Anh rể nửa đêm cởi trần đập cửa đòi vào ‘cạo gió’, tôi sợ đến run lên nhưng vẫn từ chối mãnh liệt, ai ngờ 1 tuần sau anh lại tìm đến đưa ra yêu cầu càng quá đáng

Tâm sự 21/12/2022 14:39

Tôi muốn giữ bí mật này với những thành viên khác trong gia đình vì không muốn hôn nhân của chị gái mình tan vỡ. Ai ngờ rằng anh ta lại lấy điều này ra mà ngày càng lấn tới.

Em đang rơi vào một hoàn cảnh rất khó xử. Nếu là người ngoài thì em cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều như vậy nhưng đối tượng ở đây lại chính là anh rể của em. Nếu không xử lý thích đáng thì chị gái em sẽ là người phải chịu tổn thương.

Chị gái em lấy chồng được gần 2 năm rồi và đang mang bầu tháng thứ 6. Hôm vừa rồi vợ chồng anh chị về nhà ăn tối nhân dịp cuối tuần. Chị muốn ở lại chơi với bố mẹ và em gái, anh rể lại quá chén say rượu nên anh chị đã ngủ lại nhà em một đêm.

Lúc đó khoảng gần 1 giờ đêm, đột nhiên em nghe tiếng gõ cửa. Khi em mở cửa ra thì giật mình thấy khi anh rể cởi trần đứng đó. Nhìn bộ dạng của anh mà em cũng thấy ngại, liền hỏi anh có chuyện gì không. Anh rể than đau đầu, khó chịu do uống nhiều rượu, không ngủ được và muốn nhờ em cạo gió giúp.

Anh rể nửa đêm cởi trần đập cửa đòi vào ‘cạo gió’, tôi sợ đến run lên nhưng vẫn từ chối mãnh liệt, ai ngờ 1 tuần sau anh lại tìm đến đưa ra yêu cầu càng quá đáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em không thể tin nổi vào tai mình. Nửa đêm nửa hôm, ăn mặc không đàng hoàng gõ cửa phòng em gái vợ để nhờ cạo gió, đó có phải là một hành động bình thường của ông anh rể đứng đắn hay không? Dĩ nhiên em lập tức từ chối, nói rằng mình không biết cạo gió. Thế nhưng anh rể không vẫn nài nỉ rằng anh ấy sẽ hướng dẫn cho em.

Thấy em vẫn không đồng ý thì anh rể bắt đầu nói những câu bóng gió ám chỉ, kiểu như phụ nữ các thích túi hàng hiệu lắm đúng không, nếu em thích hôm nào anh ta sẽ mua tặng em một chiếc. Rồi còn bảo cuối tuần rảnh em thích đi mua gì anh ấy sẽ dẫn đi...

Càng nghe em càng thấy phản cảm, lập tức lạnh mặt nói rằng em không cần, sau đó đóng sầm cửa lại. Nhưng anh rể lì mặt đến mức tiếp tục gõ cửa phòng khiến em vừa sợ hãi vừa phẫn nộ mà không biết phải làm thế nào. Em thi gan với anh ta, cuối cùng anh ta sợ đánh động mọi người nên phải từ bỏ trước.

Dưới tầng 1 có 2 phòng ngủ, chị gái đêm nay ngủ cùng mẹ em để tâm sự, bố em ngủ phòng bên cạnh. Còn anh rể với em ngủ hai phòng khác nhau trên tầng 2. Có lẽ anh ta nghĩ tầng 1 và tầng 2 cách biệt nên mới làm càn lúc nửa đêm như vậy.

Trước nay luôn nghe chị gái nói tốt về anh rể nhưng bây giờ nghĩ lại em không biết chị mình giả vờ hay anh rể che giấu bộ mặt thật quá giỏi nữa. Chứ một người tử tế đàng hoàng thì có thể làm ra hành động hoang đường đến mức ấy hay không? Cứ cho là chị em đang bầu bí và anh rể thiếu thốn đi chăng nữa, thì sao có thể gạ gẫm em gái vợ một cách trắng trợn như vậy? Lúc đó anh ta đã khá tỉnh rượu rồi chứ đâu phải say quá mà làm liều.

Anh rể nửa đêm cởi trần đập cửa đòi vào ‘cạo gió’, tôi sợ đến run lên nhưng vẫn từ chối mãnh liệt, ai ngờ 1 tuần sau anh lại tìm đến đưa ra yêu cầu càng quá đáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước nay luôn nghe chị gái nói tốt về anh rể nhưng bây giờ nghĩ lại em không biết chị mình giả vờ hay anh rể che giấu bộ mặt thật quá giỏi nữa. Ảnh minh họa

Sáng ra anh rể thản nhiên như không có chuyện gì. Thậm chí còn dậy rất sớm để mua bữa sáng cho cả nhà. Mẹ em khen nức nở sự chu đáo của anh rể còn chị gái thì nở nụ cười đầy hạnh phúc. Em nghẹn ở cổ họng không thể nói ra được chuyện đêm qua.

Sau đó em quyết định coi như chuyện ấy chưa từng xảy ra, coi như vì say rượu nên anh ta không làm chủ được hành động của mình. Thế mà tối qua em lại nhận được cuộc gọi của anh ta, sau có 5 ngày kể từ cái đếm ấy. Anh rể hỏi cuối tuần em có rảnh không, anh ta muốn mời em đi uống cà phê, em thích gì anh ta sẽ mua cho.

Em từ chối ngay tức khắc nhưng trong lòng thì sôi sục tức giận. Em có nên nói cho chị gái và bố mẹ mình biết hay không? Nhiều khi biết sớm để từ bỏ sớm còn hơn là cứ bị lừa dối qua mặt để rồi phải chịu tổn thương sâu sắc sau này, phải không các chị?

Bị chồng đuổi ra khỏi nhà trong cơn mưa lạnh lẽo thì được anh hàng xóm tốt bụng cưu mang, vừa bước vào phòng anh đã ôm chầm lấy tôi rồi đề nghị một điều khó tin

Bị chồng đuổi ra khỏi nhà trong cơn mưa lạnh lẽo thì được anh hàng xóm tốt bụng cưu mang, vừa bước vào phòng anh đã ôm chầm lấy tôi rồi đề nghị một điều khó tin

Trước lời đề nghị của anh hàng xóm, tôi chưa biết mình sẽ trả lời ra sao nữa. Tuy nhiên, điều khá chắc là tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho gã đàn ông đã đuổi tôi ra khỏi nhà trong đêm mưa.

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