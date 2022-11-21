Chẳng vừa mắt con dâu nên ngày vào viện đón cháu nội, bà khinh khỉnh "chắc gì đã giống nhà này", cô chỉ đáp mấy "lời ruột gan" mà bà rơi nước mắt

Bị mẹ bạn trai tạo áp lực quá, Dung cũng nản song Sỹ ngược lại, anh tuyên bố: "Hạnh phúc của anh, mẹ không thể quyết định thay. Trừ khi em không còn tình cảm với anh nữa thì anh phải chịu".

Dung tâm sự, ngày cô yêu Sỹ, hai người bị mẹ anh phải đối gay gắt lắm, cũng vì 1 thời cô có quá khứ không được đẹp đẽ cho lắm. Không biết bao lần mẹ Sỹ tìm tới tận phòng trọ của Dung yêu cầu cô phải chia tay với anh. Tất cả cũng chỉ vì cô hơn Sỹ 2 tuổi, cộng thêm cô có chút tai tiếng trong quá khứ nhưng giờ đã khác rồi, tất cả chỉ vì hoàn cảnh xô đẩy. Bà muốn anh phải tìm được cô vợ xứng tầm với nhà bà, như thế mới bõ công bao năm bà nuôi anh vất vả thành tài.

Cũng vì thế mà từ khi Dung về làm dâu nhà Sỹ, dù cô có cố gắng thế nào thì mẹ Sỹ vẫn luôn giữ khoảng cách với con dâu. Nhiều khi cô hỏi, bà còn chẳng trả lời lại. Mấy tháng cô bầu bí bà cũng không một lời hỏi han.

Chẳng còn lựa chọn nào, mẹ Sỹ buộc phải đứng ra tổ chức đám cưới cho con trai. Bên ngoài thì bà đồng ý chấp nhận Dung làm dâu chứ thực tình trong lòng bà vẫn ấm ức khó chịu lắm. Thậm chí bà còn nghĩ, Dung cố tình mang bầu giăng bẫy Sỹ, bởi với bà điều kiện của Dung thật sự không thể sánh với Sỹ được.

Dung chia sẻ, nhiều lúc đứng trước thái độ lạnh lùng đó của mẹ chồng cô không tránh khỏi chạnh lòng, tủi thân. Song cô cũng phần nào hiểu cho suy nghĩ riêng của mẹ chồng. Chẳng ai chịu nổi điều tiếng khi thi thoảng có người mỉa mai bà có con dâu từng là gái tiếp rượu. Vì thế chuyện bà khó lòng đón nhận cô ngay cũng là dễ hiểu. Thôi thì thay bằng than vãn, trách móc bà, cô sẽ nỗ lực sống hết mình để chăm sóc, báo hiếu mẹ chồng. Dung tin, nhất định sẽ có một ngày bà hiểu và vui vẻ chấp nhận cô.

Nghĩ là làm, Dung luôn tự động viên mình cố gắng mỗi ngày, tiếc rằng mẹ Sỹ quá cố chấp. Hầu như bà chẳng bao giờ quan tâm tới tình cảm, suy nghĩ của con dâu. Thậm chí hôm Dung vỡ ối vào viện, thấy con trai cuống cuồng chuẩn bị đồ đưa vợ đi đẻ, bà cũng sang phụ giúp con trai nhưng bảo bà vào viện cùng thì nhất định không.

Dung kể, gần 1 tuần trong viện cô phải nhờ bố mẹ đẻ lên chăm mẹ con cô. Sỹ thì cứ tất tưởi chạy đi chạy lại. Riêng mẹ chồng cô tới sát ngày con dâu ra viện, Sỹ nói mãi bà mới chịu vào thăm cháu. Thế nhưng vào tới phòng, nhìn con dâu bà không hỏi nửa lời. Sỹ bế con trai anh lên đặt vào tay mẹ cười hỏi: "Mẹ nhìn cháu nội mẹ xem thằng bé giống ai trong nhà?".

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Anh vừa hớn hở nói dứt câu, mẹ anh chép miệng nói luôn: "Ôi giào, chắc gì đã là giống nhà này cơ chứ".

Dung kể, lúc nghe mẹ chồng nói cô sững người ngồi như hóa đá tại chỗ. Biết rằng từ trước tới giờ bà không ưng con dâu nhưng cô không thể nghĩ với đứa cháu nội vừa chào đời, mẹ chồng lại có thể nói ra những lời vô tâm ấy. Vậy là dù còn đang đau vết mổ nhưng Dung vẫn gắng gượng lên tiếng đáp lại lời mẹ chồng: "Mẹ ạ, nếu mẹ nghi ngờ con trai con không phải cháu nội mẹ thì mẹ không cần phải miễn cưỡng nhận cháu đâu. Con sẽ để cháu mang họ ngoại cũng được. Sự thật thế nào thời gian sẽ chứng minh. Có điều, tình thân là do yêu thương bồi đắp chứ không phải tự có được. Sau này khi con trai con nghe lại chuyện bà nội từng nghi ngờ, phủ nhận nó không phải là ruột thịt của mình thì không biết cháu nó sẽ nghĩ sao. Con biết những thiếu sót của con nhưng con đang cố gắng từng ngày. Mẹ đừng lấy quá khứ để đánh giá hiện tại và tương lai, con cũng khổ tâm lắm".

Nghe tới đây, mẹ Sỹ mặt từ đỏ chuyển sang tái nhợt. Những lời của con dâu nói đã chạm tới suy nghĩ của bà nên ngay lập tức mẹ Sỹ quay lại rưng rưng: "Thì mẹ chỉ quen miệng nói đùa thằng nhỏ thôi chứ đâu có ý gì. 'Giỏ nhà ai, quai nhà đó', nhìn cái là nhận ra ngay thằng bé giống y hệt bố nó lúc nhỏ, lẫn vào đâu được".

Nói rồi bà ôm cháu nội vào lòng vuốt ve, cưng nựng khiến Dung cũng dịu lòng đôi chút. Cô chia sẻ thêm, sau hôm ấy, mẹ hai con cô xuất viện, mẹ chồng quan tâm săn sóc cô hơn rất nhiều chứ không lạnh lùng với con dâu như trước. Được như vậy, Dung cũng lấy làm mừng.