Tư thế quan hệ này là tư thế cô ấy sẽ nằm trên bụng bạn, trong khi quan hệ. Lúc này bạn có thể hơi nghiêng xương chậu về phía trước khiến cho nàng phải trực tiếp xoay theo tư thế của bạn. Nhiều phụ nữ đạt được cực khoái ở tư thế này. Lúc này, cô ấy thích bạn nằm yên và kiểm soát chuyển động của cô.

Cô ấy sẽ giữ lưng thẳng trong khi di chuyển nhịp nhàng. Lúc này, bạn nên nhẹ nhàng xoa lưng cô ấy để tăng thêm phần hưng phấn trong chuyện chăn gối.

Đây là một trong các tư thế quan hệ phụ nữ thích thú nếu còn cảm thấy ngại khi tự chạm vào vùng kín của mình. Thật ra, không có gì phải ngại cả, vì đó chỉ đơn giản là một bộ phận trên cơ thể bạn và không có lý do gì ngăn bạn kích thích 'vùng kín' của mình. Với tư thế này, đối phương sẽ không thể biết liệu bạn đang “âm thầm” chạm vào vùng kín hay không.

Ở tư thế đóng đinh, bạn sẽ nằm sấp và cơ thể áp sát trên giường, còn anh ấy thì nằm sấp lên trên bạn. Sự giao hợp sẽ xảy ra từ phía sau. Khi nằm áp sát trên giường, chắc chắn bạn sẽ có những xúc cảm rất khác so với khi bạn thực hiện những tư thế giao hợp từ đằng sau khác.

Rất nhiều chị em phụ nữ không thể đạt cực khoái khi quan hệ đã thực sự “lên đỉnh” khi thử áp dụng tư thế này.

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Tư thế "yêu" truyền thống

Với tư thế "yêu" truyền thống được xem là là tư thế quan hệ lên đỉnh dễ nhất cho cả hai và cũng được nhiều cặp đôi áp dụng nhiều nhất.

Tư thế này bạn sẽ không mất quá nhiều sức. Bên cạnh đó, phần da thịt của hai bạn cũng được chạm vào nhau nhiều nhất. Tất cả các phần cơ thể của 2 người đều có thể nhận kích thích dễ dàng.

Các nàng rất thích cảm giác được các chàng vòng tay, ôm trọn cơ thể mình trong suốt cuộc yêu. Nói chung, các chàng đừng nên lơ lãng với bộ phận nào trên cơ thể người tình trong khi làm chuyện ấy là đủ làm thỏa mãn nàng rồi.

Kiểu ngọn núi

Đây là tư thế phụ nữ dễ cán đích mà cả hai bạn đều ngồi đối diện nhau. Chính vì vậy, khi giao hợp, vùng kín của bạn sẽ dễ tiếp xúc với các bộ phận khác của chàng và bạn sẽ dễ đạt cực khoái hơn.