Lấy chồng 5 năm nhưng chưa lúc nào tôi cảm thấy được hạnh phúc. Tôi luôn cô đơn trong chính ngôi nhà của mình với người chồng vô tâm, gia trưởng, ích kỷ. Tôi thèm được an ủi vỗ về, được nhận những lời quan tâm dịu dàng từ người đàn ông của mình. Nhưng tất cả sao mà khó quá.

Người ta nói đàn bà ngoại tình vì thiếu thốn tình cảm, điều đó quả thực rất đúng và tôi chính là một kẻ như vậy đấy.

Sau 5 tháng ngoại tình, chồng tôi cuối cùng cũng theo dõi và bắt quả tang tôi với Tú trong nhà nghỉ. Lúc thấy chồng xuất hiện trước mắt mình, tôi tự nhủ thế là hết rồi. Một người đàn ông như chồng tôi sẽ không bao giờ tha thứ khi bị “cắm sừng”.

Thế rồi tôi ngã vào vòng tay Tú - một cậu trai trẻ kém tôi 3 tuổi. Khiêm có tất cả những thứ mà chồng tôi không thể cho tôi. Nhưng tôi hiểu chứ, Tú cũng chỉ coi tôi là một cuộc chơi qua đường, đời nào chàng trai trẻ như cậu ta có thể cưới một người phụ nữ bỏ chồng như tôi. Biết là thế nhưng tôi vẫn không thể ngăn được lòng mình mềm yếu trước Tú. Tôi say đắm trong cuộc tình vụng trộm ấy, tôi được vui vẻ, được yêu đời và được hạnh phúc mỹ mãn trong vòng tay Tú.

Quái lạ tôi không thấy buồn. Tôi thấy lo lắng cho bố mẹ và con trai nhỏ nhưng tận sâu trong lòng tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ tôi đã quá chán ngán người chồng ấy và cuộc hôn nhân của mình rồi.

Song chồng tôi lại không hành xử như tôi tưởng tượng, anh ta không hề mắng chửi, đánh đập tôi và Tú. Thấy tôi quấn chăn ngồi trên giường, chồng chậm rãi lấy chiếc váy tôi treo trên móc xuống. Rồi trong sự ngỡ ngàng tột độ của tôi và Tú, chồng tôi bắt đầu mặc váy lại cho tôi. Kéo khóa váy xong xuôi cho vợ, anh ta nắm tay dắt tôi về. Từ đầu đến cuối không hề đả động câu nào đến Tú. cũng không mắng mỏ. oán trách tôi nửa lời.

Tôi như người mộng du đi cùng chồng về nhà. Khi về nhà, chỉ có hai vợ chồng nhưng thái độ của chồng tôi vẫn rất bình tĩnh và thản nhiên. Anh ta giục tôi đi nấu cơm trưa, ăn uống xong chồng dắt xe ra ngoài.

Chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến 2 hôm sau. Tối ấy, sau khi cho con nhỏ ngủ xong, chỉ còn tôi và chồng trong phòng ngủ. Chồng tôi bất ngờ mang bộ váy tôi mặc hôm bị bắt quả tang ra. Anh bắt tôi mặc vào rồi trong từ cặp ra những món đồ lạ lẫm. Nhưng nhìn thì tôi cũng hiểu đó chính là đồ chơi tình dục dành cho phụ nữ.

Tiếp đó là những tối kinh hoàng mà tôi không hề muốn nhớ lại. Chồng dùng đồ chơi để thỏa mãn cho tôi chứ không hề động tay vào người vợ. Anh ta bảo anh ta ghê tởm tôi, tôi không còn xứng đáng để anh ta chạm vào người nữa. Lên án tôi là đồ đàn bà dâm đãng, lăng loàn. Nếu tôi đã ham hố đến thế thì anh ta sẽ giúp tôi thỏa mãn nhu cầu, để tôi khỏi phải ra ngoài tìm gã đàn ông khác.

Đêm nào cũng như đêm nào, chồng hành hạ tôi bằng những món đồ chơi đáng sợ kia. Đến khi tôi khóc lóc van xin thảm thiết thì anh ta mới buông tha cho tôi đi ngủ. Hôm nào anh ta say rượu thì dù tôi có quỵ lụy van xin thế nào anh ta cũng không buông tha.

Mỗi khi bước chân vào phòng ngủ là tôi lại thấy rợn tóc gáy. Hành vi trả thù của chồng khiến tôi bị ám ảnh, ăn không ngon ngủ không yên, người gầy rộc đi. Nhưng chồng không hề thương xót vợ, anh ta bảo đó là những gì tôi đáng phải chịu.

Được một tháng thì tôi không thể chịu đựng nổi nữa, chủ động đề nghị ly hôn. Nhưng chồng tôi bảo nếu tôi đòi ly hôn thì anh ta sẽ tung hê chuyện tôi ngoại tình cho mọi người biết. Chồng nói vậy tôi lại không dám ly hôn nữa, cắn răng chịu đựng những trò tai quái của anh ta hằng đêm.

Bố mẹ tôi đã già cả rồi, giờ lại đeo mo vào mặt vì con gái ngoại tình, cả quãng đời tuổi già còn lại ông bà phải sống thế nào? Rõ ràng chồng chẳng còn tình cảm với tôi, níu giữ hôn nhân cũng vì muốn trả đũa vợ. Có lẽ đến khi nào anh ta chán thì sẽ buông tha cho tôi thôi.

Tôi biết tôi sai khi đã ngoại tình, giá kể tôi đủ dũng khí để ly hôn chứ không phải là chọn cách qua lại với người khác để khỏa lấp nỗi cô đơn trong lòng. Nhưng dẫu là thế thì tôi có đáng phải chịu đựng những điều khủng khiếp này hay không?