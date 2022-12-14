Đau khổ cùng cực khi chồng đòi ly hôn để đến bên người phụ nữ vừa già vừa xấu, tôi đồng ý luôn chỉ yêu cầu việc này, tuy không gian ác nhưng tàn nhẫn hơn gấp vạn lần

Chuyện hôn nhân của tôi lẽ ra chẳng có gì nếu tháng 7 năm ngoái, tôi không phát hiện ra chồng ngoại tình với một người phụ nữ lớn tuổi qua chiếc điện thoại của anh ấy. Tuy lòng đau nhói nhưng tôi không tru tréo, la ó, tôi vẫn rất bình tĩnh và ngồi chờ anh ấy giải thích.

Tôi với chồng đã quen biết nhau 10 năm và cũng đã cưới nhau được 7 năm trước. 7 năm bên nhau, chúng tôi có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Công việc của 2 vợ chồng cũng tuy với mức lương không cao nhưng khá ổn định, đủ ăn, đủ tiêu.

Anh giải thích, anh vì công việc, kiếm tiền nên phải quan hệ, trò chuyện với chị ấy một chút chứ trong lòng không hề có cảm tình với một người phụ nữ lớn tuổi như chị ta. Tôi tin những gì anh nói cho đến khi anh về nhà và đột ngột thông báo: “Em ơi, chị ấy đã có thai”.

Anh ấy nói rằng chị này là chủ một doanh nghiệp và cũng là khách hàng của công ty anh. Chị đã giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc. Chị ấy thấy anh làm tốt nên có ý định mời anh về công ty chị ấy làm việc và hứa sẽ trả một mức lương hậu hĩnh.

Đêm đó, khi anh nói ra câu chuyện đau lòng, tôi và chồng đã cãi nhau to. Tôi cố gắng bình tĩnh nhưng không thể cầm được nước mắt. Tôi không nghĩ người chồng đã ở bên tôi 10 năm trời có thể phản bội, đối xử cạn tàu ráo máng với mẹ con tôi như thế.

Tôi ép anh ấy phải lựa chọn hoặc người phụ nữ kia hoặc mẹ con tôi. Anh ta bối rối không biết lựa chọn thế nào vì người phụ nữ lớn tuổi kia cũng có thai rồi. “Anh không thể ép cô ấy phá thai, làm như vậy là trái đạo đức!”, anh nói.

“Vậy anh bỏ mẹ con tôi theo bà ta là đạo đức hay sao?”, tôi nói.

Kể từ hôm ấy, chồng tôi bỏ nhà đi biền biệt. Tôi đoán anh ta đã đến ở với người đàn bà kia. Tôi tuy rất đau khổ nhưng vẫn phải gắng gượng để sống và làm việc vì tôi còn có 2 đứa con.

Tôi bắt đầu tìm hiểu về thủ tục ly hôn cũng như thủ tục giành quyền nuôi 2 con. Hiện tại vợ chồng tôi vẫn còn nợ 200 triệu từ lúc xây nhà xong chưa trả đủ. Chưa kể nếu ly hôn, ngôi nhà chúng tôi sẽ phải chia đôi, rất phức tạp.

Mấy ngày sau đó, chồng tôi đột nhiên liên lạc lại và nói rằng anh ấy muốn ly hôn tôi để đường đường chính chính cưới người phụ nữ kia. Chị ta giờ cũng đã có thai nên muốn giải quyết mọi chuyện cho êm thấm.

Anh ta hứa sẽ để lại nhà để mẹ con tôi ở còn chị ta hứa sẽ bồi thường cho tôi một khoản tiền hậu hĩnh để tôi không làm um chuyện. Sau một hồi thương lượng, tôi nâng số tiền lên 200 triệu. Để sớm cưới vợ mới, chồng tôi miễn cưỡng đồng ý.

Khi sự việc có vẻ bớt căng thẳng hơn, tôi nhẹ nhàng bảo chồng về nhà sống và chăm sóc con cái trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn “để 2 con được ở gần bố” nhưng thực chất, tôi đang thực hiện âm mưu của mình.

Nhìn vẻ ngoài của người phụ nữ đã cướp chồng tôi, tôi đã biết chị ta không hề đơn giản. Tôi đã thuê người theo dõi sát sao chị ta. Và chỉ sau 1 tuần tôi biết được rằng chị ta đích thực là một “quý bà sồn sồn” từng cặp kè với vô số trai trẻ chứ không gì chồng tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Nắm được thông tin, tôi gọi ngay cho chồng, tôi bảo để tôi ký vào đơn ly hôn, tôi yêu cầu chồng làm 1 việc duy nhất đó anh ấy phải đi khám nam khoa. Tôi yêu cầu anh ấy phải kiểm tra tất cả các bệnh lây trường qua đường tình dục. Anh ta nghe vậy chỉ cười nhạt và nói rằng tôi đang lo lắng linh tinh vì dù sao tôi và anh ấy cũng không quan hệ mấy tháng nay rồi.

Vậy mà đến khi cầm tờ kết quả xét nghiệm, tôi thấy mặt anh ta xanh lét. Anh ta mắc ít nhất 3 bệnh lây truyền qua đường tình dục khó chữa. Tất cả những bệnh đó đều được lây qua anh ấy từ người tình già, giàu có kia. Mà bà ta bị lây bệnh ở đâu thì trời mới biết được.

Nhìn chồng tôi sốc, đánh rơi cả tờ giấy xét nghiệm, tôi cười mỉm và hả hê không thể tả được. Tôi không biết anh ta có hối hận vì những chuyện đã làm với mẹ con tôi hay không nhưng tôi tin tôi đã dạy cho anh ta một bài học.