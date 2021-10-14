5 "điều bí mật" giúp chị em phụ nữ U50 trẻ như gái 18, đôi mươi và sống đời hạnh phúc, an lạc… đến bất ngờ

Tâm sự 14/10/2021 17:00

Có những chị em tuy mới có 20 tuổi, nhưng nhìn lại cứ ngỡ họ đã là U60, 70. Nhưng lại cũng có những người cứ ngỡ là mới chỉ mới 18 đôi mươi thôi, ấy thế mà họ đã ngoài U50, 60 rồi cơ đấy! Bí quyết để trẻ mãi không già và sống đời an yên, hạnh phúc… chỉ nằm ở “5 điều bí mật” này…

Có những chị em tuy mới có 20 tuổi, nhưng nhìn lại cứ ngỡ họ đã là U60, 70. Nhưng lại cũng có những người cứ ngỡ là mới chỉ mới 18 đôi mươi thôi, ấy thế mà họ đã ngoài U50, 60 rồi cơ đấy!

Bí quyết để trẻ mãi không già và sống đời an yên, hạnh phúc… chỉ nằm ở “5 điều bí mật” này…

1. Không làm những việc ác, chỉ làm những việc thiện lành

5 'điều bí mật' giúp chị em phụ nữ U50 trẻ như gái 18, đôi mươi và sống đời hạnh phúc, an lạc… đến bất ngờ - Ảnh 1
"Việc ác xin chớ làm... Ảnh minh họa

Ác ở đây có nghĩa là chúng ta dùng những lời nói, ý nghĩ và việc làm của mình để làm tổn thương, bất hạnh lên cuộc đời của người khác.

Còn thiện ở đây có nghĩa là chúng ta luôn tâm nói những lời yêu thương khiến người khác cảm thấy mát lòng mát dạ, được an ủi, cảm thông.

Và chỉ suy nghĩ, hành động, làm những việc thiện lành cho bản thân mình và những người xung quanh.

Ví như thấy một con kiến nhỏ rơi xuống nước cũng tìm cách cứu vớt nó lên, thấy người hoạn nạn, kém may mắn hơn mình thì sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng mà mình có thể.

Việc ác dù mang lại lợi ích lớn cho bản thân mình mà hại đến người khác thì cũng nhất quyết không làm.

Nhưng việc thiện dù nhỏ nhưng có thể giúp được cho mình, cho người khác bớt khổ đau, thì sẽ sẵn lòng để dốc tâm, dốc sức để làm.

#2. Tập ăn chay để bố thí mạng sống cho vạn vật

Xét về góc độ khoa học, thì ăn chay sẽ mang lại rất nhiều lợi lạc cho con người, có thể là giúp giảm thiểu bệnh tật và cũng có thể là trẻ hóa làn da…

Còn khi xét ở góc độ nhân văn, thì ăn chay chính là chúng ta đang bố thí mạng sống cho những con vật sống xung quanh mình.

Bởi vì, con gà nhỏ tuy không biết nói nhưng nó cũng biết buồn biết đau khi thấy con người mang bố mẹ nó ra mà mổ bụng lấy thịt, con heo tuy bé nhỏ, không biết nói tiếng van lơn, nhưng vẫn sẽ rơi hai hàng lệ khi nhìn thấy ai đó chở bố mẹ mình đến lò mổ…

Vạn vật trên đời dù là ngọn cỏ, lá rau, cho đến con heo, con gà tuy không nói được, nhưng tất cả chúng đều tham sống sợ chết, đều sợ máu chảy đầu rơi giống y như con người chúng ta vậy đó.

Chỉ khác là chúng không có đủ khả năng để chống cự lại khi bị con người mang mình ra để lóc da xẻ thịt, nên đành phải miễn cưỡng chấp nhận cái chết trong sự cùng quẫn và tuyệt vọng!

Chính thế mà việc ăn chay, không chỉ giúp cho những con vật không phải ngày ngày chứng kiến cảnh tang thương bởi sự chia lìa giữa tình mẫu phụ tử, gà con xa mẹ biết đâu tìm mồi? heo con xa mẹ lấy đâu ra sữa để ngày ngày bú mớm?...

