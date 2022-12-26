Hôm đó trên đường đi làm, xe tôi bị chết máy, trong lúc đang dắt xe thì gặp Hiếu. Anh ấy nhiệt tình đẩy xe đến tiệm sửa giúp và đưa tôi đến công ty. Tôi thì đến đúng giờ còn anh thì bị muộn phải nộp phạt khiến tôi rất áy náy.

Tôi và Hiếu sống cùng dãy trọ nhiều năm nay, gặp nhau nhiều nhưng chỉ lướt qua nhau, không ai chào hỏi ai câu nào. Chúng tôi chỉ bắt đầu quen nhau vào tháng trước.

Tối chủ nhật, Hiếu mời tôi đi chơi và tôi đã đồng ý. Tôi rất bất ngờ khi được anh tặng một chiếc điện thoại trị giá hơn 20 triệu. Tuy đã 30 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhận món quà giá trị từ bạn khác giới, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và trong lúc anh tỏ tình , tôi đã đồng ý.

Từ sau hôm đó, Hiếu thường qua phòng trò chuyện với tôi và hai đứa rủ nhau đi uống cà phê hay ăn tối. Tiếp xúc với anh ấy nhiều, tôi nhận thấy anh sống tình cảm, tốt tính và vui vẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó chúng tôi đi dạo. Lúc tôi đang chìm đắm trong tình yêu thì bất ngờ Hiếu bảo tôi vào nhà nghỉ ngủ. Đến lúc này thì tôi tỉnh táo lại và bắt đầu suy nghĩ. Chúng tôi chính thức quen nhau mới được 2 tuần, tôi thật sự chưa hiểu về gia cảnh của Hiếu thế nào. Huống chi vừa mới đồng ý làm bạn gái của anh vài tiếng trước, giờ anh đã rủ tôi đi nhà nghỉ.

Tôi đã lớn tuổi, trải qua vài mối tình thất bại, tôi chưa thấy người đàn ông nào yêu mình thật sự. Tôi sợ khi đáp ứng yêu cầu của Hiếu rồi anh lại chán tôi lúc nào không hay nữa.

Tôi nói với Hiếu là chưa sẵn sàng, mong anh giữ gìn cho bạn gái. Anh không chịu buông tha, anh nói trước sau hai đứa cũng là vợ chồng, trước hay sau cũng như nhau. Anh hứa chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm cả đời này với tôi.

Anh càng nói tôi càng thấy sợ, tôi cảm thấy không an toàn khi tiếp tục yêu Hiếu. Thế là tôi đã trả lại quà và yêu cầu anh đưa về phòng trọ.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó anh nhắn tin cho tôi rất nhiều, trong lời lẽ có yêu thương và cả muốn qua phòng tôi. Tôi đang phân vân không biết Hiếu yêu tôi thật lòng hay chỉ muốn ngủ với tôi?