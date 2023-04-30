Bệnh nan y nên chỉ sống vài tháng nữa, anh đưa tờ xét nghiệm ADN xem làm cả nhà một phen choáng váng, đứng không vững vì sự thật động trời trước mắt

Tâm sự 30/04/2023 09:10

Tuần trước anh tôi gọi cả gia đình tôi đến họp. Anh bảo sức khỏe yếu, chẳng biết sống được mấy ngày nữa, trước lúc mất muốn cho mọi người xem một bí mật mà bấy lâu nay anh vẫn giấu kín.

Vợ chồng anh tôi lấy nhau được 11 năm, có 2 con gái lớn và một cậu con trai nhỏ, gia đình rất hạnh phúc và khá giả. Chị dâu không đi làm, ở nhà chăm sóc các con. Lương anh tôi mỗi tháng hơn 50 triệu, thế nên chị dâu chi tiêu tiền rất thoải mái.

Chị dâu là người phụ nữ tốt, đối xử với bố mẹ tôi rất đúng mực, những khi có món ngon chị đều mang biếu ông bà. Vì thế chị rất được lòng mọi người trong gia đình tôi.

Cách đây 1 năm, anh tôi phát hiện bị ung thư hạch, dù đã được chữa trị nhưng bệnh tình ngày càng nặng. Tuần trước anh tôi gọi cả gia đình tôi đến họp. Anh bảo sức khỏe yếu, chẳng biết sống được mấy ngày nữa, trước lúc mất muốn cho mọi người xem một bí mật mà bấy lâu nay anh vẫn giấu kín. Anh rút dưới gối tờ giấy xét nghiệm ADN cũ, tôi bàng hoàng trước nội dung trong đó. Con trai út, không có máu mủ ruột thịt gì với anh tôi.

Bệnh nan y nên chỉ sống vài tháng nữa, anh đưa tờ xét nghiệm ADN xem làm cả nhà một phen choáng váng, đứng không vững vì sự thật động trời trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhà tôi vô cùng sửng sốt, còn chị dâu mặt tái mét cúi đầu cầu xin mọi người tha thứ. Anh tôi nghẹn ngào nói, biết vợ đã phản bội 4 năm nay nhưng vẫn chấp nhận sống chung vì hai đứa con lớn. Đến bây giờ sắp chết rồi, phải nói rõ sự thật cho nhà tôi biết, để bảo vệ quyền thừa kế của hai đứa con gái. Anh bảo tài sản chung của 2 vợ chồng chỉ có ngôi nhà nên chấp nhận chia đôi, còn 4 mảnh đất là tài sản riêng của anh ấy, sẽ đưa cho bố mẹ tôi giữ sổ đỏ. Đợi khi nào 2 đứa con gái lớn sẽ cho chúng hưởng, còn cậu con trai không được gì hết.

Chị dâu không chấp nhận cách chia tài sản của anh tôi, chị quỳ xuống cầu xin anh hãy cưu mang đứa nhỏ và cho nó một chút tài sản. Chị kể khổ khi phải nghỉ việc ở nhà nuôi 3 đứa nhỏ và đã vất vả chăm sóc anh tôi cả một năm nay, xin anh tôi hãy rủ lòng thương, để lại cho cậu con trai của chị một mảnh đất.

Biết chị dâu phản bội chồng là sai trái nhưng bố mẹ tôi già rồi, không thể chăm sóc tốt được các cháu bằng chị ấy. Mẹ tôi rất muốn số tài sản đó do mẹ con chị ấy tự quyết định nhưng anh tôi kiên quyết phản đối. Anh bảo rất hận chị dâu, đến chết cũng căm ghét người vợ phản bội. Sẽ không cho hai mẹ con chị ấy hưởng tài sản gì. Anh cũng sợ sau này cậu con trai lớn lên sẽ giành hết tài sản của 2 chị gái. Nỗi lo của anh tôi cũng có lý, gia đình tôi thật sự không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

Cả nhà 'sốc tận óc' khi ông nội để lại hết tài sản cho người này, sự thật động trời hé lộ đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Cả nhà 'sốc tận óc' khi ông nội để lại hết tài sản cho người này, sự thật động trời hé lộ đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Nói rồi bà tôi khóc nức nở, còn cha mẹ tôi hình như đã biết trước điều gì đó, họ chẳng cần xem tờ giấy đó viết gì, chỉ thở dài không dứt. Khi mở tờ giấy đó ra xem, tôi chết lặng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, cô con dâu cầm gậy đi bắt trộm và sững người khi nhìn rõ sự thật

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, cô con dâu cầm gậy đi bắt trộm và sững người khi nhìn rõ sự thật

Tâm sự 57 phút trước
Bố mẹ chồng viện lý do không thể đến đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bố mẹ chồng viện lý do không thể đến đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Tâm sự 59 phút trước
Ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng bất ngờ vắng mặt vì một lý do khó tin

Ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng bất ngờ vắng mặt vì một lý do khó tin

Tâm sự 59 phút trước
Mang quà về cho vợ sau chuyến công tác, tôi sững người trước sự thật được hé lộ

Mang quà về cho vợ sau chuyến công tác, tôi sững người trước sự thật được hé lộ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tôi tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, nào ngờ nhận lại lời thú nhận đau lòng

Tôi tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, nào ngờ nhận lại lời thú nhận đau lòng

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Mang đôi khuyên tai về tặng vợ, tôi chết lặng khi em quỳ xuống nói ra sự thật

Mang đôi khuyên tai về tặng vợ, tôi chết lặng khi em quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Được mẹ chồng cho 30 triệu sắm điện thoại, nàng dâu không ngờ vừa về nhà đã nhận cái tát trời giáng

Được mẹ chồng cho 30 triệu sắm điện thoại, nàng dâu không ngờ vừa về nhà đã nhận cái tát trời giáng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Hậu trường 1 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Nhà chồng chia tài sản không công bằng, lại bắt vợ chồng tôi ra ngoài, sự thật phía sau khiến tôi uất nghẹn

Nhà chồng chia tài sản không công bằng, lại bắt vợ chồng tôi ra ngoài, sự thật phía sau khiến tôi uất nghẹn

Bị nhà chồng phân biệt chuyện chia tài sản rồi đuổi ra thuê trọ, tôi bàng hoàng trước nguyên nhân

Bị nhà chồng phân biệt chuyện chia tài sản rồi đuổi ra thuê trọ, tôi bàng hoàng trước nguyên nhân