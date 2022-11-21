Bị 'tóm sống' đang ôm bồ nhí vào nhà nghỉ, chồng còn lớn tiếng cấm 'động thủ' vào ả nhân tình yếu ớt, ngờ đâu diễn biến sau đó khiến hắn tái mặt!

Chuyện tình cảm trước kia của Cường với cô người yêu cũ, Thư cũng đã biết ngay từ khi hai người mới bắt đầu hẹn hò. Khi ấy, Thư chỉ hỏi Cường duy nhất 1 câu: "Anh còn vấn vương gì với cô ấy không?". Cường trả lời: "Quá khứ với anh là dĩ vãng, không bao giờ anh ngoảnh lại nhìn". Vậy là Thư yên tâm nhận lời lấy anh. Gần chục năm bên nhau, chưa bao giờ cô mảy may nhắc lại chuyện cũ của Cường dù chỉ một lần.

Thư tâm sự, hơn tháng trở lại đây, cuộc sống của cô bị đảo lộn hoàn toàn. Tinh thần cô suy sụp thật sự kể từ khi cô tận mắt đọc được những dòng tin nhắn à ơi của chồng với người yêu cũ của Cường – chồng cô. Vậy nhưng khi bị vợ tra hỏi, Cường lại chối bay chối biến: "Bọn anh chỉ là bạn. Chẳng lẽ là tình cũ thì không bao giờ được phép nhắn tin, hỏi han nhau à?".

Sau hôm ấy, Thư bắt đầu để mắt tới chồng. Cường biết vợ đã nghi ngờ nên mọi động thái cũng cẩn thận, nhìn trước ngó sau kỹ lắm. Vậy song cái kim trong bọc lâu ngày kiểu gì cũng phải lộ. Tối hôm thứ 7 vừa rồi, Cường đi tiếp khách về, rượu say, bước tới giường là anh ngủ gục tại chỗ.

Vậy nhưng cách hành xử của Cường nhưng ngày này khiến Thư không khỏi thất vọng. Tuy miệng anh giải thích là không có chuyện gì nhưng linh cảm của người vợ khiến Thư hiểu, sóng gió đang ập tới mái ấm hạnh phúc của cô.

Cho con ngủ xong, Thư về phòng mắc màn cho chồng, không ngờ đúng lúc ấy điện thoại của Cường sáng màn hình báo tin nhắn mới. Vội mở ra xem, Thư điếng người với dòng tin đọc được: "Nhớ nhé anh. Trưa mai em tới nhà nghỉ xxx, đợi anh trước, phòng em đã đặt. Sợ anh quên như lần trước nên em phải nhắn lại đấy". Thư ngồi hóa đá trước điện thoại của chồng. Lặng lẽ nằm xuống bên Cường, đêm ấy cô thức trắng, không chợp mắt được dù chỉ 1 giây. Quay sang nhìn chồng say giấc, lòng Thư đau thắt lại bởi chưa bao giờ cô thấy hận anh như lúc này.

Ảnh minh họa: Internet

Trưa ngày hôm sau, nấu nướng sắp bữa cho mẹ chồng với các con ăn xong, Thư vội vàng xin phép mẹ Cường ra ngoài có chút việc. Nhìn mặt con dâu có vẻ hớt hải, lo lắng, mẹ Cường gặng hỏi Thư đi đâu nhưng cô không nói mà lẳng lặng dắt xe đi.

Tới điểm hẹn của chồng với người tình. Thư ngồi đợi ở quán nước bên đường nhìn sang. Đúng giờ, Cường vừa phóng xe tới thì ả kia cũng bước xuống taxi. Anh ả gặp nhau hớn hở ôm hôn như thể nửa thế kỷ mới tái ngộ.

Tận mắt nhìn chồng phản bội, cay đắng Thư một mạch đi thẳng tới trước mặt chồng. Bất ngờ thấy vợ, Cường tái xanh mặt song hành động tiếp theo của anh mới thật sự khiến Thư sốc nặng. Sợ vợ tới đánh ghen người tình của mình, anh đưa tay kéo ả ra phía sau mình, rồi trợn mắt gằn giọng với Thư: "Có chuyện gì vợ chồng về nhà nói chuyện. Đây là chỗ công cộng, cô đừng có làm bừa. Cấm cô động vào người cô ấy".

Lời chồng nói làm tai Thư như ù đặc. Cô không ngờ, Cường lại trơ trẽn, bạc tình với vợ tới như vậy. Thư kể, lúc ấy lòng cô căm phẫn lắm song cô còn chưa biết xử trí thế nào thì bất ngờ tiếng mẹ chồng phía sau cất lên khiến cả cô với Cường đều giật mình quay lại: "Anh giỏi lắm, đưa gái vào nhà nghỉ còn cấm con dâu tôi không được động tới nhân tình của anh hả?".

Thì ra, thời gian này thấy tinh thần con dâu bất ổn, mẹ chồng Thư đã để ý. Nay lại thấy cô hấp tấp đi như vậy, bà đoán ngay có chuyện nên bám theo con dâu ngay sau đó, để rồi được tận mắt chứng kiến con trai ngoại tình.

Ảnh minh họa: Internet

Bước tới nơi bà thẳng cánh hạ vào mặt Cường 1 cái tát đau như giáng làm anh đỏ gay mặt. Cô bồ đứng sau kinh run nép hẳn người vào Cường.

Mẹ chồng Thư nhìn vậy đi thêm vài bước nữa, lớn giọng: "Còn cô nữa, lúc trước cô chê con trai tôi nghèo không lấy. Giờ lại quay lại đò đưa nó là sao. Cô có muốn tôi cho anh chồng đại gia của cô biết bộ mặt thật của vợ anh ta không? Nói cô nghe, thằng con trai tôi mà bỏ vợ tôi sẽ tống nó ra khỏi nhà. Còn cô, rời anh chồng đại gia của cô chắc cũng chỉ có nước 'đứng đường' kiếm sống thế nên cô nên suy xét thật kỹ xem có nên theo con trai tôi không nhé. Tôi thì tôi chẳng cấm đoán các người".

Ả nghe xong tái mặt, xách túi về thẳng làm Cường chỉ biết ớ người nhìn theo. Tới giờ này anh mới bẽ bàng nhận ra, bản thân anh mãi mãi không bao giờ là sự lựa chọn của cô ta. Còn Thư, người vợ một lòng thương yêu anh thì anh phụ lại. Nghĩ tới đây thôi Cường thấy hối hận vô cùng.

Hôm ấy về, anh đã van xin Thư tha thứ, lại thêm mẹ chồng nói đỡ cho nên cô cũng nhắm mắt bỏ qua cho chồng. Có điều Thư cũng tuyên bố rõ, nếu anh còn để vợ đau lòng thêm lần nữa, chắc chắn cô sẽ ly hôn.