Chăm chồng bị tai nạn hôn mê, tôi sững sờ khi phát hiện bí mật phía sau tin nhắn gửi đến điện thoại của chồng

Tâm sự 19/11/2022 07:41

Điện thoại của anh trên tay tôi bỗng rung lên vì có tin nhắn đến. Tôi tò mò mở ra xem và không thể tin vào mắt mình. Tại sao lại là tin nhắn trừ tiền từ thẻ tín dụng của chồng tôi?

Chào mọi người,

Có một chuyện tôi đang rất khó xử, không biết phải giải quyết thế nào. Tôi xin kể lại đầu đuôi, mong mọi người cho tôi một lời khuyên.

Sáng chủ nhật hôm đó, tôi đang ở nhà thì có điện thoại của chồng gọi. Anh ra ngoài từ sớm, nói đi gặp bạn. Nhưng đầu dây bên kia là tiếng 1 người xa lạ, bảo rằng chồng tôi bị tai nạn. Tôi hốt hoảng đến bệnh viện, nhận lại được điện thoại và chìa khóa xe của chồng từ tay người qua đường tốt bụng ấy.

Chồng tôi đang trong phòng cấp cứu. Tôi vội vã gọi báo tin cho bố mẹ chồng rồi ngồi ngoài đợi ở cửa phòng cấp cứu mà lòng nóng như lửa đốt. Điện thoại của anh trên tay tôi bỗng rung lên vì có tin nhắn đến. Tôi tò mò mở ra xem và không thể tin vào mắt mình. Tại sao lại là tin nhắn trừ tiền từ thẻ tín dụng của chồng tôi?

Chăm chồng bị tai nạn hôn mê, tôi sững sờ khi phát hiện bí mật phía sau tin nhắn gửi đến điện thoại của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi còn chưa kịp định thần thì liên tiếp vài tin nhắn trừ tiền nữa gửi đến. Có lần vài trăm, có lần 1,2 triệu. Tổng số tiền trừ cũng cỡ 5 triệu rồi. Chồng tôi còn đang mê man trong kia cơ mà. Rõ ràng có người nào đó đang dùng thẻ tín dụng của chồng tôi để tiêu tiền!

Lòng tôi rối bời. Khả năng đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là chồng có bồ nhí bên ngoài. Vừa nghĩ như vậy thì lại có tin nhắn đến, từ một số điện thoại được anh lưu "Em Ánh": "Em mua đồ xong rồi, cảm ơn anh trai nhiều!". Lần ngược lên trên, thấy số đó từng nhắn cho anh lúc sáng sớm: "Hôm nay em đi mua sắm với bạn, anh cho em thêm ít tiền mua đồ nhé!". Anh trả lời rằng: "Ok, dưới 5 triệu là được".

Bố mẹ chồng tôi đã đến, bác sĩ cũng xuất hiện thông báo chồng tôi ổn rồi. Yên tâm về chồng, tôi ra ngoài gọi lại cho người kia, mục đích điều tra đến cùng sự việc này. Biết thân phận tôi, lại nghe tin chồng tôi bị tai nạn, cô gái trẻ đó lập tức đồng ý gặp mặt.

Không thể ngờ nổi em ấy lại là con riêng của bố chồng, đang là sinh viên. Nguồn cơn đến từ 1 lần ông đi công tác thời còn trẻ. Do không có tình cảm sâu đậm, sau đó ông chẳng quan tâm mẹ con họ cho lắm. Ông ít đi lại nên mẹ chồng không hề biết gì. 

Chăm chồng bị tai nạn hôn mê, tôi sững sờ khi phát hiện bí mật phía sau tin nhắn gửi đến điện thoại của chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến 1 năm trước, bác gái kia mất vì ung thư, em ấy không có ai nương tựa. Bố chồng đành nói rõ với chồng tôi. Ông không còn khả năng lo cho con gái riêng, nhờ chồng tôi nuôi con bé học nốt đại học. Anh cho em gái một thẻ phụ để chi tiêu. Thế nên mới có chuyện như hôm nay xảy ra.

Hiện tại tôi không biết có nên nói chuyện này với mẹ chồng hay không? Nếu tôi không nói, tới lúc bà biết lại trách tôi giấu giếm, tình cảm mẹ chồng - nàng dâu sẽ rạn nứt. Mà giờ nói thì bố chồng sẽ ghét tôi. Thật sự khó xử quá mọi người ạ!

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