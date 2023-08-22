Chán chồng bất lực lại bất tài, tôi trót dại trao thân cho sếp tổng giàu có, sáng ra nhìn cuốn sổ đỏ bên gối mà nước mắt lưng tròng, nói không nên lời

Tâm sự 22/08/2023 12:13

Tôi lấy chồng cách đây 3 năm nhưng chúng tôi không hạnh phúc. Chồng tôi dù không ngoại tình nhưng lại rất vô tâm với vợ, không quan tâm đến gia đình. Đó cũng là lý do mà lấy nhau mấy năm rồi tôi vẫn không mặn mà với việc sinh con.

Tôi trách chồng quá vô trách nhiệm, muốn anh ấy dành nhiều thời gian hơn cho vợ, bỏ bớt những cuộc vui bên ngoài cùng bạn bè. Nhưng chồng tôi lại bảo kết hôn chứ có phải đeo gông vào cổ đâu, anh ấy vẫn muốn sống tự do thoải mái theo ý mình thích. Khuyên mãi chồng không được, tôi chán nản lắm, chẳng còn hy vọng ở anh và cuộc hôn nhân này nữa.

Hôm trước tôi đi tiếp khách cùng với giám đốc công ty. Tôi vốn chỉ là một nhân viên bình thường nhưng vài tháng trở lại đây sếp bỗng chú ý đến tôi một cách đặc biệt. Anh thường xuyên cất nhắc giao cho tôi những công việc quan trọng hoặc đưa tôi đi tiếp khách cùng. Để tôi trau dồi kinh nghiệm cho bản thân và xây dựng được các mối quan hệ khách hàng.

Chán chồng bất lực lại bất tài, tôi trót dại trao thân cho sếp tổng giàu có, sáng ra nhìn cuốn sổ đỏ bên gối mà nước mắt lưng tròng, nói không nên lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối đó, tôi vừa cãi nhau với chồng buổi trưa nên tâm trạng không tốt. Vì thế tôi đã uống khá nhiều rượu, khách hàng mời cũng không từ chối như mọi lần. Khi tôi say, chính sếp là người đưa tôi về nhà. Đi được nửa đường thì anh bỗng nắm chặt tay tôi rồi hỏi: "Về chỗ anh được không?". Đối diện với ánh mắt xoáy chặt của sếp, không hiểu sao lúc ấy tôi lại gật đầu. Đều là người trưởng thành cả, câu hỏi ấy mang ý nghĩa gì, sao tôi không biết. Có điều tôi chán chồng quá rồi, cũng muốn buông thả bản thân một lần.

Tôi và sếp đã có một đêm tuyệt vời chẳng có chỗ nào để chê. Có hơi men trong người nên tôi rất bạo dạn, khiến sếp phải ghé tai thốt lên: “Em quyến rũ quá, anh sẽ không cho em ngủ đêm nay đâu”. Mãi đến gần sáng chúng tôi mới mệt nhoài thiếp đi.

Khi tôi tỉnh dậy thì đã gần trưa. Nhớ ra mình còn phải đi làm nhưng sao sếp không hề gọi tôi dậy. Tôi nghĩ chắc anh thương tình nên để tôi nghỉ một ngày, hẳn anh sẽ báo với bên nhân sự giúp tôi. Đang loay hoay tìm quần áo để mặc, tôi chợt nhìn thấy một cuốn sổ đỏ được đặt ngay bên gối.

Khi tôi còn đang thắc mắc không hiểu sếp đặt sổ đỏ nhà đất trên giường làm gì thì điện thoại của tôi réo vang. Là sếp gọi. Anh bảo tôi có nhìn thấy cuốn sổ đỏ ấy không, nó chính là giấy tờ căn nhà tôi và anh qua đêm hôm qua. Nó sẽ là của tôi nếu như tôi chấp nhận là người phụ nữ của anh, sinh con cho anh. Tất nhiên ngoài căn nhà thì anh sẽ chu cấp không thiếu thứ gì cho mẹ con tôi.

Chán chồng bất lực lại bất tài, tôi trót dại trao thân cho sếp tổng giàu có, sáng ra nhìn cuốn sổ đỏ bên gối mà nước mắt lưng tròng, nói không nên lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cầm cuốn sổ đỏ trên tay, lại nghĩ về những lời sếp nói mà tôi bấn loạn đến run rẩy. Cứ nghĩ tình một đêm với sếp, cùng lắm thì anh tạo điều kiện hơn trong công việc. Ai ngờ anh lại muốn một mối quan hệ lâu dài còn hứa hẹn đảm bảo tương lai cho tôi.

Sếp tôi năm nay mới hơn 40 tuổi, đẹp trai và phong độ. Anh ly hôn đã lâu nhưng không có ý định tái hôn. Nhiều lần anh bảo với tôi trong những lần đi tiếp khách, rằng anh sợ hôn nhân và những ràng buộc của nó.

Khi sếp về, tôi đã bình tĩnh hơn. Trong bữa ăn, anh bảo anh thích tôi từ lâu rồi, cũng biết tôi không hạnh phúc trong hôn nhân. Chi bằng làm người phụ nữ của anh, anh sẽ không kết hôn với tôi hay bất kỳ người phụ nữ nào khác. Nhưng anh có thể cho tôi mọi thứ tôi muốn, mà một người chồng danh chính ngôn thuận không thể cho tôi được.

Thú thực lời đề nghị của anh quá hấp dẫn. Riêng căn nhà này cũng phải 3-4 tỷ đồng rồi chứ ít ỏi gì. Anh bảo đó coi như là tiền "đặt cọc" cho tôi. Tôi không phải là kẻ thứ ba hay phòng nhì của anh để hạ giá chính mình. Tôi đường hoàng sinh con cho anh, có điều chúng tôi không kết hôn. Anh vẫn quan tâm và có trách nhiệm, tuy nhiên không sống hàng ngày cùng nhà mà thôi. Vì anh muốn có không gian riêng, cho anh và cũng là cho tôi. Anh được tự do đồng thời tôi cũng không bị ràng buộc bởi những trách nhiệm trong hôn nhân.

Cuộc sống như vậy quá tuyệt vời so với cảnh chung sống với chồng tôi bây giờ. Sếp cho tôi thời gian nửa tháng suy nghĩ. Chị em có thể góp ý cho tôi vài lời được không?

Lấy chồng nhưng còn vấn vương người yêu cũ, tôi lén lút ra khách sạn tìm lại cảm giác ngày xưa, đến khi thanh toán nghe lời nói của lễ tân mà tôi sững người

Lấy chồng nhưng còn vấn vương người yêu cũ, tôi lén lút ra khách sạn tìm lại cảm giác ngày xưa, đến khi thanh toán nghe lời nói của lễ tân mà tôi sững người

Tình cũ không rủ cũng tới - trước đây tôi thường cười khẩy những người nói ra câu này. Nhưng đến khi chính mình là người trong cuộc thì tôi mới hiểu cảm giác đó.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva chuyện eva Tâm sự chuyện eva hôn nhân ngoại tình bí mật eva hôn nhân gia đình

TIN MỚI NHẤT

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 59 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 1 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt