Đang tân hôn cuồng nhiệt toát cả mồ hôi hột thì bất ngờ người này chui ra từ gầm giường đứng lên chỉ tay vào mặt vợ mắng sa sả

Ngày cưới Tuyết tủi thân, nước mắt ngắn nước mắt dài theo Hào về nhà chồng. Đáng lẽ ra đám cưới có mẹ, có cha chung vui cùng thì đằng này mẹ cô chả thèm về mừng ngày vui của con cái. Vừa về nhà chồng, MC đã mời mẹ Hào lên trao quà cho 2 vợ chồng Hào. Nghĩ bà sẽ cho con trai thứ gì đó, nhưng ai ngờ bà lại đeo cho Tuyết cái kiềng vàng phải đến hơn 1 cây cùng phong bì. Quá bất ngờ về hành động này của mẹ chồng, Tuyết ôm chầm lấy bà khóc nức nở. Có lẽ mẹ chồng đã là mẹ ruột của Tuyết rồi, bao lâu nay cô không biết cảm giác được mẹ yêu thương, chở che thế nên ngày hôm nay cô xúc động quá.

Ngày Hào dẫn Tuyết về ra mắt, mẹ chồng nhìn cô từ đầu đến chân rồi dò hỏi kỹ lưỡng về gia thế cũng như học thức của cô con dâu tương lai. Bị mẹ chồng hỏi dồn dập Tuyết thật thà kể về hoàn cảnh gia đình mình cho bà nghe. Những tưởng sau khi mẹ chồng biết cô chỉ học hết cấp 3, gia đình bố thì nghiện rượu mẹ thì bỏ đi từ hồi cô lên 10 bà cấm Hào cưới cô, vậy mà bà lại gật đầu đồng ý vì thương hoàn cảnh nhà Tuyết hay là do Hào đòi mẹ cho cưới bằng được thì cô không biết.

- Vợ đừng nghĩ ngợi gì nữa. Mẹ muốn chúng mình có chút vốn làm ăn thôi mà, chỉ cần em hiếu thảo với mẹ thì mẹ sẽ cho em những món quà lớn hơn thế nữa.

Đám cưới xong đâu đấy, Tuyết lặng lẽ tháo kiềng và cầm chiếc phong bì mẹ chồng cho cất vào tủ chứ không dám dùng. Thôi thì để mai này bà có ốm đau gì vợ chồng cô lấy tiền đó để lo cho mẹ vậy. Thấy vợ ngồi trước gương suy nghĩ về món quà lúc trưa mẹ cho, Hào nhẹ nhàng ôm sau lưng an ủi vợ rồi bế thốc cô lên giường khẽ thì thầm.

- Anh cứ trêu em, mẹ cho em lấy anh là món quà tốt nhất rồi, em chẳng dám đòi hỏi gì thêm nữa.

- Thế thì bây giờ cho anh được sử dụng món quà của em nhé. Khuya rồi vợ chồng tân hôn nhanh còn đi nghỉ không lại sáng mất.

- Anh chỉ thế là nhanh thôi.

- Chả thế thì sao , đêm nay là đêm quan trọng của chúng ta mà.

Kéo váy vợ xuống, Hào nhẹ nhàng mơn trớn âu yếm vợ. Từ ngày yêu nhau đến giờ 2 đứa chưa dám vượt rào mà giữ cho đêm tân hôn và giờ là lúc vợ chồng anh buông thả những sự kìm nén, buồn bực trong người để thỏa mãn chuyện đó.

Lần đầu tiên gần gũi nhau nhưng Tuyết tỏ ra khá hiểu biết về chuyện này, cô liên tục tung chiêu khiến Hào toát hết cả mồ hôi hột mà vợ cứ bảo: “Mạnh lên tý nữa anh ơi, tân hôn thì phải quyết liệt mới máu chứ”. Bị vợ hối thúc, Hào gồng mình lên cố và làm thật điên cuồng để vừa ý vợ. Tân hôn chưa được nửa tiếng Hà mệt phờ nằm ượt ra giường thở hổn hển:

- Anh đầu hàng thôi, anh không cố được nữa đâu.

- Mới đêm đầu tiên mà anh đã đầu hàng thế sao? Thôi để làm thay anh vậy, anh cứ nằm im đó nha.Không muốn mất hứng trong cuộc vui này, Tuyết nằm lên người chồng mà hì hục l.àm c.huyện đ.ó thay Hào khiến anh choáng về kỹ năng cũng như sức khỏe của vợ. Cả 2 vợ chồng đang song kiếm hợp bích tân hôn đến toát cả mồ hôi hột thì bất ngờ mẹ chồng chui ra từ gầm giường đứng lên chỉ tay vào Tuyết mắng sa sả:

- Ôi trời đất ơi, sao mày lại để vợ nằm trên thế hả con?

- Mẹ… mẹ vào phòng bọn con từ lúc nào đấy. Chúng con đang việc tế nhị mẹ đi ra đi không vợ con ngượng. – Hào vội chùm chăn che 2 vợ chồng và thắc mắc chuyện mẹ xông vào thế này.

- Ngượng gì chứ? Tôi chui gầm giường rình xem anh chị tân hôn thế nào, ai dè lại thế này đây. Đàn bà mà đòi nằm trên chồng thì còn lâu mới đậu thai được con à.

- Cô nên biết điều 1 chút, nhà này không có cái ngữ vợ trèo đầu cưỡi cổ như thế đâu nhé. Cô liệu liệu mà tính có thai luôn đi, chứ vụ hôm nay là tôi không tha cho cô đâu. Thật là…

Mắng 2 đứa một lúc, mẹ chồng quay lưng bỏ đi đóng sầm cửa khiến vợ chồng Hào giật thót mình hoảng sợ - Ảnh minh họa: Internet

Mắng 2 đứa một lúc, mẹ chồng quay lưng bỏ đi đóng sầm cửa khiến vợ chồng Hào giật thót mình hoảng sợ. Ngày đầu tiên về làm dâu đã bị mẹ mắng té tát về chuyện tế nhị kia Tuyết xấu hổ vô cùng. Nhưng mẹ chồng cũng buồn cười thật đấy, ai đời đêm tân hôn của con trai lại vào rình xem thế nào rồi cho 1 bài ca bất hủ chứ. Đúng là mẹ chồng cô.

Từ lúc bị mẹ chồng vào giáo huấn cho 1 trận, vợ chồng Hào chẳng có hứng ân ái gì nữa. Ôm chồng ngủ mà Tuyết cứ lo sốt vó lên, không biết từ sáng mai phải đối diện với mẹ chồng thế nào đây. Bà mà nhắc chuyện đêm tân hôn cô nằm trên chồng trước mọi người thì biết giấu mặt vào đâu.

May thay sáng dậy xuống chuẩn bị cơm nước, mẹ chồng không đả đụng gì tới chuyện hôm qua nhưng cô biết bà vẫn còn giận Tuyết lắm. Thôi thì lấy công chuộc tội, vợ chồng cô sớm sinh cho mẹ 1 thằng cu vậy là mọi chuyện sẽ ổn.