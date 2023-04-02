Đang vui mừng chuẩn bị lễ cưới linh đình, nghe bạn gái báo tin 'sốc tận óc', tôi căm hận hủy hôn ngay lập tức

Trước đám cưới 20 ngày, Yến đột nhiên hẹn gặp rồi vui mừng rạng rỡ thông báo cô ấy vừa kiểm tra sáng nay, phát hiện bản thân đã mang thai. Yến muốn tôi đưa cô ấy đến bệnh viện khám lại cho chính xác.

Yêu nhau hơn 1 năm, Yến luôn ngoan ngoãn, dịu dàng, là người phụ nữ xinh xắn, đoan trang, khiến tôi rất ưng ý. Cô ấy hẳn sẽ là một người vợ tốt, hết lòng vì chồng.

Chính bởi vậy, tôi không tiếc tiền tổ chức một đám cưới rình rang để Yến được nở mày nở mặt với bạn bè, đồng nghiệp. Với người phụ nữ mình thương yêu và tin tưởng thì tôi sẽ không tiếc thứ gì. Nhất là tôi lại có điều kiện kinh tế, gia đình cũng khá giả.

Trước đám cưới 20 ngày, Yến đột nhiên hẹn gặp rồi vui mừng rạng rỡ thông báo cô ấy vừa kiểm tra sáng nay, phát hiện bản thân đã mang thai. Yến muốn tôi đưa cô ấy đến bệnh viện khám lại cho chính xác.

Nhìn nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt vợ sắp cưới mà trong lòng tôi chỉ còn uất hận và căm thù! Tại sao mà Yến có thể mang thai khi tôi bị vô sinh?

Ảnh minh họa: Internet

Tình cờ cách đây mấy năm, tôi đi khám sức khỏe tổng quát thì phát hiện khó có con. Từ ấy tôi vẫn âm thầm điều trị, cách vài tháng lại đi kiểm tra một lần nhưng kết quả không mấy khả quan. Song chuyện tế nhị nên cũng không muốn nói với Yến. Vì áy náy mà tôi luôn cố gắng bù đắp cho cô ấy chẳng thiếu thốn gì về vật chất. Ai ngờ đâu Yến lại cho tôi một màn sốc óc!

Chẳng còn gì mà giấu giếm, tôi huỵch toẹt ra với Yến căn bệnh của mình. Rồi bảo cô ta cố nhớ lại xem tác giả cái thai là ai thì đi mà bắt đền. Còn đám cưới sẽ chấm dứt tại đây. Lý do hủy hôn Yến muốn nói với gia đình thế nào thì tùy, tôi sẽ che giấu hộ cô ta chuyện xấu này. Thực ra thì tôi cũng chẳng thích làm ầm ĩ vì mặt mũi mình sẽ bị ảnh hưởng theo.

Yến tái mét mặt nghe tôi nói xong, rồi vội vã xách túi lao đi ngay. Chắc đi tìm kẻ đã khiến cô ta mang thai đây mà!

Tôi thất vọng và mất niềm tin vào phụ nữ quá. Nhìn hiền lành, nhu mì như Yến cũng có thể cắm sừng lên đầu tôi, rắp tâm cho tôi nuôi con gã đàn ông khác. Vậy tôi biết đi đâu tìm được người phụ nữ ngoan hiền thực sự?

Nửa đêm nghe tiếng động rả rít từng cơn, tôi tò mò kiểm tra thì hốt hoảng khi thấy chồng ngồi ôm mèo khóc nức nở, và bí mật đằng sau Thấy tôi lo lắng chạy tới, chồng tôi giật mình bối rối. Dù tôi hỏi han thế nào, anh vẫn không nói lý do. Thấy tôi hỏi mãi, chồng tôi lấy lý do anh vừa xem bộ phim xúc động nên không cầm được nước mắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ang-vui-mung-chuan-bi-le-cuoi-linh-inh-nghe-ban-gai-bao-tin-soc-tan-oc-toi-cam-han-huy-hon-ngay-lap-tuc-568677.html