Mà việc làm này còn giúp cho chính phần, tâm của mỗi chúng ta được an lạc và lòng từ bi cũng nhờ đó mà được phát triển, nảy nở.

Nhờ vậy mà dù không cần đi đến thẩm mỹ viện để phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng dung mạo của bạn vẫn trẻ trung và xinh đẹp như hoa.

3. Không sân si với người, với đời

5 'điều bí mật' giúp chị em phụ nữ U50 trẻ như gái 18, đôi mươi và sống đời hạnh phúc, an lạc… đến bất ngờ - Ảnh 2
Duyên lành nên gắng gieo... Ảnh minh họa

Người càng có dung mạo xấu xí, càng chứng tỏ trong lòng họ tích tục rất nhiều tạp khí của sự sân hận, thù ghét, hại người, hận đời.

Do đó, cách để đẹp tự nhiên mà không cần đi phẫu thuật thẩm mỹ, hay son phấn chính là nỗ lực sống cho thật tốt phần đời của mình mà không sân si với người với đời.

Cứ hễ thấy việc tốt thì gắng công gắng sức để làm, còn hễ như thấy chỗ nào sân si, hận thù thì tìm cách tránh cho thật xa, không tham gia vào việc bêu xấu hay nhục mạ, làm tổn hại đến thanh danh, nhân phẩm của người khác…

Nếu ai sống được như vậy, thì không những đời này mà các đời kiếp sau cũng sẽ có được dung mạo như tiên giáng trần và không bao giờ bị “khổ ở thân” và ở cả trong tâm.

#4. Học cách buông bỏ để không còn đau khổ nữa

Trên đời này người khổ đau nhất chính là người không thể buông bỏ được những tạp niệm, những thứ làm cho cuộc đời mình trở nên bất hạnh, đau khổ.

Thế nên, nếu như lòng cứ hoài khổ đau, thì dù có sống ở trong cung vàng điện ngọc bạn cũng sẽ không thể an yên và hạnh phúc được.

Cho nên, thay vì cứ cố gắng níu giữ lấy những thứ khiến cho bản thân đau khổ, thì chi bằng hãy học cách buông bỏ để giúp thân tâm mỗi ngày được an lạc và trẻ khỏe từ trong ra ngoài..?

5. Yêu thương và sống chan hòa với thiên nhiên

5 'điều bí mật' giúp chị em phụ nữ U50 trẻ như gái 18, đôi mươi và sống đời hạnh phúc, an lạc… đến bất ngờ - Ảnh 3
Nội tâm giữ an nhiên" ... Ảnh minh họa

Có những người đứng trước hoa mà không hề cảm nhận được bất kỳ điều gì thú vị, dù đó là vẻ đẹp của hoa hay mùi hương hoa lan tỏa khắp căn phòng.

Nhưng lại cũng có những người, chỉ cần nhìn thấy hoa thôi là lòng đã khởi lên sự thấu cảm rằng hoa hôm nay buồn hay vui, có tâm sự gì chăng?...

Để hiểu được hoa thì cần lắng lòng mình lại, còn để yêu thương được thiên nhiên, vạn vật trong đất trời thì phải dụng tâm mà “mài dũa đức hạnh” cho lòng “từ bi” được tăng trưởng.

Thì khi đó, chỉ cần một chiếc lá khẽ rơi thôi là ta cũng đã đủ thấu cảm được rằng lá dày hay mỏng, rơi nghiêng hay rơi dọc?

Do đó, bồi dưỡng tình yêu thương với vạn vật và sống chan hòa với thiên nhiên không chỉ giúp tâm hồn ta trở nên "tinh tế".

Mà đó còn được xem là liều "biệt dược" giúp mỗi người chúng ta xua tan đi những lắng lo, khó nhọc, sự bất an, sợ hãi… xuyên suốt cuộc hành trình của mình.

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