Bị nhà chồng hắt hủi, con dâu vẫn lễ nghĩa đầy đủ, đến khi bố mẹ vợ ngỏ ý chu cấp, chồng nói một câu, tôi biết đã lấy nhầm người

Tâm sự 21/02/2023 05:41

Nói thật từ ngày tôi lấy chồng, bố mẹ chỉ cho thêm chứ chưa bao giờ đòi của vợ chồng tôi đồng nào. Tôi biết bố mẹ đang khó khăn lắm thì mới phải nhờ đến vợ chồng tôi.

Tôi với chồng đã từng có một chuyện tình trong mơ nhưng cuộc hôn nhân đã đưa chúng tôi trở về đời thực. Năm đó, tôi với anh học cùng lớp. Tôi là con nhà nghèo trong khi anh lại là con của một gia đình giàu có, khá giả. Chúng tôi yêu nhau suốt 5 năm. Đó cũng là từng ấy thời gian tôi bị gia đình anh phản đối, gây áp lực.

Tôi với chồng cũng từng chia tay nhiều lần nhưng chắc vì duyên chưa cạn nên sau cùng tôi với anh vẫn quay về bên nhau. Sau khi tốt nghiệp, tôi với anh đều đi làm rồi quyết định tiến tới hôn nhân. Bố mẹ chồng giận anh, ghét tôi nên sau khi cưới, 2 người không giúp đỡ chúng tôi bất cứ thứ gì. Biết sống chung không ổn nên vợ chồng tôi thuê nhà ở riêng, tự đi làm lo cho bản thân.

 

Sau khi sinh con gái đầu lòng, tôi ở nhà 1,5 năm để chăm con cho cứng cáp rồi mới gửi con đi lớp. Khoảng thời gian đó, bố mẹ chồng cũng không hỏi han gì đến con cháu. Sống trong cảnh thiếu thốn, vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn vì chuyện tiền nong.

Chẳng còn chuyện ngôn tình, yêu đương lãng mạn nào nữa. Bây giờ, mọi câu chuyện của chúng tôi đều liên quan đến tiền. Anh nhiều lần nói rằng nếu không vì cưới tôi thì giờ anh đã ở nhà đẹp, đi xe sang, sao phải đi ở nhà thuê lụp xụp như thế này. Tôi chỉ biết nuốt nghẹn.

Sau khi con gái lớn, tôi xin đi làm ở một công ty thủy sản. Nhờ chịu khó làm việc nên lương của tôi cũng tạm ổn. Hiện tại, mỗi tháng vợ chồng tôi kiếm được gần 20 triệu. Sau khi trừ đi chi phí, tôi cũng để ra được một khoản tiền tiết kiệm.

Về bên nhà nội, dù họ không thương gì tôi nhưng đến ngày lễ Tết, tôi vẫn biếu quà để làm trọn đạo dâu con. Chồng không thích về thăm nhà tôi. Anh chê nhà tôi rách nát, lụp xụp, nhiều muỗi. Hôm trước, nhà tôi có giỗ. Sau khi xong việc, bố mẹ gọi vợ chồng tôi vào nói chuyện. Mẹ tôi bảo, bố tôi giờ bị bệnh khớp, không thể đi phụ hồ nữa. Còn mẹ đi bán rau, đi nhặt ve chai cũng không được bao nhiêu. Thu nhập của bố mẹ giờ ít ỏi, lại phải nuôi em tôi ăn học. Bố mẹ muốn vợ chồng tôi chu cấp tiền cho ông bà mỗi tháng.

Bị nhà chồng hắt hủi, con dâu vẫn lễ nghĩa đầy đủ, đến khi bố mẹ vợ ngỏ ý chu cấp, chồng nói một câu, tôi biết đã lấy nhầm người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nghe bố mẹ nói thế, tôi thương lắm. Nói thật từ ngày tôi lấy chồng, bố mẹ chỉ cho thêm chứ chưa bao giờ đòi của vợ chồng tôi đồng nào. Tôi biết bố mẹ đang khó khăn lắm thì mới phải nhờ đến vợ chồng tôi. Tôi bảo với bố mẹ rằng vợ chồng tôi hiện cũng chưa có nhiều tiền, phải đi ở nhà thuê nên tạm thời mỗi tháng vợ chồng tôi sẽ biếu bố mẹ 2 triệu. 

Nào ngờ, sau khi nghe tôi nói thế, chồng tôi quát: "Bố mẹ đòi chu cấp tiền thì con chịu thôi. Nhà con thiếu trước hụt sau, tiền đâu mà nuôi bố mẹ. Chẳng vì lấy Thương (tôi) thì sao con phải nghèo khổ, túng thiếu đến mức này. Con chưa thấy bố mẹ vợ nào bắt con gái chu cấp tiền đâu."

Câu nói của chồng khiến cả nhà tôi đều sững sờ, lặng người. Xưa nay, tôi đối xử với nhà anh không bạc. Dù bị hắt hủi nhưng tôi vẫn tôn trọng, quý trọng bố mẹ chồng. Vậy mà không hiểu sao anh lại khinh thường gia đình tôi đến thế. Có phải tôi đã chọn sai người để lấy làm chồng hay không?

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