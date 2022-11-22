Âm thầm cài định vị vào chiếc ô tô của chồng bỗng phát hiện anh thường xuyên đến một địa điểm lạ, tôi lén theo dõi để rồi không thể tin sự thật trước mắt mình

Đợt này tôi đang mang bầu, chồng cũng quan tâm tới tôi nhiều hơn. Anh hay mua đồ ăn về cho tôi bồi dưỡng, món nào cũng ngon và nóng hổi, thực đơn thay đổi đa dạng.

Tôi và chồng kết hôn 2 năm nay. Chồng tôi sáng đi làm chiều về, anh làm cho một công ty truyền thông và sự kiện với mức lương 20 triệu mỗi tháng. Tháng nào anh cũng đưa tôi 15 triệu chi tiêu, lo toan cho gia đình và đi lại với nội ngoại. Tôi cảm thấy như vậy là hài lòng.

Trên đường đưa một cô bạn về, nhà cô ấy mở cửa hàng sửa chữa ô tô xe máy, cô ấy gợi ý bảo tôi lắp thêm cái thiết bị định vị theo dõi xe ô tô của chồng, nếu chồng có đi lăng nhăng thì tôi cũng sớm biết mà xử lý dứt điểm. Nghe bạn nói chí phải nên tôi nhờ chồng cô ấy lắp giúp cái định vị ở nơi kín đáo rồi cài phần mềm vào điện thoại của mình.

Chủ nhật tuần trước, tôi họp mặt với đám bạn thân ở ngoại ô nên mượn ô tô của chồng đi cho an toàn. Phụ nữ nên ngồi nói chuyện phiếm linh tinh thì lại nói tới chuyện gia đình, chuyện giữ chồng… Đám bạn bảo chồng tôi tuyệt vời như thế thì tôi nên giữ gìn cẩn thận, nhất lại là tôi đang mang bầu, cần quan tâm chú ý tới chồng nhiều hơn kẻo chồng ngó nghiêng nơi khác.

Ảnh minh họa: Internet

Những ngày sau đó, tôi âm thầm theo dõi và quả thực đã phát hiện ra việc mờ ám. Cứ 11 giờ trưa là chồng rời công ty đến một nhà hàng gần đó. Ở lại đấy đến hơn 2 giờ chiều mới về lại công ty. Hôm đầu tôi cứ tưởng chồng đến đó ăn hoặc tiếp khách. Nhưng liên tiếp 5 buổi trưa đều xuất hiện ở nhà hàng đó thì tôi thấy lạ. Tôi nghi ngờ anh có tình cảm mập mờ với cô gái nào ở đấy nên chồng vừa về là tôi làm ầm ĩ, khóc lóc, gào kêu tố cáo chồng ngoại tình.

Ban đầu chồng bất ngờ lắm, gặng hỏi thì tôi nói dối rằng bạn tôi nhìn thấy anh vào nhà hàng đó rồi ôm ấp một cô phục vụ ở bên trong. Chồng giận đùng đùng bảo tôi gọi người bạn đó ra đối chất. Tôi vẫn nhất quyết đổ tội cho chồng và còn khoác lác rằng bạn tôi gửi ảnh, trong ảnh là anh đang ôm người ta.

Sau một hồi thấy tôi vẫn khóc lóc còn đòi bỏ về nhà mẹ đẻ thì chồng mới thú nhận sự thật. Anh bảo anh đến kiểm tra sổ sách, nhà hàng đó là của anh, anh mở ra từ trước khi cưới tôi. Công việc ở công ty truyền thông kia là anh làm theo kiểu cộng tác chứ chẳng phải chính thức. Có dự án thì họ mời anh về làm tư vấn và giám sát còn không thì anh qua đấy đào tạo nhân viên mới thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Thu nhập trước tới giờ của anh là ở nhà hàng này, mỗi tháng cũng tầm hơn trăm triệu. Tiền thì anh vẫn cất để dành sau này tôi sinh con còn lo cho tương lai của con. Anh không nói với tôi vì sợ tôi không biết tiết kiệm, lại ỷ vào tiền bạc mà vung tay quá trán.

Tôi mừng vì không ngờ chồng có tài sản lớn đến thế nhưng lại buồn vì anh không tin tưởng tôi, giấu giếm vợ bao lâu nay, và thậm chí tôi hoài nghi rằng nếu tôi không biết việc này thì anh sẽ giấu tôi mãi mãi. Có phải tôi đang cả nghĩ quá không mọi người? Tôi có nên đặt trọn niềm tin vào chồng không? Một người đàn ông giấu giếm tài sản riêng như thế thì có phải là một ông chồng tốt?