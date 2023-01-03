Nào ngờ Hằng không đoán trước được sự cố chấp và kiên quyết của bố mẹ mình. Gần đây nhất, ông bà ra tối hậu thư cho cô, phải chia tay Nghĩa để đi gặp mặt một đối tượng mà ông bà sắp đặt sẵn. Người này gia thế, công việc đều tốt hơn Nghĩa nhiều.

Bố mẹ Hằng vốn không ưng Nghĩa, bất kể cô đã bên anh 3 năm nay. Ngay từ đầu bố mẹ cô đã phản đối anh, nhưng Hằng nghĩ chỉ cần cho bố mẹ thấy tình cảm chân thành của 2 người rồi ông bà sẽ mềm lòng.

Ngày cô dứt khoát nói lời chia tay, Nghĩa im lặng thật lâu, cuối cùng đồng ý không níu kéo nhiều. Hẳn anh đã hiểu, đến nước này cho dù níu kéo cũng vô dụng. Chính sự đau khổ đầy bất lực của người yêu càng khiến Hằng thêm áy náy với anh gấp bội.

Đứng giữa bố mẹ và mối tình 3 năm mặn nồng, sau những đấu tranh giằng xé, Hằng đã quyết định chọn nghe theo lời bố mẹ. Cô biết mình làm thế là có lỗi với Nghĩa, cũng là phụ lại tình yêu của 2 người. Nhưng bố mẹ chỉ có một trên đời, cô không thể bỏ mặc bố mẹ để chạy theo tình yêu được.

Ngày cô dứt khoát nói lời chia tay, Nghĩa im lặng thật lâu, cuối cùng đồng ý không níu kéo nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện xem mắt của Hằng với anh chàng do bố mẹ mai mối kia diễn ra rất suôn sẻ. Hằng với vẻ ngoài xinh xắn, gia đình nền nếp khiến anh chàng rất hài lòng. Anh ta cũng có điều kiện không tồi, dù cô không có tình cảm lại chẳng thể từ chối. Hằng lại tự an ủi mình, tình cảm có thể từ từ bồi đắp, hiện tại cô khiến bố mẹ hài lòng mới là quan trọng.

Đôi bên gia đình đều có mong muốn sớm tổ chức đám cưới cho đôi trẻ, Hằng và anh chàng ấy cũng không có ý kiến gì. 3 tháng kể từ khi quen biết, ngày cưới liền được ấn định. Vừa lúc thông tin cô sắp lấy chồng được bạn bè biết tới, cũng là lúc Nghĩa bất chợt liên lạc với cô sau chuỗi ngày im ắng.

“Mình gặp nhau một lần cuối được không em? Anh biết, đời này anh mất em thật rồi. Vì thế anh chỉ còn một mong mỏi duy nhất, là được bên em một đêm cuối cùng. Đừng từ chối anh, người con gái anh đã và mãi yêu”, Nghĩa đã nhắn những lời đầy tha thiết, lãng mạn như thế cho Hằng.

Cô vẫn còn yêu Nghĩa, thời gian ngắn ngủi qua chẳng thể khiến cô quên được anh, hơn nữa vì thấy áy náy với anh chuyện mình phụ bạc, cộng thêm nỗi xúc động từ tấm chân tình của Nghĩa đã khiến Hằng đồng ý ngay không do dự với lời đề nghị của anh. Cuối tuần, Hằng nói dối mẹ tới nhà bạn thân chơi ngủ qua đêm, để ở bên Nghĩa một đêm cuối.

Sau cái đêm ân ái đáng nhớ với người cũ ấy, Hằng trở về tất bật chuẩn bị cho đám cưới của mình, Nghĩa cũng quay lại cuộc sống của riêng anh. Cô cứ ngỡ, từ đây 2 người sẽ là những đường thẳng song song không thể gặp nhau, bởi cô xác định, một khi lấy chồng cô sẽ toàn tâm toàn ý với chồng, ý định làm bạn với tình cũ chưa bao giờ nảy sinh trong đầu của cô. Thế nhưng Hằng đã nhầm!

Trước ngày cưới của cô đúng vỏn vẹn 2 ngày, những tin nhắn hẹn hò đi khách sạn của cô và Nghĩa cùng đám ảnh thân mật đêm hôm ấy bỗng được truyền đến gia đình cô, chồng và bố mẹ chồng tương lai. Đối mặt với những lời chất vấn của chồng tương lai, Hằng chẳng nói được gì, bởi sự thật đúng là cô đã phản bội anh ngay trước lễ cưới không lâu.

Đối mặt với những lời chất vấn của chồng tương lai, Hằng chẳng nói được gì, bởi sự thật đúng là cô đã phản bội anh ngay trước lễ cưới không lâu - Ảnh minh họa: Internet

“Nếu như sự việc không ầm ĩ tới mức này thì anh nghĩ anh có thể tha thứ cho em một lần. Nhưng em xem, trong tình hình này mà chúng ta cố kết hôn, bố mẹ anh biết giấu mặt vào đâu! Anh thật sự xin lỗi…”, Hằng hiểu những lời ấy đồng nghĩa với tuyên bố hủy hôn. Cô và bố mẹ chẳng thể trách gì được anh và gia đình, bởi chính cô đã khiến bố mẹ mất mặt, nhà chồng tương lai xấu hổ. Cô làm gì có quyền yêu cầu anh bao dung tha thứ và che chở cho cô trước gia đình anh, khi mà tình cảm 2 người chưa sâu đậm, khi mà chính cô đã khiến anh tổn thương nặng nề!

Bình tĩnh lại, Hằng chợt nghĩ tới một vấn đề, tại sao những hình ảnh ấy lại được “gửi đến” đúng người thế, ai là người đã tung chúng ra? Câu trả lời tuy rằng đã có, nhưng cô vẫn không dám tin. Cô run rẩy bấm điện thoại gọi cho Nghĩa: “Là anh làm phải không? Không thể có chuyện có người đặt máy quay lén trong phòng khách sạn được!”, tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn còn mong chờ Nghĩa không phải là thủ phạm, rằng còn có khả năng khác.

“Đúng thế, là anh làm đấy. Đó là món quà cưới anh tặng em và gia đình, không biết em với bố mẹ có thích không, đặc biệt là bố mẹ em, kiên quyết muốn em lấy gã ta, giờ được thỏa nguyện chưa nhỉ?”, Nghĩa thản nhiên đáp, không che giấu sự châm chọc trong lời lẽ. Hằng run run khóe miệng, mấp máy môi nhưng mãi không thốt ra lời.

Hóa ra tình yêu dành cho cô trong lòng Nghĩa đã biến thành hận thù. Và anh ta đã chẳng tiếc tổn thương, nhục nhã cô để xả nỗi uất hận trong lòng mình. Cái đêm cuối đầy tình ý trong lời anh ta, thật sự chỉ là một cái bẫy không hơn!