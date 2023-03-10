Vợ mất 3 năm nhưng vẫn không tiến thêm bước nữa vì con gái, dẫn con đi ăn tôi chết điếng khi con gái nhìn vào cô lao công rồi thốt lên 1 từ quen thuộc

Tâm sự 10/03/2023 13:05

Từ đó đến nay đã 3 năm trời, con gái ngày 1 lớn, Hùng thì vẫn phòng không nhưng hiện giờ anh đã trở thành chủ 1 công ty bất động sản. Cuộc sống của bố con Hùng giờ rất đầy đủ sung túc, cũng đã mấy lần anh định đi bước nữa nhưng đứa con vẫn kiên quyết phản đối.

Có thêm đứa con, Hùng phải làm việc gấp mấy lần trước kia để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí trong gia đình. Đã khổ như thế, mà tai nạn đột ngột vẫn ập xuống gia đình anh.

Khi con gái lên 5, Hùng đi làm về muộn, thấy nó đang khóc 1 mình trong phòng, anh hoảng hốt hỏi:

- Có chuyện gì thế con? Mẹ đâu?

Đứa con gái lắc đầu, còn người hàng xóm bỗng chạy tới báo tin sét đánh:

- Vợ anh bị chết đuối rồi.

Hùng điếng người vội vã chạy ra bờ sông, thấy đôi dép của vợ trên bờ, anh bật khóc tức tưởi. Sau đó, dù đội cứu hộ đã dốc sức tìm kiếm nhưng vẫn không thấy xác của vợ anh đâu. Hùng dần tuyệt vọng, anh 1 mình gà trống nuôi con.

Vợ mất 3 năm nhưng vẫn không tiến thêm bước nữa vì con gái, dẫn con đi ăn tôi chết điếng khi con gái nhìn vào cô lao công rồi thốt lên 1 từ quen thuộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng gần 2 năm sau đó, Hùng yêu 1 cô đồng nghiệp, nhưng khi dẫn cô ta về nhà, đứa con anh rú lên:

- Cô cút đi, tránh xa tôi ra, tôi không cho cô cướp bố tôi đâu.

Hùng dỗ dành con kiểu gì cũng không được, đứa con nhất quyết không cho bố cưới vợ. Hùng sợ con buồn, đành làm theo lời con. Từ đó đến nay đã 3 năm trời, con gái ngày 1 lớn, Hùng thì vẫn phòng không nhưng hiện giờ anh đã trở thành chủ 1 công ty bất động sản.

Vợ mất 3 năm nhưng vẫn không tiến thêm bước nữa vì con gái, dẫn con đi ăn tôi chết điếng khi con gái nhìn vào cô lao công rồi thốt lên 1 từ quen thuộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của bố con Hùng giờ rất đầy đủ sung túc, cũng đã mấy lần anh định đi bước nữa nhưng đứa con vẫn kiên quyết phản đối.

Cho tới 1 hôm, sau giờ học, Hùng dẫn con vào trung tâm thương mại ăn gà rán. Vừa ăn xong định đứng dậy ra về thì đứa con gái bỗng hét lên:

- Bố ơi, mẹ kìa.

Hùng nhìn theo hướng con gái chỉ thì thấy 1 cô lao công đang bịt kín mít để lộ mỗi đôi mắt, nhưng đứa con vẫn nhìn chằm chằm vào cô ta rồi gọi:

- Mẹ..mẹ ơi.

Nói rồi, nó chạy thẳng đến ôm chầm lấy cô lao công khiến cả cô ta và Hùng đều giật mình, cô ta tháo khẩu trang ra rồi ú ớ:

- Cháu…là ai?

Hùng tiến lại gần nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ kia thì suýt ngất:

- Vợ….sao lại là em?

Cả 2 chết điếng người 1 lúc lâu, thì ra đứa con đã nhận ra mẹ nên mới chạy lại, vợ Hùng bây giờ mới khóc nấc lên giải thích:

- Lúc đó do anh khổ quá, sông cơ cực quá em không chịu được nên đã…giả vờ chết..để theo người đàn ông khác giàu có hơn, ông ta hứa sẽ cho em nhà cao cửa rộng tiền tiêu không hết, nhưng sau khi vào nam, em mới biết ông ta là 1 kẻ lừa đảo..

Hùng trợn mắt kinh ngạc:

- Vậy nên…cô mới quay về đây làm lao công? Cô…cô đã lừa dối tôi, cô coi tôi và con là gì cơ chứ. Khốn nạn thật.

Vợ Hùng quỳ xuống xin lỗi:

- Em..chỉ vì lúc đó em quá mệt mỏi, anh và con hãy tha thứ cho em nhé, em thực sự rất nhớ 2 người.

Nhận được sự cầu xin của vợ nhưng Hùng quyết định tuyệt đối không tha thứ, trong khi đó đứa con gái cứ kéo tay mẹ không buông, Hùng phải làm sao đây?

Ngày ly hôn tôi cười khinh ném cho vợ 7 ngàn để mua vé xe bus, bước ra ngoài tôi bằng hoàng khi thấy gã hàng xóm lái xe hơi 3 tỷ tới trước cửa: 'Để anh đón em về biệt thự'

Ngày ly hôn tôi cười khinh ném cho vợ 7 ngàn để mua vé xe bus, bước ra ngoài tôi bằng hoàng khi thấy gã hàng xóm lái xe hơi 3 tỷ tới trước cửa: 'Để anh đón em về biệt thự'

Trung đắc chí định quay lưng đi thì đột ngột có chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng đỗ trước mặt. Đó là lão hàng xóm giàu có của Trung, Trung còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì anh ta tiến lai chỗ Mai.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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