Chứng kiến chồng ngày đêm say đắm bên nhân tình, vợ suy sụp trong đau đớn nhưng không dám ly hôn chỉ vì một lý do khó nói của người phụ nữ

Tâm sự 30/09/2022 03:30

Có lẽ chuyện cặp bồ đã không còn quá xa lạ, nhưng sao với mình nó còn cay đăng hơn gấp trăm ngàn lần. Chồng mình đã có nhân tình nhưng mình không dám ly hôn chỉ vì lo lắng cho số phận của hai đứa con thơ.

Cách đây hơn 2 năm mình phát hiện chồng mình có người thứ ba. Bạn đó còn rất trẻ, sinh năm 98 nhưng đã  một đời chồng và có một con riêng, em bé ở với bố. Khi đó mình rất sốc, cảm giác như không thở nổi và mình như phát điên, nhưng sau đó chồng mình và bạn đó xin lỗi, hứa không bao giờ tiếp tục nữa, vì thương hai con mình tha thứ cho chồng.

Chứng kiến chồng ngày đêm say đắm bên nhân tình, vợ suy sụp trong đau đớn nhưng không dám ly hôn chỉ vì một lý do khó nói của người phụ nữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây hơn 1 năm, mình lại phát hiện hai người họ vẫn nhắn tin qua lại với nhau, mình lại khóc, hụt hẫng, mình có nói chuyện với chồng thì lão bảo chỉ chơi bời vớ vẩn rùi cầu xin tha thứ, bố mẹ chồng và cả anh chị bên chồng đều xin tha cho lão để con cái đỡ khổ. Mình có nói chuyện với bố bạn đó, bố bạn bảo “cháu mang tiếng đi du học Thạc sĩ về, làm công việc như thế mà vẫn để cho chồng nó đi ra ngoài à, nếu là chú thì chú bỏ lâu rồi”. Nhưng chẳng hiểu sao, mình vẫn tha thứ...

Cách đây 3 hôm, mình lại phát hiện hai người đó vẫn nhắn tin qua lại, nhưng lần này lạ lắm, mình chả thể khóc nổi, nói to vài câu rùi mình vứt cho lão lá đơn mình kí sẵn còn mình ôm con ngủ. Lần này chả muốn tìm hiểu xem bọn họ làm gì, nói chuyện gì như trước nữa mà chỉ buồn khi ôm con. Con mình hay bảo "mẹ có yêu bố không? Bố mẹ đừng nói to, con buồn, con yêu mẹ, con yêu cả bố nữa”, nghe thấy vậy mình lặng người mà lòng quặn đau.

Chứng kiến chồng ngày đêm say đắm bên nhân tình, vợ suy sụp trong đau đớn nhưng không dám ly hôn chỉ vì một lý do khó nói của người phụ nữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mình có hai cháu, bao lần cầm đơn ly dị lên rùi đặt xuống vì mình không muốn con cái chia ly, mình muốn nuôi cả hai vì với thu nhập hiện tại thì mình có thể lo được cho cả hai con, nhưng anh ta không đồng ý, anh ta bảo nếu ly hôn sẽ chia mỗi người một đứa. Đầy là điều rất kinh khủng đối với mình, mình không muốn con mình thiếu thốn tình cảm, cũng không muốn rồi một ngày nào đó con mình sẽ chứng kiến bố nó cặp kè rồi bỏ rơi nó.

Hôm nay con mình bị chó cắn, con ôm mẹ khóc: “mẹ ơi con đau”. Nhìn con khóc, nhìn bác sĩ khâu cho con, mình lại khóc như chưa bao giờ được khóc. Ôm chặt con mới thấy con là tất cả còn chuyện anh ta có cặp bồ hay không thì không còn quan trọng nữa. Chỉ cần các con không bị tổn thương, không phải chịu thiệt thòi thì mẹ chấp nhận hết. Còn cuộc đời mẹ, chờ các con lớn rồi mẹ sẽ sắp xếp lại sau. Mình đang đứng trong mớ bồng bông đầy đau đớn, mình muốn dứt ra những cũng sợ những quyết định của mình sẽ làm con mình tổn thương. Mình biết phải thế nào đây.

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