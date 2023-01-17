Bồn chồn đi tìm, chồng ngã quỵ thấy vợ ôm ấp tình nhân đi vào khách sạn, danh tính kẻ thứ ba khiến anh ngã quỵ

Tâm sự 17/01/2023 19:05

Thấy vợ đi vào khách sạn, anh không thể ngờ, nhưng tình nhân lại càng khiến anh phải ngã quỵ.

Năm nay Tôn 35 tuổi, kết hôn được 3 năm nhưng vợ chồng anh chẳng hạnh phúc như cái vẻ bề ngoài vốn có. Vợ anh vẫn có trách nhiệm với gia đình chồng, vẫn sinh cho anh một thằng nhóc kháu khỉnh nhưng sau lần đó, cô ấy chưa bao giờ để Tôn động vào người dù họ nằm chung giường.

Vợ anh là một có nhan sắc, cá tính và khá mạnh mẽ. Ngay từ lần đầu gặp anh đã bị vợ lôi cuốn vì điều đó nhưng anh chẳng thể ngờ, nó lại là vỏ bọc che đi con người thật của vợ. Càng sống lâu cùng nhau anh càng cảm nhận thấy những điều kì lạ của cô.

Anh phát hiện ra được điều này khi thấy vợ lén lút lên mạng.

Bồn chồn đi tìm, chồng ngã quỵ thấy vợ ôm ấp tình nhân đi vào khách sạn, danh tính kẻ thứ ba khiến anh ngã quỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ sinh cho anh một đứa con, thấy cách cô cưng nựng, chiều con anh nghĩ rằng có lẽ mình đã nhìn nhận sai về vợ vậy mà.

Hôm đó, vợ nói có việc ra ngoài và nhờ anh ở nhà giữ con giùm. Vì là cuối tuần nên anh chẳng thể từ chối. Vợ trang điểm khá xinh đẹp, điều mà trước đây cô ấy cực kỳ ít làm. Cô ấy xin đi đến trưa nhưng đến chiều tối vẫn chưa về. Tôn gọi điện thì thấy đã tắt máy. Ruột gan nóng như lửa đốt. Con trai anh thì đang khát sữa, vợ anh đã vắt sẵn ra bình nhưng nó nhất định không tu.

Bồn chồn, anh bế con lên taxi đi tìm vợ. Anh gọi điện cho vài người bạn của vợ đều không có thêm thông tin. Càng nóng ruột hơn, anh cố đến những nơi hai người trước kia hay đến, vẫn không có tin tức. Đến lúc Tôn gần như tuyệt vọng hoàn toàn thì anh thấy bóng dáng vợ trước cửa một khách sạn.

Cô ấy đang ôm ấp rất tình tứ một người đi vào trong. Thậm chí họ còn hôn môi nhau ngay trước cửa khách sạn. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế này. Anh nhìn kĩ lại, trời ơi, đó là thằng bạn kết nghĩa trước kia đã từng đưa cô đi ăn cùng. Sau buổi gặp mặt ấy, cô lại hoàn toàn thay đổi nhưng ngầm che giấu, lạnh nhạt với anh dần dần.

Anh phải làm gì bây giờ, đứa con đỏ hỏn trên tay khóc đến khô cả họng mà không có sữa. Anh ôm con mà nước mắt cũng chảy lúc nào không hay. Cuộc của anh chẳng lẽ phải dừng lại, bế tắc quá... Nhưng anh không thể xa con mình, trời ơi anh đến phát điên mất thôi...

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