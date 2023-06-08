Bước vào hôn nhân, tôi đau lòng nhận ra đàn ông chỉ yêu cái đẹp, mặc kệ người hết lòng chăm lo gia đình

Tâm sự 08/06/2023 09:35

Nên nhớ không có người phụ nữ xấu, chỉ có người không biết làm đẹp mà thôi. Thế nên hãy biết cách làm cho bản thân xinh đẹp hơn. Người phụ nữ hạnh phúc nhất là khi bản thân trở nên xinh đẹp.

Đàn ông vốn yêu bằng mắt. Anh ấy chỉ trân trọng những gì hiện hữu trước mắt mình. Khi người phụ nữ đó còn xinh đẹp, chắc chắn đàn ông sẽ thích ngắm mãi không biết chán. Nhưng khi đã già nua xấu xí thì chẳng thể giữ nổi chân của anh ấy.

Dù người phụ nữ đó có tận tâm đến mấy nhưng vẻ ngoài không đẹp cũng bằng thừa trong mắt đàn ông. Bởi vậy phụ nữ có tâm cũng không bằng người xinh đẹp và tự tin. Người hy sinh suốt đời cũng không được trân trọng bằng người biết cách biến mình trở nên quyến rũ hơn.

Tôi có hai người chị dâu. Một người khá biết ăn diện, thương chồng nhưng cũng biết quan tâm đến bản thân. Còn người kia thì chỉ biết đến chồng, bản thân mình có ra sao cũng mặc kệ.

Bước vào hôn nhân, tôi đau lòng nhận ra đàn ông chỉ yêu cái đẹp, mặc kệ người hết lòng chăm lo gia đình - Ảnh 1
Phụ nữ tận tâm chưa hẳn sẽ được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Người chị dâu cả được chồng yêu chiều, đi đâu cũng được chồng ưu ái đưa đi cùng và có thể tự tin ngẩng cao đầu vì vợ mình xinh đẹp. Còn người chị dâu út thì tiệc tùng, họp mặt bạn bè gì chồng cũng đi một mình và bảo vợ ở nhà chăm con.

Có vậy mới thấy, người phụ nữ xinh đẹp rất quan trọng. Không chỉ để đàn ông cảm thấy tự hào mà còn giúp bản thân mình được tôn trọng hơn. Cuộc đời này là vậy, xinh đẹp luôn nhận được sự ưu ái từ nhiều người.

Bước vào hôn nhân, tôi đau lòng nhận ra đàn ông chỉ yêu cái đẹp, mặc kệ người hết lòng chăm lo gia đình - Ảnh 2
Phụ nữ xinh đẹp sẽ cảm thấy tự hào hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nên nhớ không có người phụ nữ xấu, chỉ có người không biết làm đẹp mà thôi. Thế nên hãy biết cách làm cho bản thân xinh đẹp hơn. Người phụ nữ hạnh phúc nhất là khi bản thân trở nên xinh đẹp. Người hạnh phúc nhất là khi có thể tự tin diện những bộ quần áo mình thích, trang điểm và bước xuống phố cùng người mình yêu.

Có thể mỗi người sẽ có suy nghĩ về cái đẹp khác nhau. Có người dùng đến sự trợ giúp của phẫu thuật thẩm mỹ, có người lại chọn phương pháp tự nhiên. Nhưng sao cũng được, chỉ cần bản thân cảm thấy tự tin và hạnh phúc hơn.

Bước vào hôn nhân, tôi đau lòng nhận ra đàn ông chỉ yêu cái đẹp, mặc kệ người hết lòng chăm lo gia đình - Ảnh 3
Đàn ông thường yêu bằng mắt nên sẽ trân trọng người xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ, cả đời tận tụy cũng bằng thừa. Chỉ khi xinh đẹp, bạn mới chiếm được vị trí nhất định trong lòng người đàn ông. Vì vậy hãy tận dụng vũ khí lợi hại của bản thân để có cuộc đời như mình mong muốn. Người phụ nữ cả đời tận tâm vì chồng chưa hẳn đã có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng người biết sống và nghĩ cho mình, chắc chắn sẽ vui và cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn.

Chồng trăng hoa chê vợ tẻ nhạt quê mùa, ai ngờ nhìn thấy vợ được một người đàn ông khác chở đi trên chiếc xe sang

Chồng trăng hoa chê vợ tẻ nhạt quê mùa, ai ngờ nhìn thấy vợ được một người đàn ông khác chở đi trên chiếc xe sang

Vợ tôi quyết ly hôn. Cô ấy gom vali đi ra khỏi nhà mà không thèm nhìn tôi lấy một tiếng. Hai đứa con khóc lóc theo mẹ. Bây giờ tôi mới biết mình đã đạp đổ hạnh phúc gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 17 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 19 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 39 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 49 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Video 1 giờ 49 phút trước
Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng