Biết đứa bé trong bụng vợ không phải con mình, tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ để giấu 'bí mật động trời' này

Mỗi ngày nhìn thấy vợ bầu và cái thai trong bụng ngày một lớn, có lúc tôi giận vợ tím mặt muốn tra hỏi em đến cùng. Nhưng có lúc tôi lại thương em, hết lòng hết dạ chăm sóc con gái đầu và đứa con trong bụng kia.

Sau khi cưới vợ đầu tiên được 3 năm, vợ chồng tôi mới đi khám vì mãi chẳng có bầu. Thế nhưng trong lần khám này, tôi mới biết được lý do tại sao lại khó có con. Đó là do tôi không có tinh trùng. Bởi thế, ngay sau đó tôi đã chủ động ly hôn vợ để em có thể đến với người khác, thực hiện khát khao làm mẹ. 3 năm sau tôi gặp vợ tôi bây giờ. Thời điểm 2 đứa gặp nhau, cô ấy cũng đang có bầu 5 tháng với người đàn ông khác. Song gã ấy đã có vợ và chỉ lừa lọc cô ấy. Quá thất vọng vì bị bạn trai phụ tình, cô ấy đã từng muốn lao ra đường tự tử. Hôm ấy đi làm về trên đường, thấy một cô gái định tha thẩn lao ra đường nên tôi cản được.

Cô ấy cứ ôm tôi khóc bảo muốn chết nên tôi thương quá đề nghị: “Nếu anh ta không nhận đứa bé này thì cứ để tôi làm bố của con em”. Từ sau hôm đó, chúng tôi dọn về sống với nhau trong phòng trọ. Tôi cũng đưa cô ấy về nhà ra mắt bố mẹ và coi cái thai như con ruột của mình. Cả nhà tôi cứ tưởng đó là con tôi thật nên yêu thương con dâu và cháu lắm. Tuy nhiên, 4 năm sau khi về chung 1 nhà thì mới đây vợ lại bất ngờ thông báo có thai. Lần này thì tôi hụt hẫng hẳn vì biết chắc cô ấy đang lừa dối mình. Bản thân tôi từ lâu đâu còn khả năng có con nữa. Lần trước thì do cô ấy bị lừa còn lần này thì chắc chắn em phản bội tôi.

Ảnh minh họa: Internet Mỗi ngày nhìn thấy vợ bầu và cái thai trong bụng ngày một lớn, có lúc tôi giận vợ tím mặt muốn tra hỏi em đến cùng. Nhưng có lúc tôi lại thương em, hết lòng hết dạ chăm sóc con gái đầu và đứa con trong bụng kia. Thậm chí nhiều lúc vợ không biết tôi đã biết hết bí mật ngoại tình của em còn bảo: “Con ở trong bụng mẹ phải thật ngoan và biết điều như bố đấy nhé. Mai này ra đời cũng phải giống bố thật nhiều để bố không mang tiếng người tốt mà nuôi báo cô 3 mẹ con mình”. Hay có những khi cô ấy còn hào hứng: “Anh định đặt tên con của mình thế nào thì chọn trước đi, đừng để mai này đi sinh mới cuống lên đặt tên. Đây là đứa con đầu lòng của 2 chúng mình, em muốn con phải có 1 cái tên thật hay”. Cứ nghe vợ nói những lời này, tôi lại đau đớn. Tôi xác định mắt nhắm mắt mở coi như không biết chuyện gì và sẽ mang bí mật mình vô sinh đến tận lúc mất. Bởi dù sao tôi cũng có kinh tế, việc nuôi 3 mẹ con em trong tầm tay. Tôi coi 2 con riêng của vợ như con đẻ thì sau này lớn lên dù biết bí mật thì chúng cũng sẽ coi tôi như cha ruột của mình đúng không? Nhưng tôi cũng chỉ mong vợ đừng bao giờ lừa dối thêm 1 lần nào nữa nếu không sẽ không chịu nổi mất.

Đưa bố mẹ sang nhà bàn chuyện cưới xin, nhìn bạn gái làm điều này khiến tôi lập tức hủy hôn Lẽ ra bố mẹ tôi phải ở lại để nói chuyện người lớn nhưng tôi xin phép đưa cả nhà về vì đi cả ngày bố mẹ tôi cũng mệt. Hơn nữa tôi cũng cần suy nghĩ nhiều hơn về việc có nên cưới em hay không.

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