Bất chấp gia đình phản đối để cưới vợ 'đã qua 1 lần đò', ai ngờ giữa đêm tân hôn chú rể nhận tin nhắn khiến cô ấy bủn rủn tay chân

T. hơn tôi 2 tuổi, nhỏ người, da trắng, lại biết cách ăn mặc nên đi bên tôi hầu hết chẳng ai nhận ra tôi ít tuổi hơn cô ấy. Đặc biệt hơn, T. từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân, đã có 1 đứa con năm nay 3 tuổi. Con bé theo bố, chỉ thi thoảng cuối tuần T. mới đón nó về chơi.

Chàng trai tâm sự: "Vì yêu, tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ để cưới T., dù biết rằng cô ấy không hoàn hảo. Nhưng tới giờ này tôi lại thấy ân hận vì lựa chọn đó của mình.

Sau tôi phải nhờ anh chị em thuyết phục mãi bà mới chịu cho chúng tôi làm đám cưới. Có điều với cô ấy, mẹ tôi vẫn không vui vẻ vồn vã lắm. Đám cưới của chúng tôi, bà cũng chỉ miễn cưỡng góp mặt thôi. Tôi hiểu mình đã làm mẹ thất vọng song tôi tin vào tình cảm cũng như lựa chọn của mình. Tôi nghĩ sau này chỉ cần hai đứa tôi sống tốt, hạnh phúc, T. hiếu thảo với nhà chồng là chắc chắn mẹ sẽ dần đón nhận cô ấy.

Yêu em, tôi chấp nhận tất cả dù tôi là trai tân, bản thân công ăn việc làm ổn định, gia đình lại cơ bản khá giả. Bố mẹ mai mối cho tôi rất nhiều đám tốt mà tôi không ưng ai. Đến khi tôi dắt T. về giới thiệu, bố mẹ tôi khá sốc. Cũng vì chuyện này mà tôi với mẹ căng thẳng bao nhiêu ngày tháng. Mẹ tôi thậm chí còn đòi từ mặt con trai nếu tôi nhất quyết lấy T.

May mắn đám cưới của chúng tôi đã diễn ra suôn sẻ. Phút trao nhẫn cho em, chủ hôn tuyên bố hai đứa chính thức thành vợ thành chồng mà tôi hạnh phúc nghẹn ngào.

Đám cưới khép lại bằng những lời chúc phúc của bạn bè, người thân. Tất nhiên nó không hẳn là đám cưới hoàn hảo nhưng với tôi như vậy là vui rồi.

Tranh thủ lúc T. dọn dẹp chưa lên, tôi ở trên phòng thắp nến, chuẩn bị rượu để vợ chồng đón tân hôn. Đúng lúc ấy có số lạ gọi tới. Lúc đầu nghĩ bạn bè lại trêu trọc gì nên không nghe máy. Không ngờ vài phút sau lại có tin nhắn gửi tới, vẫn là số đó. Thấy lạ tôi mở ra thì sầm mặt trước những dòng chữ của người kia nhắn: 'T. còn có đứa con nữa với người chồng hờ, không đăng kí kết hôn. Hiện đứa nhỏ được T. gửi nhà khác. Tin hay không cứ hỏi T. sẽ rõ'.

Kèm với đó là ảnh bức ảnh cưới của T. với người đàn ông lạ, tuy nước ảnh đã cũ nhưng khuôn mặt của T. thì vẫn rõ lắm. Tôi ngây dại dán mắt vào màn hình, thốt không lên lời.



Ảnh minh họa: Internet

Tôi gọi T. lên hỏi. Ban đầu, T. phủ nhận, sau tôi đưa tấm ảnh ra, còn dọa thêm đã biết thông tin về đứa con cô ấy gửi nuôi, lúc ấy T. mới khóc lóc thừa nhận mọi chuyện. T. nói rằng vì quá yêu tôi nên mới giấu quá khứ ấy. Đúng là cô từng có 2 đời chồng và 2 đứa con riêng. Người chồng đầu tiên của T. là người đàn ông đã có vợ. Anh ta không ly hôn được vợ mà T. lại có bầu rồi nên hai người lén lút qua lại với nhau, chụp vài cái ảnh cưới để che mắt thiên hạ. Sống được với nhau hơn năm, anh ta lại quay về với vợ cũ, thế là T. phải sinh con 1 mình. T. thú nhận vì không có khả năng nuôi dạy đứa nhỏ nên gửi nó cho 1 người bạn tốt bụng nuôi. Sau đấy mới kết hôn với người chồng thứ 2, tôi là thứ 3.

Nghe T. nói mà tôi thấy rùng mình, lạnh sống lưng với người phụ nữ mình vừa cưới làm vợ. Thật không ngờ quá khứ của T. lại phức tạp tới thế. Vậy mà em lại giấu tôi. Nếu không phải có tin nhắn nặc danh kia thì có lẽ tôi sẽ bị T. lừa dối cả đời.

Đám cưới đã trôi qua 1 tuần, T. vẫn van xin tôi hiểu và thông cảm cho cô ấy, rằng vì tại quá yêu tôi nên mới như thế. Nhưng nói thật, lòng tin của tôi với T. không còn như trước. Nghĩ lại tôi lại thấy ân hận vì không nghe lời khuyên can của mẹ. Giờ tôi cũng không biết giải quyết cuộc hôn nhân của mình thế nào. Yêu T. thì tôi còn nhưng cái quá khứ quá phức tạp kia của T. khiến tôi khó hòng có thể chấp nhận".

Câu chuyện được chia sẻ trên 1 nhóm kín, dù nó có thật hay không thì đây vẫn là tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống. Có thể nói tâm sự này như 1 bài học đối với rất nhiều người trong chuyện tình cảm. Đã yêu thì mọi hoàn cảnh, xuất thân tuổi tác không quan trọng. Nhưng khi đã xác định cùng nhau đi đến hôn nhân phải thật nghiêm túc và chân thành. Quá khứ có thế nào cũng là những thứ đã qua, nếu đối phương yêu bạn anh ta sẽ sẵn sàng chấp nhận.