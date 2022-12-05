Đang cùng chồng ‘lâm trận’ vào đêm tân hôn, tôi lỡ miệng hét lên khi anh làm điều này, vô tình khiến cả nhà chồng được phen náo loạn, đạp tung cửa phòng

Tâm sự 05/12/2022 18:23

Sự cố đêm tân hôn khiến tôi muối mặt vô cùng, thậm chí bàn với chồng ra ngoài mua nhà ở.

Tôi năm nay 26 tuổi ra trường đi làm được vài năm nói chung công việc khá ổn định, người yêu thì có từ 3 năm trước đều xác định đến với nhau nên hai đứa đều lo kinh tế trước.

Dù hai bên gia đình đều khá giả nhưng chúng tôi muốn sẽ có căn nhà riêng trước khi cưới thế nhưng cha mẹ đều muốn cưới sớm để ổn định.

Hơn nữa đã lỡ xảy ra quan hệ vào lần sinh nhật vừa rồi của anh nên chúng tôi bàn với nhau cưới đi nếu có con còn giữ sinh chứ lúc bụng mang dạ chửa lại chẳng hay hơn nữa dùng thuốc thì không tốt cho sức khỏe.

May mắn là cả tôi và anh đều được gia đình hai bên chấp thuận và ưng ý, thế nên cha mẹ đều mong ngóng có cháu sớm.

Đang cùng chồng ‘lâm trận’ vào đêm tân hôn, tôi lỡ miệng hét lên khi anh làm điều này, vô tình khiến cả nhà chồng được phen náo loạn, đạp tung cửa phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thật lòng tình yêu của chúng tôi khá êm đẹp hòa thuận và hợp nhau về mọi mặt, từ ăn uống sở thích tới chuyện đó thế nên cũng rất mong về chung mái nhà dù cưới sớm hơn dự định thì phải ở chung với nhà chồng 1 thời gian vì hai đứa chưa đủ tiền để mua căn hộ.

Ngày cưới họ hàng hai bên hết sức vui mừng chúc phúc bản thân hai đứa cũng vậy, dù đã có quan hệ trước đó thế nhưng đêm tân hôn nó vẫn có ý nghĩa lớn lao vì vậy dù đã mệt lừ vì chạy đám cưới nhưng chúng tôi vẫn "tiến hành" như bình thường.

Tôi có tật xấu là khi lên đỉnh sẽ hét rất to còn bình thường khi hành sự cũng khá ồn ào, những lần trước đó đều là nhà nghỉ cách âm thế nên chẳng sao cả.

Chỉ là đêm tân hôn ấy làm tôi sau đó chả dám nhìn mặt ai khi lỡ hét toáng lên làm cả nhà thức giấc ồn ào 1 phen, có lẽ nên vay thêm tiền mua nhà ngay thôi chứ tình trạng này thật không dám nhìn mặt ai.

Dù được ‘thăng cấp’ từ nhân tình, chồng vẫn tổ chức cho tôi đám cưới rình rang, đêm tân hôn đang lúc cao trào anh thỏ thẻ một điều khiến tôi sợ đến mức té xuống giường

Dù được ‘thăng cấp’ từ nhân tình, chồng vẫn tổ chức cho tôi đám cưới rình rang, đêm tân hôn đang lúc cao trào anh thỏ thẻ một điều khiến tôi sợ đến mức té xuống giường

Khỏi phải nói, chiếm được anh khiến tôi vô cùng thỏa mãn. Tuy nhiên những gì anh nói vào đêm tân hôn lại khiến tôi bàng hoàng kinh hãi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 3 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