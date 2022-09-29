Vừa sinh con, chồng liên tục "tác động vật lý" khiến vợ khủng hoảng nặng chỉ vì theo ý một người phụ nữ "quyền lực"

Tâm sự 29/09/2022 22:45

Mình từng nghĩ rằng hôn nhân sẽ mở đầu cho những trải nghiệm đẹp đẽ của đời người, ấy vậy mà sau chữ kí ngày kết hôn, cuộc đời mình lại bước vào giai đoạn đen tối nhất.

Có một người chồng vô tâm, vũ phu, gia trưởng, nghe lời bố mẹ 100% cảm giác như thế nào?

Mình và anh quen nhau cũng 5 năm rồi mới tiến đến hôn nhân, nhưng giữa yêu và cưới khác quá nhiều, mình đã từng nghĩ rằng trên cõi đời này mình là người hạnh phúc nhất vì có được anh. Với mình tình yêu của chúng mình là màu hồng và màu hồng đấy chuyển sang màu đỏ tươi của máu, màu của nước mắt của sự thất vọng đến cùng cực khi chúng mình ký vào tờ đăng ký kết hôn.

Vừa sinh con, chồng liên tục 'tác động vật lý' khiến vợ khủng hoảng nặng chỉ vì theo ý một người phụ nữ 'quyền lực' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bộ phim tâm lý kèm hành động võ thuật bắt đầu xảy ra với mình, mình bị anh đánh chỉ vì không nghe lời, lúc đó mình nghĩ thôi "quay xe" nhưng bố mẹ mình khuyên cố gắng nhẫn nhịn vì mới cưới nhưng khi con người ta mất bình tĩnh thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Và lần tiếp theo mình khi mang bầu được 5 tuần vì suy nghĩ cần con có một gia đình đầy đủ có cả bố và mẹ nên dù bị đánh thế nào nhiều lần sau mình vẫn nhịn vì điều đó.

Lý do anh đánh mình vì đơn giản là mẹ anh không thích mình vậy thôi. Mang thai là cả quá trình mệt mỏi, mình vẫn cố gắng nhẫn nhịn bỏ qua mọi chuyện nhưng đến lúc đi đẻ, người ta nói rằng phụ nữa sau sinh rất nhạy cảm và mình cũng vậy, một mình chăm con không có sự giúp đỡ từ chồng hay bố mẹ chồng. Mang nặng đẻ đau, lại thêm trăm phần tổn thương tinh thần, mình gần như suy sụp. Cảm giác cô đơn và tủi thân trong chính căn nhà vô tâm ấy khiến mình rất bức bối.

Vừa sinh con, chồng liên tục 'tác động vật lý' khiến vợ khủng hoảng nặng chỉ vì theo ý một người phụ nữ 'quyền lực' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài bà ngoại ra mình không có ai để giúp đỡ, mẹ mình cũng ngoài 60 rồi, trong người không có tiền không có người phụ chăm con mình đã stress kinh khủng. Có những lúc mình chỉ muốn ôm con kết thúc nhưng nhìn đứa con trên tay mình lại chỉ biết khóc. Ngày hôm nay mẹ ôm con vào viện với 2 triệu tiền vay lãi ngoài, một người chồng một người bố lại vô tâm vô tình đến độ con ốm còn buông ra những lời cay đắng dành cho vợ con rồi ném vào mặt mình 500 nghìn và bảo "mày tự đưa đi tao không đi" mẹ làm được gì ngoài ôm con và tự xách đồ vào viện, tiền khám tiền tạm ứng trừ đi cũng chỉ còn lại 437 nghìn, tiền ăn tiền bỉm mẹ lấy ở đâu được đây con ơi!

Ngoài trời đang mưa to lòng mình nặng chĩu nhìn đứa con 2 tháng tuổi ngủ ngon lành trên tay không biết ngày mai sẽ như thế nào. Chỉ cần con của mình mạnh khỏe có lẽ mình đã vui rồi. Riêng với người chồng tệ bạc, có lẽ mình sẽ dừng lại, mình xin lỗi vì đã có lúc nhìn con mình đau ốm bệnh tật khó khăn nhất mình cũng không làm gì được hơn, giờ đây mình chỉ mong con luôn mạnh khỏe để cùng mình vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống sau này.

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