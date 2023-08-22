Đập cửa liên tục mà vợ không ra mở, tôi gọi người phá cửa rồi chết điếng, tay chân rủn rẩy với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 22/08/2023 04:45

Khác với tôi đi làm công ăn lương, vợ tôi hùn hạp làm ăn với bạn bè, mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Thấy vợ ngày càng làm ăn phát đạt, tôi cũng mừng.

Tôi và vợ lấy nhau được 4 năm. Chúng tôi đều đi làm xa nhà nên gửi con trai về quê để ông bà chăm sóc.

Công việc của tôi yêu cầu phải thường xuyên đi công tác. Có những tháng tôi chỉ về nhà được vài ngày, vì thế mà vợ chồng thường phải xa nhau. Vợ tôi vắng chồng thì dễ buồn, vài lần cô ấy có ý muốn tôi đổi công việc để có nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng tôi thấy công việc đang phát triển tốt nên không muốn thay đổi.

 

Khác với tôi đi làm công ăn lương, vợ tôi hùn hạp làm ăn với bạn bè, mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Thấy vợ ngày càng làm ăn phát đạt, tôi cũng mừng. Cửa hàng của vợ tôi mở cửa chưa đầy một năm mà đã có lợi nhuận khấm khá. Tôi thấy may mắn quá, cuối cùng công sức vợ tôi bỏ ra cũng được đền đáp xứng đáng.

Đập cửa liên tục mà vợ không ra mở, tôi gọi người phá cửa rồi chết điếng, tay chân rủn rẩy với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một hôm tôi đi công tác về, xin nghỉ một hôm để về sớm với vợ hâm nóng tình cảm. Nhưng lúc đó đã là 8 giờ sáng nhưng vợ vẫn khóa cửa trong. Tôi thấy lạ vì thường ngày vào giờ này thì vợ tôi đã ra cửa hàng. Tôi gọi điện vợ cũng không bắt máy. Tôi sợ vợ gặp chuyện gì nên đập cửa liên tục. 30 phút sau tôi càng sốt ruột hơn, vội chạy đi tìm người phá cửa.

Khi cửa được mở ra, tôi chết điếng với cảnh tượng trước mắt. Trong phòng khách đầy chai bia lăn trên sàn, trên bàn vẫn còn mâm cơm chưa được dọn. Tôi đi tới phòng ngủ thì tá hỏa thấy vợ đang ngủ cùng cậu bạn thân. Cả hai không có mảnh vai che thân nằm quấn vào nhau.

Tôi nổi nóng lao vào đánh người đàn ông kia. Vợ tôi hoảng hồn hỏi tôi sao lại về vào giờ này. Cô ấy còn nói rằng vì công ty kiếm được hợp đồng lớn nên cả hai ăn mừng vào tối qua. Vì uống say quá nên mới làm nên chuyện phản bội chồng.

Tôi quá thất vọng và đau lòng, tiếp tục lao vào đánh người bạn kia của vợ. Nhưng vợ tôi đã ôm lấy tôi để anh ta chạy ra ngoài. Tôi bất mãn viết đơn ly hôn. Vợ tôi khóc lóc quỳ gối xin chồng tha lỗi. Cô ấy thề thốt sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi nữa.

Nửa đêm mưa to gió lớn, bố chồng gõ cửa phòng inh ỏi, rồi đề nghị một 'giao dịch quan trọng' khiến tôi bàn, cứng họng

Nửa đêm mưa to gió lớn, bố chồng gõ cửa phòng inh ỏi, rồi đề nghị một 'giao dịch quan trọng' khiến tôi bàn, cứng họng

Tối hôm đó nửa đêm trời mưa gió, tôi bất ngờ nghe tiếng gọi cửa. Vì ở nhà một mình nên tôi khá lo lắng không biết là ai. Nhìn qua mắt mèo, tôi ngỡ ngàng thấy bố chồng của mình. Ông nói muốn có việc muốn bàn bạc với tôi, để ông vào nhà rồi sẽ nói rõ ràng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 56 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 1 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt