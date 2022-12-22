Hãy làm mới chuyện chăn gối để cả hai không bị nhàm chán và đặc biệt hơn hết người phụ nữ có thể bảo vệ chồng của mình...

Thay đồ ngủ gợi cảm thường xuyên Một bộ đồ ngủ gợi cảm không chỉ làm tăng sinh lực của chồng mà còn quyến rũ được chồng đến gần mình hơn. Đơn giản chỉ cần 1 bộ đồ ngủ ren, lụa 2 dây là đã đủ khoe những chỗ gợi cảm để hấp dẫn đối phương rồi. Thỉnh thoảng hãy thay đổi đồ ngủ để làm mới. Và tạo sự hưng phấn cho chồng trong trang phục mát mẻ, gợi cảm nhé. Ảnh minh họa: Internet Có những tư thế yêu mới Thông thường tất cả mọi cặp vợ chồng đều có 1 vài tư thế yêu giống nhau. Và được lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác. Điều này có thể làm chồng bạn cảm thấy chán và tẻ nhạt khi không có gì thay đổi trong chuyện giường chiếu.

Hãy nghĩ và sáng tạo ra 1 tư thế nào đó khác để gây ấn tượng cho chồng bạn. Cách tốt nhất để phát hiện 1 vài tư thế mới là cùng nhau xem 1 vài bộ phim người lớn để kích thích sinh lực. Đôi khi sẽ cảm thấy ngại ngùng, nhưng sẽ có lúc vợ chồng bạn thích thú những điều mới mẻ. Trò chuyện trên giường Đừng chỉ nghĩ đến việc khi yêu sẽ im lặng nhé. Trong những giây phút đầu, tán gẫu 1 vài câu nhẹ nhàng với nhau sẽ tăng sự vui vẻ khi yêu đấy. Bạn có thể hỏi hay kể 1 câu chuyện mà bạn biết về “chuyện ấy” để cả 2 cũng trao đổi và những câu chuyện hài hước sẽ đủ làm cuộc yêu tràn đầy niềm vui àm không có sự ngại ngùng nào.

Ảnh minh họa: Internet Chủ động với chàng trong cuộc yêu Thông thường, người đàn ông sẽ luôn giữ thế chủ động. Tuy nhiên hầu hết mọi người đàn ông đều thích thú với những người phụ nữ chủ động hơn trong chuyện ấy. Bởi họ sẽ bị kích thích bởi sự quyến rũ của người phụ nữ am hiểu và dạn dĩ chuyện chăn gối. Do đó, trong cuộc yêu, thỉnh thoảng hãy dành thế tấn công. Những cái hôn, những cái vuốt ve hay chủ động cởi đồ cũng sẽ khiến người đàn ông lưu luyến bạn hơn đấy. Yêu ở những địa điểm mới Việc yêu trên giường là những điều bình thường mà ai cũng làm. Khoa học đã chứng minh rằng việc yêu ở những địa điểm khác sẽ mang lại cảm xúc cao hơn cho cả 2. Bạn có thể đổi địa điểm yêu xung quanh căn nhà của mình như sofa, bếp, nhà tắm, cầu thang,… Để hâm nóng tình cảm vợ chồng, bạn có thể đi du lịch 1 năm 2 – 3 lần để mang lại sự tươi mới trong chuyện ấy.

Đi công tác về, con gái 6 tuổi hớn hở khoe: 'Mẹ ơi, bố giấu cô nào ở trong tủ ấy, cả tiếng rồi chưa chịu ra' Lúc về đến nhà tôi thấy một đôi giày phụ nữ ở trước cửa, tôi ngầm nhận ra chồng mình đưa nhân tình về nhà, lúc này tôi uất ức, bởi vì không ngờ trong nhà còn có con gái nhỏ mà anh ta lại dám làm cái chuyện kinh khủng đó.

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