Bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà nửa đêm, cô giúp việc bỗng chạy theo dúi vào tay hộp vàng, nghe cô tiết lộ mà tôi sững sờ

Người giúp việc là cô Sáu, là chỗ quen biết với bạn của bố chồng tôi. Cô năm nay gần 60 tuổi rồi, là người chăm chỉ và nhanh nhẹn, cả nhà tôi đều ưng ý.

Cách đây 2 năm, mẹ chồng tôi bị tai nạn. Từ đó đến giờ sức khỏe của bà sa sút nhiều, thậm chí việc đi lại cũng khó khăn. Chính vì thế mà nhà tôi đã thuê thêm người giúp việc, bởi vì bản thân tôi còn phải đi làm và chăm sóc con nhỏ.

Thú thật là từ khi mẹ chồng đổ bệnh, tính tình bà thay đổi nhiều, khó tính xét nét và hay mắng mỏ con cái vô cớ. Bà không thể mắng chồng và các con ruột. Tìm được người giúp việc tốt rất khó, đối xử khắc nghiệt thì họ bỏ đi ngay cho nên bà cũng chẳng dám mắng cô Sáu. Cuối cùng đối tượng bị bà trút giận nhiều nhất chính là con dâu.

Nhẫn nhịn vài năm trời cũng đến lúc tôi phải bùng nổ không thể chịu đựng được nữa. Lúc trước tôi vừa sinh con chưa lâu, mới đi làm lại thu nhập còn thấp. Bây giờ tiền lương của hai vợ chồng cũng đủ thuê nhà sống thoải mái bên ngoài, không muốn nhẫn nhịn mẹ chồng thêm nữa. Cũng bởi thế nên tôi thường xuyên cãi lại bà.

Hôm trước đi làm về đã mệt vô cùng rồi mà bà còn đòi tôi vào bóp chân. Trong khi đó cô Sáu ngỏ ý làm thay nhưng bà không đồng ý, bảo muốn được con dâu hầu hạ và phụng dưỡng.

Tôi bực quá mới bảo mẹ chồng không biết thương con cái, muốn hành hạ đầy đọa tôi. Thế là bà nổi khùng lên đùng đùng đuổi ngay con dâu ra ngoài lúc đêm muộn. Tôi vừa tức giận lại cũng muốn nhân cơ hội ra ở riêng luôn nên lập tức thu dọn đồ đạc, bế con ra khách sạn ở.

Ý định là ở tạm vài ngày trong thời gian tìm nhà, chồng vừa hay đi công tác nên chỉ có 2 mẹ con tôi mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Bố chồng không dám cãi lại vợ. Ai ngờ tôi vừa bế con đi được một đoạn thì cô Sáu giúp việc chạy hớt hải theo sau. Cô túm lấy tay tôi rồi đặt vào một chiếc hộp nặng trịch. Tôi mở ra xem thì phải choáng váng khi phát hiện bên trong toàn là vàng.

- Đây là 20 cây vàng bố con cho 2 vợ chồng. Ngày mai đừng tìm nhà thuê nữa mà đi xem nhà rồi đặt cọc mua luôn đi, hai vợ chồng với thằng bé còn có cái mà ở yên ổn.

Tôi bất ngờ vô cùng về số tiền nhưng càng thắc mắc hơn cả là tại sao bố chồng không tự tay đưa tiền cho các con mà lại nhờ cô giúp việc. Lẽ nào ông tin tưởng cô ấy đến thế?

Hôm sau tôi chưa ngủ dậy thì cô Sáu đã gõ cửa phòng khách sạn. Tối qua bố chồng gọi điện hỏi tôi ở đâu, không ngờ ông lại bảo cô Sáu đến tìm mẹ con tôi. Cô ấy bảo muốn cùng hai mẹ con tôi đi xem nhà. Tới khi nghe chính miệng cô Sáu tiết lộ, tôi mới sững sờ khi biết cô ấy chính là mẹ ruột của chồng tôi! Nghĩa là cô ấy mới là mẹ chồng thực sự của tôi, con tôi sinh ra chính là cháu ruột của cô ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Cô Sáu kể khi xưa bố mẹ chồng tôi cưới nhau mấy năm trời không có con. Về sau bố chồng xin được một đứa trẻ sơ sinh về nhận làm con nuôi, thực chất là con của ông với cô Sáu. Ông không muốn bỏ vợ, sau khi cô Sáu sinh con thì đưa đứa bé về nuôi dưỡng.

Mẹ chồng không hề biết gì. Gần chục năm sau, bà đột nhiên sinh được một bé gái, là em gái chồng bây giờ. Còn cô Sáu cũng trải qua nhiều thăng trầm nhưng chỉ có người con duy nhất là chồng tôi.

Cách đây mấy năm, bố chồng tình cờ gặp lại cô rồi nhân chuyện mẹ chồng bị tai nạn đã đón cô Sáu về nhà làm người giúp việc. Cô bảo mọi người đều già rồi nên giữa cô với bố chồng hiện tại không có quan hệ gì khác. Cô cũng tự nhủ sẽ chăm sóc chu đáo cho mẹ chồng tôi để chuộc lại sai lầm của mình khi trước. Bố chồng tôi cũng có suy nghĩ tương tự.

Nghe cô Sáu kể mà tôi cứ ngỡ chuyện chỉ có trong tiểu thuyết. Không ngờ sự việc như vậy lại xảy ra với gia đình chồng. Tôi cũng mừng là hiện tại bố chồng và cô Sáu đều một lòng muốn chăm sóc tốt cho mẹ chồng, bởi từ trước bà vẫn đối xử khá tốt với con trai nuôi. Còn vợ chồng tôi thì được mua nhà ra ở riêng, cuộc sống tự do thoải mái!