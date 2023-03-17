Chỉ còn hai tháng nữa, tôi cùng chồng mong chờ con ra đời, ấy vậy mà lời tiết lộ của anh khiến tôi suy sụp không dám tin vào sự thật.

Chỉ còn gần hai tháng nữa là tôi sẽ lên bàn đẻ, vậy mà ngay lúc này lại gặp phải một chuyện vô cùng éo le. Tôi không biết phải đối mặt với cú sốc này như thế nào nữa. Trước khi yêu tôi, chồng tôi đã từng có mối quan hệ tình cảm với một người con gái khác. Tôi nghe phong phanh rằng người yêu cũ của chồng tôi không được đàng hoàng lắm. Cô ấy đã qua lại với vài người trong khi còn yêu chồng tôi. Phát hiện sự thật, chồng tôi đã chia tay và sau đó thì quen tôi. Đáng lẽ bị cắm sừng một lần, chồng tôi phải hiểu và chấm dứt hoàn toàn với người kia. Đằng này mỗi lần cô ấy có việc gì cần, chồng tôi lại có mặt không khác gì người nhà.

Thời điểm chúng tôi yêu nhau, chồng tôi vẫn dùng dằng với người yêu cũ. Có một lần, anh còn qua đêm ở nhà cô ấy. Biết chuyện, tôi đã có ý định sẽ chia tay. Thế nhưng chồng tôi lại thanh minh là cô gái kia bị ốm, chồng tôi sợ đêm hôm cô ấy xảy ra chuyện nên mới ở lại. Đúng là tôi đã nhẹ dạ cả tin mới chấp nhận bỏ qua chuyện đó. Hơn nữa sau đó vài hôm, tôi lại biết mình có thai nên không còn nhớ chuyện cũ nữa. Ảnh minh họa: Internet Những tưởng khi đã xác định với tôi, chồng sẽ tu chí lo nghĩ cho gia đình và vợ con. Vậy mà đêm tân hôn, vợ chồng tôi lại cãi nhau vì chuyện này. Đêm ấy chúng tôi kiểm phong bì, đến một chiếc phong bì trắng, tôi mở ra thì thấy lá thư dài và một cọc tiền 500 nghìn. Đọc bức thư ấy, tôi giận đến trào nước mắt vì đó là thư mà người yêu cũ của chồng tôi viết. Cô ấy gửi lời chúc đến chồng tôi nhưng không quên kể lại những kỷ niệm đẹp của họ. Còn số tiền trong phong bì là số tiền chồng tôi đã cho cô ấy vay vài tháng trước.

Tôi không phải người hẹp hòi, nhưng chia tay rồi mà vẫn lưu luyến nhau như vậy, làm sao tôi có thể chịu nổi? Lần ấy nếu không có mẹ chồng can ngăn, chắc tôi đã về nhà bố mẹ đẻ ngay trong đêm rồi. Vả lại chồng tôi cũng quỳ xuống hứa sẽ cắt đứt mọi liên lạc với người yêu cũ. Sau lần ấy, chồng tôi có vẻ thay đổi. Anh chăm lo cho tôi từng chút một, cũng không có biểu hiện của việc ngoại tình. Tôi đã lầm tưởng là chồng thay đổi. Thế nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc, hoặc ít nhất thì chồng tôi cũng đã phản bội vợ một lần. Bình thường, chồng tôi vẫn đưa vợ đi khám thai định kỳ. Hôm qua khi chúng tôi đến gặp bác sĩ, tôi có nói với bác sĩ tình trạng sức khỏe của mình. Nghe tôi thắc mắc, bác sĩ đã yêu cầu thăm khám để chẩn đoán chính xác những gì tôi đang gặp phải. Ảnh minh họa: Internet Một lúc sau, bác sĩ trở ra và thở dài nói rằng tôi đã bị sùi mào gà. Tôi cần uống thuốc, theo dõi kỹ và phải sinh mổ trong quá trình chuyển dạ. Tôi là một người sạch sẽ, lại không có ai ngoài chồng. Vì thế, không có lý gì mà tôi mắc căn bệnh đó. Thất thần nhìn sang chồng, tôi thấy ánh mắt anh dại đi. Anh bỗng ôm mặt rồi quỳ xuống xin lỗi tôi vì đã khiến tôi và con chịu khổ. Trên đường về, chồng tôi liên tục thanh minh rằng anh chỉ lỡ qua đêm với người yêu cũ một lần. Không ngờ hậu quả lại như vậy. Đến bây giờ tôi vẫn sốc và không biết phải làm gì. Vì một phút xiêu lòng của chồng mà tôi và con lâm vào cảnh nguy hiểm. Còn anh, bây giờ có hối hận bao nhiêu cũng đã quá muộn màng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-ke-ngay-sinh-i-kiem-tra-thai-san-vo-soc-nang-khi-bac-si-bao-tin-ong-troi-that-than-nhin-sang-chong-moi-thay-anh-mat-anh-dai-i-thu-nhan-ieu-khung-khiep-564826.html