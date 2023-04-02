Đang vui mừng chuẩn bị lễ cưới linh đình, nghe bạn gái báo tin 'sốc tận óc', tôi căm hận hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 02/04/2023 05:10

Trước đám cưới 20 ngày, Yến đột nhiên hẹn gặp rồi vui mừng rạng rỡ thông báo cô ấy vừa kiểm tra sáng nay, phát hiện bản thân đã mang thai. Yến muốn tôi đưa cô ấy đến bệnh viện khám lại cho chính xác.

Yêu nhau hơn 1 năm, Yến luôn ngoan ngoãn, dịu dàng, là người phụ nữ xinh xắn, đoan trang, khiến tôi rất ưng ý. Cô ấy hẳn sẽ là một người vợ tốt, hết lòng vì chồng.

Chính bởi vậy, tôi không tiếc tiền tổ chức một đám cưới rình rang để Yến được nở mày nở mặt với bạn bè, đồng nghiệp. Với người phụ nữ mình thương yêu và tin tưởng thì tôi sẽ không tiếc thứ gì. Nhất là tôi lại có điều kiện kinh tế, gia đình cũng khá giả.

Trước đám cưới 20 ngày, Yến đột nhiên hẹn gặp rồi vui mừng rạng rỡ thông báo cô ấy vừa kiểm tra sáng nay, phát hiện bản thân đã mang thai. Yến muốn tôi đưa cô ấy đến bệnh viện khám lại cho chính xác.

Nhìn nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt vợ sắp cưới mà trong lòng tôi chỉ còn uất hận và căm thù! Tại sao mà Yến có thể mang thai khi tôi bị vô sinh?

Đang vui mừng chuẩn bị lễ cưới linh đình, nghe bạn gái báo tin 'sốc tận óc', tôi căm hận hủy hôn ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình cờ cách đây mấy năm, tôi đi khám sức khỏe tổng quát thì phát hiện khó có con. Từ ấy tôi vẫn âm thầm điều trị, cách vài tháng lại đi kiểm tra một lần nhưng kết quả không mấy khả quan. Song chuyện tế nhị nên cũng không muốn nói với Yến. Vì áy náy mà tôi luôn cố gắng bù đắp cho cô ấy chẳng thiếu thốn gì về vật chất. Ai ngờ đâu Yến lại cho tôi một màn sốc óc!

Chẳng còn gì mà giấu giếm, tôi huỵch toẹt ra với Yến căn bệnh của mình. Rồi bảo cô ta cố nhớ lại xem tác giả cái thai là ai thì đi mà bắt đền. Còn đám cưới sẽ chấm dứt tại đây. Lý do hủy hôn Yến muốn nói với gia đình thế nào thì tùy, tôi sẽ che giấu hộ cô ta chuyện xấu này. Thực ra thì tôi cũng chẳng thích làm ầm ĩ vì mặt mũi mình sẽ bị ảnh hưởng theo.

Yến tái mét mặt nghe tôi nói xong, rồi vội vã xách túi lao đi ngay. Chắc đi tìm kẻ đã khiến cô ta mang thai đây mà!

Tôi thất vọng và mất niềm tin vào phụ nữ quá. Nhìn hiền lành, nhu mì như Yến cũng có thể cắm sừng lên đầu tôi, rắp tâm cho tôi nuôi con gã đàn ông khác. Vậy tôi biết đi đâu tìm được người phụ nữ ngoan hiền thực sự?

Nửa đêm nghe tiếng động rả rít từng cơn, tôi tò mò kiểm tra thì hốt hoảng khi thấy chồng ngồi ôm mèo khóc nức nở, và bí mật đằng sau

Nửa đêm nghe tiếng động rả rít từng cơn, tôi tò mò kiểm tra thì hốt hoảng khi thấy chồng ngồi ôm mèo khóc nức nở, và bí mật đằng sau

Thấy tôi lo lắng chạy tới, chồng tôi giật mình bối rối. Dù tôi hỏi han thế nào, anh vẫn không nói lý do. Thấy tôi hỏi mãi, chồng tôi lấy lý do anh vừa xem bộ phim xúc động nên không cầm được nước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 15 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường