Ngày đó, vợ chồng tôi phải làm việc cật lực. Tôi vừa làm mẫu, vừa tư vấn, cũng kiêm thêm ship hàng và chồng tôi cũng thế. Có bao nhiêu tiền, chúng tôi đều đổ hết vào đầu tư kinh doanh chứ không dám tiêu pha thoải mái.

Sau khi sinh con gái, tôi ở nhà chăm con. Khi có thời gian, tôi đi làm đẹp , mua sắm. Việc kinh doanh ở cửa hàng, chồng tôi nói anh lo liệu được vì không muốn tôi quá vất vả. Lúc đó, tôi có cuộc sống dư dả, nhung lụa khiến nhiều người ghen tỵ. Tuy nhiên, việc chồng luôn bận rộn khiến dần dần chúng tôi không có được tiếng nói chung.

May mắn thay, công việc kinh doanh ngày một phát đạt. Từ 1 cửa hàng nhỏ, chúng tôi đã có 3 cửa hàng kinh doanh giày da và là chủ của hơn chục nhân viên.

Ảnh minh họa: Internet

Ly, bạn thân của tôi mới ly dị chồng sau 2 năm chung sống. Thấy bạn buồn bã, suy sụp, tôi rủ bạn đến nhà tôi ở ít ngày cho khuây khỏa. Ly vui tính, dễ gần. Kể từ ngày cô ấy đến sống cùng, nhà tôi luôn rộn rã tiếng cười. Chồng tôi cũng thường xuyên về nhà hơn trước.

Cho đến một hôm, tôi ra ngoài rồi đột nhiên trở về nhà vì quên giấy tờ. Tôi chết đứng khi thấy chồng tôi và Ly đang trong tình trạng không mảnh vải che thân nằm trên giường ngủ của tôi. Tôi sốc thực sự nhưng không muốn đau buồn vì những gì không đáng. Tôi nhanh chóng ký đơn ly dị và giành quyền nuôi con.

Sau khi ly hôn, tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ sống thật tốt, sẽ trả thù 2 con người bội bạc ấy. Có sẵn kinh nghiệm, tôi mở một cửa hàng kinh doanh giày dép da để có tiền nuôi con và trang trải cuộc sống của bản thân.

Tôi cũng đứng trước khi gương nhìn lại mình. Dù cố gắng chăm chút nhưng không thể phủ nhận tôi hơi béo, thân thể không còn thon gọn và đã có khá nhiều nếp nhăn.

Tôi cố gắng giảm cân bằng cách ăn kiêng, tập gym đều đặn. Sau đó, tôi đến thẩm mỹ viện để trị mụn, chăm sóc da. Cảm thấy chưa hài lòng với vẻ ngoài của mình, tôi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, độn cằm, cắt mí mắt. Sau vòng chưa đầy 1 năm, tôi hoàn toàn tự tin với vẻ ngoài của mình.

Tôi tình cờ gặp lại chồng trong một buổi khai trương cửa hàng của một người bạn chung. Khi nhìn thấy tôi, anh ấy đã bị sốc hoàn toàn. Tôi mỉm cười và nói chuyện với anh ấy như những người bạn. Sau buổi khai trương, chồng cũ mời tôi đi uống cà phê.

Ảnh minh họa: Internet

Trong buổi nói chuyện, anh ấy cay đắng nói với tôi rằng cuộc sống với Ly quả thực không như anh mong đợi. Ly dường như biến thành một con người khác sau khi lấy được anh. Tất cả những gì cô ấy muốn chỉ là tiền chứ Ly chẳng yêu gì anh ấy.

Tôi tuy lòng còn căm hận nhưng vẫn cố trò chuyện nhẹ nhàng và “thả thính” với anh. Sau 2 tuần nhắn tin, chồng cũ của tôi có vẻ đã “cắn câu”. Anh ấy liên tục nói yêu đương, muốn quay lại với tôi và gạ gẫm tôi đi nhà nghỉ. Tôi đã nhanh chóng chụp lại màn hình những tin nhắn này rồi gửi cho Ly.

Ly gọi điện cho tôi đe dọa tôi đừng động đến “hạnh phúc gia đình” của cô ấy. “Vậy thì hạnh phúc gia đình của tao ngày xưa, ai đã động đến hả mày?”, tôi chua chát nói lại.

Mấy ngày nay, dường như chuyện chồng cũ của tôi với Ly đang “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nên anh ấy thường tìm đến tôi. Nhưng thực sự, trái tim tôi đã chết sau lần ly hôn ấy. Tôi giờ chỉ muốn sống vui vẻ, bình yên bên con gái bé bỏng của mình.