Bất ngờ bị sếp ép cưới con gái của ông ta, hết cách tôi liền dẫn vợ đến gặp gia đình sếp khiến ai cũng trố mắt kinh ngạc

Tâm sự 07/03/2023 08:23

Con gái của sếp say mê tôi ra mặt. Cô ấy chủ động ghé sang văn phòng của tôi nhiều lần. Nhưng tôi không muốn làm mất lòng sếp, vẫn tử tế tiếp đãi cô ấy. Cô gái này cũng rất chủ động, dù biết tôi đã có gia đình cũng không ngại. Nhưng tôi đã có vợ, tôi cũng rất yêu cô ấy nên sẽ không phản bội vợ.

Tôi làm việc trong một công ty sản xuất vật liệu xây dựng tư nhân. Gần đây, tôi được thăng chức làm giám đốc chi nhánh. Đến tuổi này, có được công việc ổn định, lấy được vợ hiền thì với tôi đã là đủ đầy rồi.

Sếp tổng có một cô con gái, một tháng trước là tiệc mừng sinh nhật của cô ấy. Tôi cũng được dịp tham gia. Chẳng ngờ, cô gái đó lại rất thích tôi, luôn miệng trò chuyện với tôi. Tôi lại chỉ là nhân viên của sếp, đương nhiên phải tìm cách để lấy lòng sếp. Tôi không ngại khen con gái sếp vừa giỏi vừa xinh, thông minh lại hiểu chuyện…

Nhưng cũng tại những lời hoa mỹ đó mà tôi tự hại thân mình. Con gái của sếp say mê tôi ra mặt. Cô ấy chủ động ghé sang văn phòng của tôi nhiều lần. Nhưng tôi không muốn làm mất lòng sếp, vẫn tử tế tiếp đãi cô ấy. Cô gái này cũng rất chủ động, dù biết tôi đã có gia đình cũng không ngại. Nhưng tôi đã có vợ, tôi cũng rất yêu cô ấy nên sẽ không phản bội vợ.

Bất ngờ bị sếp ép cưới con gái của ông ta, hết cách tôi liền dẫn vợ đến gặp gia đình sếp khiến ai cũng trố mắt kinh ngạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ nghĩ khi nói thật lòng mình như thế thì con gái của sếp sẽ tự rút lui. Nào ngờ, hôm sau sếp gặp tôi rồi đề nghị tôi ly hôn vợ để lấy con gái ông ấy. Khi nghe tôi từ chối thì ông ta giận dữ lên:

“Tôi thương con gái lắm, nó đòi thứ gì tôi cũng cho. Cậu lấy nó thì tôi đảm bảo cậu cả đời sống trong nhung lụa. Cậu chịu thiệt một lần nhưng sướng cả đời. Cậu đừng làm phật lòng tôi.”.

Suy nghĩ mãi không tìm ra cách, tôi đưa luôn vợ đến gặp gia đình sếp. Tôi hy vọng sau đó mọi người có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Đến khi gia đình gia đình thấy tôi đẩy vợ ngồi trên chiếc xe lăn thì ai cũng kinh ngạc nghẹn lời.

Tôi từ tốn kể lại cho họ nghe về lý do vì sao vợ mình tàn tật ngồi xe lăn. Tôi quen vợ từ khi còn trẻ nông nổi. Một lần đi đường, vì mải chơi game trên di động mà không kịp né chiếc xe tải đang lao tới. Vợ tôi là người kéo tôi ra, lãnh hậu quả phải mất hai chân cả đời. Tôi đã hứa với lòng phải có trách nhiệm và yêu thương cô ấy đến khi còn hơi thở cuối cùng.

Bất ngờ bị sếp ép cưới con gái của ông ta, hết cách tôi liền dẫn vợ đến gặp gia đình sếp khiến ai cũng trố mắt kinh ngạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi nghe thế, cả gia đình của sếp tôi đều rưng rưng nước mắt. Một lúc sau, sếp tôi vỗ vai khen tôi như vậy mới là đàn ông. Ông ấy còn nói rất tin tưởng vào tài năng của tôi nên muốn tôi làm con rể. Giờ không thể được thì ông ấy muốn tôi trở thành cánh tay đắc lực cùng ông ấy chèo chống công ty. Sếp tôi rất quý tôi và vợ, mong cả hai sẽ thường xuyên đến nhà ông chơi. Từ đó, con gái của sếp cũng không làm khó tôi nữa, trở thành bạn bè với gia đình tôi.

Từ đó, tôi không chỉ được sếp quý mến, trọng dụng mà còn có thể yên tâm chăm sóc, yêu thương người vợ hy sinh của mình.

Về nhà sớm hơn dự kiến, tôi kinh ngạc khi thấy vợ đang quỳ gối van xin điều gì đó với osin, lắng tai nghe tôi đau đớn khi phát hiện bí mật đằng sau

Về nhà sớm hơn dự kiến, tôi kinh ngạc khi thấy vợ đang quỳ gối van xin điều gì đó với osin, lắng tai nghe tôi đau đớn khi phát hiện bí mật đằng sau

Lúc tôi về thì đã là chiều tối, tôi thấy lạ khi trong nhà im lặng không có tiếng nói cười của hai con. Khi tôi đi vào nhà, đến cửa phòng của cô giúp việc thì bất ngờ khi thấy cảnh tượng lạ lùng. Vợ tôi đang quỳ lạy người giúp việc, tôi càng đi lại gần thì càng nghe rõ những gì vợ đang nói.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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