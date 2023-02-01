Bày kế lên giường cùng đại gia để bước chân vào hào môn, tưởng thành công mỹ mãn ai ngờ bị lật tẩy bởi một người phụ nữ 'quyền lực'

Điều kiện vật chất càng trở thành tiêu chuẩn tối cao của Lan khi đám bạn đồng trang lứa may mắn yêu được những anh chàng khá giả nên sau khi học xong họ kết hôn và sống một cuộc đời sung sướng, nhàn hạ.

Lan cho rằng mình là một cô gái sống thực tế, nhưng trong mắt một số người lại coi đó là thực dụng. Lan cũng đã từng có một tình yêu đẹp, không vụ lợi, không toan tính với chàng trai học cùng cấp ba rồi theo suốt đại học. Nhưng rồi cô nghiệm ra rằng, để bền vững thì chỉ tình yêu thôi là chưa đủ.

Sau khi chia tay mối tình đó, Lan xác định sẽ yêu và kiếm một tấm chồng tử tế, ít nhất đó cũng phải là người đàn ông có tiền, có thể lo cho cô và gia đình cô. Rồi tình cờ, Lan quen Thái – anh hơn cô 8 tuổi, vô cùng phong độ và chỉ nhìn qua đã biết là người giàu có.

Trong khi đó, Lan xinh đẹp và giỏi giang nhưng những gì cô có được chỉ là những lần hẹn hò đi ăn quán bình dân hay chiếc khăn, cái áo rẻ tiền mà bạn trai nghèo tặng.

Ảnh minh họa: Internet

Anh đi ô tô riêng, có đồng hồ, điện thoại… đều là hàng hiệu đắt đỏ. Lan quen Thái vì anh từng là đối tác của công ty và cô là người được phân công hỗ trợ.

Sau những lần trò chuyện Lan tình cờ biết được Thái đã kết hôn 3 năm nay nhưng vợ anh lại hiếm muộn nên đến giờ vẫn chưa sinh được con. Thái là con một trong gia đình giàu có, bố mẹ anh thì ngày đêm trông chờ có cháu nội để bế bồng. Vậy là Lan lên kế hoạch bẫy Thái lên giường để có con với anh rồi đường hoàng bước vào cửa gia đình giàu có.

Lan nghĩ rằng chỉ cần cô có bầu, chắc chắn đám cưới sẽ được diễn ra. Dù thời gian quen nhau chưa đủ lâu, thậm chí cô cũng chưa về nhà anh chơi nhưng cô tin mình cảm nhận đúng về con người Thái.

Thế nhưng, chưa kịp mang bầu với thiếu gia thì trong một lần tay trong tay với Thái ở trung tâm thương mại Lan lại tình cờ gặp mẹ anh đi cùng một đám người. Lan bắt đầu lễ phép chào hỏi lấy lòng bà nhưng đáp lại sự cúi đầu lễ phép của Lan là cái bạt tai đau điếng của mẹ Thái.

Giữa chỗ đông người, bà chỉ thẳng tay vào mặt Lan nói bà đã biết mối quan hệ của hai người. Bà cũng đã trực tiếp hỏi Thái và anh thừa nhận yêu đương Lan qua đường cho vui chứ không hề có ý định bỏ vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Bà còn nói đời này bà không bao giờ chấp nhận đứa con dâu nào khác ngoài vợ Thái hiện tại.

Sỉ vả Lan đủ điều, mẹ Thái chốt lại bằng lời cảnh cáo rằng, trước khi mọi việc đến tai con dâu bà, nếu Lan không chấm dứt quan hệ sai trái thì bà sẽ cho người về tận quê nói cho bố mẹ Lan biết đứa con gái mà ông bà ấy tự hào thực chất chỉ là đứa con gái sẵn sàng bán rẻ danh dự vì hám tiền.

Lan đưa mắt sang cầu cứu Thái nhưng anh lại nhẹ nhàng rũ bỏ cô như người xa lạ. Lúc này Lan mới thấm sự nhục nhã ê chề khi ngủ với người đàn ông có vợ lại còn là một gã đốn mạt không ra gì.