Buồn chuyện tình cảm với chồng, tôi tìm tới bia rượu để giải sầu, để rồi tỉnh dậy trong khách sạn với không một tấm vải che thân bên cạnh là người đàn ông

Tâm sự 10/03/2023 13:18

Đêm đó vì quá chén trong bữa tiệc của công ty, chúng tôi đã đến khách sạn. Sau khi đã trải qua cuộc ân ái với anh, tôi nằm trên giường suy nghĩ khá lâu.

Chỉ là muốn thử cảm giác được yêu thương, được ân ái mà tôi đã trở thành người vợ ngoại tình. Tôi đã vứt bỏ danh dự cũng như lòng tự tôn của mình chỉ vì quá chán cuộc sống chăn gối vợ chồng.

Sau khi tôi sinh đứa con đầu lòng thì chuyện chăn gối vợ chồng không còn mặn nồng nữa. Vấn đề không phải ở tôi mà là ở anh, người chồng mà tôi thương nhất. Anh thường xuyên lảng tránh những cử chỉ thân mật của tôi. Thậm chí còn dọn ra ngủ riêng đã hơn nửa tháng nay.

Tình cảm vợ chồng tôi dần lạnh nhạt trong khoảng thời gian dài. Tôi cũng bắt đầu chán nản khi không còn cảm nhận được sự gắn kết giữa hai vợ chồng. Chúng tôi cũng không còn xuất hiện cùng nhau trong những bữa tiệc. Cuộc sống của ai người nấy lo, mạnh ai nấy sống.

Buồn chuyện tình cảm với chồng, tôi tìm tới bia rượu để giải sầu, để rồi tỉnh dậy trong khách sạn với không một tấm vải che thân bên cạnh là người đàn ông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều này khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Rồi tôi qua lại với Quang, đồng nghiệp mới vào công ty. Anh còn độc thân, mới chia tay bạn gái nên chúng tôi thường tâm sự với nhau. Cả hai nảy sinh tình cảm lúc nào cũng không hay biết.

Đêm đó vì quá chén trong bữa tiệc của công ty, chúng tôi đã đến khách sạn. Sau khi đã trải qua cuộc ân ái với anh, tôi nằm trên giường suy nghĩ khá lâu. Tôi nghĩ kể từ đây cuộc sống của tôi đã thay đổi. Dù muốn quay về làm tròn trách nhiệm một người mẹ, người vợ cũng chẳng còn mặt mũi nào.

Khi bước xuống chiếc giường này, tôi sẽ không còn gì trong tay, kể cả phẩm hạnh của một người đàn bà đã có gia đình. Tôi không thể tưởng tượng được nếu chồng biết mọi chuyện thì sẽ như thế nào. Nếu gia đình hai bên biết, tôi sẽ đối mặt ra sao. Và tôi cũng không nghĩ là chỉ vì chán chồng, chán chuyện chăn gối với chồng mà mình đi ngoại tình.

Buồn chuyện tình cảm với chồng, tôi tìm tới bia rượu để giải sầu, để rồi tỉnh dậy trong khách sạn với không một tấm vải che thân bên cạnh là người đàn ông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ngoại tình, sau những cuộc vui chơi thì cuối cùng cũng hoàn trắng tay. Không giống như đàn ông, dù có sai lầm tày trời cũng có đường để quay về làm lại từ đầu. Còn tôi một khi đã lầm đường lạc bước rồi chẳng còn lý do gì để bao biện nữa.

Giờ đây nằm cạnh chồng, tôi chỉ có một cảm giác duy nhất đó là cảm thấy bản thân mình như kẻ tội đồ. Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên thú nhận với chồng không? 

Vợ mất 3 năm nhưng vẫn không tiến thêm bước nữa vì con gái, dẫn con đi ăn tôi chết điếng khi con gái nhìn vào cô lao công rồi thốt lên 1 từ quen thuộc

Vợ mất 3 năm nhưng vẫn không tiến thêm bước nữa vì con gái, dẫn con đi ăn tôi chết điếng khi con gái nhìn vào cô lao công rồi thốt lên 1 từ quen thuộc

Từ đó đến nay đã 3 năm trời, con gái ngày 1 lớn, Hùng thì vẫn phòng không nhưng hiện giờ anh đã trở thành chủ 1 công ty bất động sản. Cuộc sống của bố con Hùng giờ rất đầy đủ sung túc, cũng đã mấy lần anh định đi bước nữa nhưng đứa con vẫn kiên quyết phản đối.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 8 giờ 53 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 14 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 9 giờ 19 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường