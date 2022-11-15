Bụng cô giúp việc ngày càng to, nghi ngờ chồng là ‘tác giả’, tôi quyết định gắn camera theo dõi thì phát hiện một sự thật bẽ bàng

Tâm sự 15/11/2022 03:19

Đang yên đang lành, tự nhiên tôi phải ôm thêm "của nợ" vào người…

Sau khi mẹ chồng mất, thương bố sống ở dưới quê không có ai chăm sóc nên chồng tôi muốn đưa bố lên thành phố ở cùng. Tôi phản đối nhưng bất thành vì tính chồng đã quyết thì chẳng ai có thể thay đổi được.

Thu nhập của vợ chồng tôi cũng rất khá nên sau khi bố đến sống cùng, chồng tôi đã thuê luôn một cô giúp việc gần 40 tuổi đã qua một lần đò, về chăm sóc và trò chuyện cùng với bố cho vui.

Khi mới lên ở, bố chồng ít nói, gầy xanh xao, thế mà từ khi có cô giúp việc tên Trinh chăm sóc, bố có da thịt, ăn cũng khỏe và vui vẻ hơn rất nhiều.

3 ngày trước, đang lúc cả nhà ăn cơm, chồng tôi buột miệng chê cô Trinh: "Từ ngày cô đến đây, chắc ăn uống không điều độ nên bụng to như bà bầu vậy? Cô dành chút thời gian chạy bộ mỗi sáng đi kẻo cao tuổi dễ mỡ máu". Chồng tôi trước giờ thẳng tính nên ai cũng quen với cách khen chê thẳng thừng của anh rồi. Nghe lời chồng nói tôi liếc mắt xuống bụng của cô ấy.

Bụng cô giúp việc ngày càng to, nghi ngờ chồng là ‘tác giả’, tôi quyết định gắn camera theo dõi thì phát hiện một sự thật bẽ bàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đúng là khá to, có lẽ mọi khi cô Trinh mặc áo khoác rộng nên tôi không chú ý, giờ mặc mỗi cái áo phông thì đúng là bụng to bất thường. Nhìn cô ấy không giống người béo mà như thể mang bầu thì đúng hơn, nghĩ đến đây là tôi đã rùng mình.

Buổi tối tôi bảo với chồng là cô Trinh nghi có bầu chứ không phải béo, liệu chồng có lên giường với người giúp việc không? Ngay lập tức chồng giơ tay lên thề thốt cả đời này chỉ chung thủy một vợ một chồng. Tôi tin những lời chồng nói nên quyết định lắp 1 cái camera nhỏ ở góc tường có thể bao quát toàn bộ căn hộ.

Để rồi chúng tôi thật sốc khi biết cô ấy thường vào phòng bố chồng tôi và ở trong đó rất lâu. Ngay lập tức chúng tôi đến gặp bố để nói chuyện. Không thể giấu chuyện cái thai mãi được nên bố nhận là đã có tình cảm với cô Trinh, mong chúng tôi tác thành cho hai người.

Nghe đến đây tôi sửng sốt và phản đối ngay lập tức, tôi bảo bố lớn tuổi rồi, chăm bản thân chưa nổi, giờ cô Trinh có bầu không làm ra được tiền, rước về ai là người nuôi hai mẹ con cô ấy. Trái ngược với sự tức giận của tôi, chồng tôi bảo bố mẹ sinh được mỗi mình anh ấy nên luôn muốn có một người em nữa. Vì vậy rất mong chờ đứa em sắp chào đời.

Bụng cô giúp việc ngày càng to, nghi ngờ chồng là ‘tác giả’, tôi quyết định gắn camera theo dõi thì phát hiện một sự thật bẽ bàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Chồng bảo bố yếu rồi cũng cần người chăm sóc, giờ có cô Trinh rồi vợ chồng tôi bớt lo, hàng tháng chỉ cần biếu bố vài triệu đồng là được, vì ở quê sống không tốn kém như thành phố.

Đang yên đang lành, tự nhiên tôi phải ôm "của nợ" vào người. Tôi quyết phản đối bố chồng đi thêm bước nữa bằng được. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

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