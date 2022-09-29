Cứ ngỡ 6 năm yêu nhau, 6 tháng kết hôn là bước vào một tình yêu trọn vẹn, vợ hàng ngày "rửa mặt" bằng nước mắt vì hành động "đắp mồ hôn nhân" của người chồng vô tâm

Tâm sự 29/09/2022 23:50

Lấy chồng cứ ngỡ sẽ có thêm người chăm sóc, đỡ đần, là bờ vai để dựa vào những lúc mệt mỏi, yếu lòng và cùng nhau xây đắp ngôi nhà hạnh phúc. Mọi mơ ước đó đều tan vỡ vì mình đang ở trong một cuộc hôn nhân không khác gì địa ngục.

6 năm yêu nhau, 6 tháng sau khi kết hôn thì li dị, cuộc hôn nhân của mình như một thước phim có kết thúc buồn, chua xót và bi kịch mà chính mình còn không dám tưởng tượng ra.

Mọi người bảo yêu lâu để tìm hiểu nhau rõ hơn. Nhưng với mình thì lại trái ngược hoàn toàn. 6 năm yêu nhau mình và chồng chưa một lần cãi nhau hay đòi chia tay. Những ngày tháng yêu nhau, hai đứa hay rủ nhau đi ăn, đi du lịch, đi chơi. Lúc đó không nhận ra đối phương có điểm xấu gì, rất quan tâm mình. Để rồi sau khi kết hôn 6 tháng mình và chồng đi đến quyết định li dị.

Cứ ngỡ 6 năm yêu nhau, 6 tháng kết hôn là bước vào một tình yêu trọn vẹn, vợ hàng ngày 'rửa mặt' bằng nước mắt vì hành động 'đắp mồ hôn nhân' của người chồng vô tâm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mình bầu trước khi kết hôn. Do dịch nên khi mình bầu 8 tháng hơn mới tổ chức đám cưới được. Khi hôn lễ vừa kết thúc thì chồng đi chơi tận 5h đồng hồ mới về. Hỏi thì trả lời là mời bạn bè uống caf phê. Mình bảo sao không mời hôm khác lại đi mời đúng ngày hôn lễ. Bạn bè khách khứa vẫn chưa về hết đã đi mời bạn bè cà phê, chồng chỉ xin lỗi qua loa.

Những ngày cuối thai kỳ thì chồng suốt ngày đi uống bia với đồng nghiệp. Ngày nghỉ thì đi câu với bạn cả ngày, để mình đi siêu âm một mình. Sau khi sinh thì vẫn như vậy, hay uống bia nhậu nhẹt ở bên ngoài. Thời gian mình ở cữ chưa một lần chăm vợ hay giặt đồ cho con. Qua ở cữ mình bị đau lưng rất nhiều nhưng vẫn xuống bếp nấu cơm vì chồng không biết nấu ăn. Con thì chồng không chơi được quá 1 giờ nhưng có thể nằm lướt tóp tóp cả ngày.

Giờ con mình đã hơn 5 tháng nhưng số lần chồng giặt đồ cho con đếm trên đầu ngón tay. Chồng mình vẫn thường xuyên ăn uống bên ngoài. Ăn cơm với đồng nghiệp, bạn bè còn nhiều hơn với vợ con. Mình vẫn đang hưởng chế độ thai sản chưa đi làm nên tiêu tiền của chồng.

Đỉnh điểm hôm nay mình thèm nước dừa nên mua về. Chồng bảo không làm ra tiền uống ít thôi, mình nói lại: "Ngày nào anh cũng đi ăn uống thì ai bảo gì". Chồng nói ăn uống bên ngoài có thể báo phí. Còn mình ở nhà không làm ra tiền, ăn ít đi. Mình và chồng đã cãi nhau một trận, cuối cùng cả hai không tìm được tiếng nói chung.

Cứ ngỡ 6 năm yêu nhau, 6 tháng kết hôn là bước vào một tình yêu trọn vẹn, vợ hàng ngày 'rửa mặt' bằng nước mắt vì hành động 'đắp mồ hôn nhân' của người chồng vô tâm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mình đề nghị mai viết đơn ly dị và chồng đã đồng ý. Người ta thường nói khi yêu thì màu hồng, kết hôn là màu đen. Vậy nên mình nghĩ, nếu được hãy sống thử trước hôn nhân để tìm hiểu rõ đối phương. Cuộc sống của mình giờ đây đầy sự chán nản, mình phải lo cho con và cả cho chồng, rồi lại thất vọng vì người chồng quá sức vô tâm. Có lẽ ai làm vợ, làm mẹ đều rất mệt mỏi và xót xa nếu gặp hoàn cảnh như mình.

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