4 phương pháp đơn giản giúp chị em đẩy lùi chứng 'khô hạn cô bé', nâng cao chất lượng 'cuộc yêu'

Tâm sự 06/06/2023 05:11

Dưới đây là những biện giúp giúp chị em cân bằng lượng hormone trong cơ thể, khắc phục tình trạng 'khô hạn'.

Những nguyên nhân gây khô âm đạo

Giảm nồng độ estrogen 

Theo số liệu thống kê, hàng năm có khoảng 10 – 40% phụ nữ tuổi mãn kinh có dấu hiệu khô âm đạo. Nguyên nhân phổ biến vẫn là do sự mất cân bằng nội tiết tố, dẫn đến tình trạng “cô bé” giảm tiết chất nhờn khi quan hệ tình dục.

Bên cạnh đó, còn xuất hiện các triệu chứng và nguy cơ khác như viêm ngứa, đau khi giao hợp, suy giảm ham muốn tình dục. Tuy nhiên, nữ giới trong độ tuổi từ 20 – 30 vẫn có thể gặp phải tình trạng “khô hạn”.

Nguyên nhân phổ biến gây suy giảm estrogen ở nữ giới bao gồm mãn kinh, phẫu thuật cắt bỏ tử cung, trong thời gian cho con bú, chán ăn, căng thẳng…

4 phương pháp đơn giản giúp chị em đẩy lùi chứng 'khô hạn cô bé', nâng cao chất lượng 'cuộc yêu' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Do dùng thuốc dẫn đến khô âm đạo

Một số loại thuốc được dùng điều trị cho bệnh nhân ung thư vú như tamoxifen, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của estrogen trong cơ thể, làm cho “âm đạo” dễ bị khô. Ngoài ra, các thuốc dị ứng như thuốc kháng sinh histamin cũng là nguyên nhân gây khô niêm mạc thành âm đạo.

Thụt rửa âm đạo

Việc vệ sinh âm đạo không đúng cách sẽ làm mất cân bằng độ pH tự nhiên trong môi trường âm đạo, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây viêm nhiễm. Từ đó gây nên tình trạng “khô hạn”.

4 phương pháp đơn giản giúp chị em đẩy lùi chứng 'khô hạn cô bé', nâng cao chất lượng 'cuộc yêu' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Yếu tố tâm lý

Cuộc sống quá nhiều áp lực, căng thẳng cũng sẽ khiến bạn bị quá tải. Stress là một trong những nguyên nhân gây ức chế buồng trứng – nơi điều tiết nội tiết tố nữ estrogen, gây ra hiện tượng khô âm đạo.

Biện pháp cải thiện tình trạng khô âm đạo

Uống nhiều nước

Cung cấp đủ nước cho cơ thể không chỉ làm giảm tình trạng “khô hạn” cho các chị em mà còn mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Do vậy, nữ giới cần uống đủ lượng nước cần thiết cho mỗi ngày, trung bình từ 8 – 10 ly nước.

Lựa chọn dung dịch vệ sinh vùng kín an toàn

Hãy dành thời gian để kiếm tra các loại xà phòng, nước hoa và các loại mỹ phẩm khác có khả năng gây hại các mô nhầy trong thành âm đạo. Do vậy, bạn cần lựa chọn những sản phẩm chứa thành phần hóa học an toàn để bảo vệ cơ thể trước những tác nhân kích thích nguy hiểm.

4 phương pháp đơn giản giúp chị em đẩy lùi chứng 'khô hạn cô bé', nâng cao chất lượng 'cuộc yêu' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý

Một chế độ ăn uống hợp lý sẽ duy trì sự cân bằng của lượng hormone trong cơ thể. Hiện nay nhiều chị em áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ dáng, tuy nhiên ăn uống thiếu chất béo sẽ làm cho cơ thể không nhận được nguồn dinh dưỡng cần thiết, để sản xuất ra các hormone tình dục. Ví dụ, cholesterol đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc sản xuất dịch bôi trơn âm đạo.

Sử dụng chất bôi trơn

Chất bôi trơn sẽ giúp chị em khắc phục tình trạng “khô hạn” nhanh chóng bằng cách khôi phục lại độ ẩm trong âm đạo, giảm đau khi quan hệ. Chuyên gia tình dục Emily Morse, đồng thời chủ kênh truyền thông “Sex with Emily” khuyến khích các cặp đôi nên thử nhiều loại khác nhau để tìm ra sản phẩm ưng ý nhất.

4 phương pháp đơn giản giúp chị em đẩy lùi chứng 'khô hạn cô bé', nâng cao chất lượng 'cuộc yêu' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
Suýt mất chồng vì mẹ dạy “Sex là hư”

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