹ tôi cũng kiếm cho chị vài mối ở quê nhưng đều không thành. Giờ chị lớn tuổi quá, ở quê trai tân thì chẳng ai ưa gái già, chỉ toàn người đàn ông qua một lần đò mới chịu ưng chị.

Chị tôi năm nay 38 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn, đang là nhân viên kế toán lương tháng 15 triệu đồng. Sau nhiều năm tiết kiệm, chị đã mua được một căn hộ chung cư. Khi chị còn trẻ thì mẹ tôi cũng kiếm cho chị vài mối ở quê nhưng đều không thành. Giờ chị lớn tuổi quá, ở quê trai tân thì chẳng ai ưa gái già, chỉ toàn người đàn ông qua một lần đò mới chịu ưng chị. Lấy những người có vợ rồi thì thiệt thòi cho chị tôi quá nên bố mẹ chẳng thể tìm được ai để mai mối nữa, đành thúc ép chị qua điện thoại hay mỗi lần về quê.

Thế nhưng lần nào chị cũng bảo phải tìm được người đàn ông tốt, hơn hẳn một cái đầu. Chị còn nói là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng nên phải biết chọn người để mà lấy, không khổ cả đời. Ảnh minh họa: Internet Sau nhiều tháng ngày chờ đợi cuối cùng chị cũng đưa được một người đàn ông về ra mắt. Vừa nhìn thấy bạn trai của chị gái, tôi đã ôm bụng cười. Theo nghĩa đen, đúng là người bạn trai đó hơn chị tôi một cái đầu, anh ấy cao lắm nhưng nhìn xấu trai, rất ít nói.

Anh ta từng làm chủ thầu xây dựng nhưng bị thất nghiệp cả năm nay rồi, hiện đang chạy xe ôm. Chị gái nói là anh ấy rất hiền lành sống tử tế nên muốn lấy làm chồng. Khi anh ấy ra ngoài ngắm cây cối với em trai tôi. Bố mẹ nói thẳng với chị gái là không ưa một điểm nào ở người bạn trai đó. Bố bảo nhìn mặt thô, mắt gian, nói là chủ thầu xây dựng mà 40 tuổi rồi không thể mua được căn hộ chung cư sao? Chắc cũng chỉ là kẻ lừa dối, lấy rồi khổ thân. Nhưng chị gái tôi một mực khẳng định anh ấy rất tốt và hai người hợp nhau. Nếu bố mẹ không cho lấy thì chị sẽ ở vậy cả đời. Ảnh minh họa: Internet Cả nhà thấy chị kén chọn thế, cứ nghĩ chị sẽ kiếm được người chồng tử tế nào ngờ lại là người chẳng có tiền đồ sự nghiệp gì, lấy về có khả năng vợ nuôi cả đời. Bố mẹ tôi rất buồn, biết trước cuộc hôn nhân này sẽ chẳng có hậu nhưng không thể ngăn cản nổi. Theo mọi người gia đình tôi có nên tiếp tục cản chuyện lấy chồng chị gái không?

Bị ép cưới con gái sếp, tôi đưa luôn cả vợ đến gặp và cái kết không thể ngờ Suy nghĩ mãi không tìm ra cách, tôi đưa luôn vợ đến gặp gia đình sếp. Tôi hy vọng sau đó mọi người có thể ngồi lại nói chuyện với nhau.

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