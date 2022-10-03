Buổi ra mắt "bất ổn" khiến chàng trai khóc thét. Lương 10 triệu ở đất Hà Thành liệu có nổi một tình yêu chân thành?

Hôn nhân thời hiện địa có lẽ luôn phải suy nghĩ đến tiền. Mình mới qua nhà người yêu chơi và được đề cập đến lương. Với mức thu nhập hiện tại của mình, nhà người yêu tỏ vẻ không hài lòng.

Mình sinh năm 99, hiện đang làm cho 1 công ty về nội thất. Mình và bạn gái yêu nhau từ hồi đại học, mình ở tỉnh và học ở Hà Nội, chúng mình quen nhau qua vài lần do bạn cùng lớp mình dẫn đi chơi bóng rổ và gặp người yêu mình ở đó. Mình thì cũng cao ráo, sáng sủa, lại có chung sở thích bóng rổ nên hai đứa kết nhau. Về phần bạn gái mình thì cô ấy là con nhà Hà Nội gốc, chị gái đã đi lấy chồng. Ảnh minh họa: Internet Cuối tuần vừa rồi mình về ra mắt lần đầu nhà người yêu, mình hơi bất ngờ vì khi vào nhà thì từ nội thất đến đồ trang trí đều là đồ rất đắt tiền, có thể nói là nhà giàu. Tại sao mình bất ngờ là bởi vì trước đó người yêu mình chỉ nói sơ qua là nhà buôn bán nhỏ lẻ, những lần đón đi chơi thì cũng chỉ đứng ở đầu ngõ chứ chưa vào nhà bao giờ nên mình đinh ninh là hai gia đình cũng "môn đăng hộ đối"

Mình đã nghĩ nếu có tiến tới xa hơn thì chắc không sao. Dù hơi sốc nhưng mình nghĩ bọn mình yêu nhau thật lòng, không ngại gì cả. Sau một hồi ăn bánh, uống nước nói đủ thứ chuyện từ trồng cây cho đến chỗ này chỗ nọ rồi đồ nội thất trong nhà thì bắt đầu đến bữa cơm. Lúc này thì mình mới sốc toàn tập vì cách nói chuyện của bố mẹ người yêu mình:

- Hai đứa quen nhau lâu chưa con? - Dạ cũng được 3 năm ạ - Nhà cháu bố mẹ làm gì? - Bố cháu là công chức còn mẹ cháu bán tạp hóa ạ - Vậy à? Cũng cơ bản nhỉ, lương cháu được nhiêu tháng? Lúc bác trai hỏi câu này thì mình hơi chột dạ vì không nghĩ là 2022 rồi mà vẫn hỏi câu nhạy cảm vậy, nhất là nhà cô ấy lại giàu như thế? Thấy mình chần chừ thì người yêu mình hiểu ý nhưng chỉ nhìn mình thôi. - Dạ lương cháu 10 triệu ạ. - Thế thôi á, làm nội thất mà sao lương thấp vậy nhỉ, anh họ con bác cũng vừa mới ra trường mà tháng kiếm toàn 15, 20 triệu. 10 triệu mà còn thuê nhà, ăn uống, tình yêu tình báo nữa thì tháng sống đủ không? Ảnh minh họa: Internet Đến đoạn này thì mình chỉ cười trừ thôi. Sau đoạn đó thì bữa cơm cũng nhạt hẳn đi. Lúc về thì bố người yêu mình cũng lên nhà trước, mình còn chưa kịp chào. Sau đó, bọn mình có nhăn tín với nhau, người yêu mình cũng buồn rồi kể thêm tối hôm đó bố cô ấy còn nói: "Lương 10 triệu thì 20 năm nữa còn chả mua được nhà thì đến bao giờ mới có xe đi", "Chúng con còn trẻ, dẹp cái suy nghĩ yêu đương không thực tế đi, đói về lúc đó hối hận không kịp rồi lại quay ra trách bố mẹ". Ảnh minh họa: Internet Mình buồn kinh khủng, giờ bọn mình chỉ biết im lặng thôi. 02/10 này là kỷ năm 3 năm bọn mình yêu nhau, ban đầu bọn mình định cùng nhau đi trận chung kết bóng rổ HBC rồi sau trận đấu mình sẽ cầu hôn với cô ấy vì bóng rổ là thứ đưa bọn mình đến vs nhau. Nhưng giờ thì chả biết làm sao, mình cứ nghĩ mãi cái câu bố cô ấy nói, chẳng lẽ xem chung kết xong thì mình nói chia tay cô ấy cho xong chuyện vì phản đối từ phụ huynh đã vậy thì đến với nhau sao được nữa.

Chứng kiến chồng ngày đêm say đắm bên nhân tình, vợ suy sụp trong đau đớn nhưng không dám ly hôn chỉ vì một lý do khó nói của người phụ nữ Có lẽ chuyện cặp bồ đã không còn quá xa lạ, nhưng sao với mình nó còn cay đăng hơn gấp trăm ngàn lần. Chồng mình đã có nhân tình nhưng mình không dám ly hôn chỉ vì lo lắng cho số phận của hai đứa con thơ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buoi-ra-mat-bat-on-khien-chang-trai-khoc-thet-luong-10-trieu-o-dat-ha-thanh-lieu-co-noi-mot-tinh-yeu-chan-thanh-509187.html