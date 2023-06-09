3 tư thế 'ÂN ÁI' giúp 'kích thích cô bé' nhanh chóng, chị em phụ nữ 'điêu đứng' xin tha không ngừng

Tâm sự 09/06/2023 12:50

Dưới đây là những tư thế giúp chị em đạt 'cực khoái' nhanh chóng, cánh mày râu đừng nên bỏ qua nhé.

Tư thế úp thìa

Để thực hiện tư thế này, cả hai cần nằm nghiêng, quay mặt về cùng một hướng, người nam nằm sau đối tác. Người nữ uốn cong đầu gối và đẩy mông ưỡn về phía sau để dương vật của người nam có thể tiếp cận âm đạo một cách dễ dàng hơn.

Sau đó, điều chỉnh độ nghiêng của cơ thể sao cho thoải mái và thay đổi nhiều góc khác nhau. Ở tư thế này, người nam có thể dễ dàng dùng tay kích thích ngực của người nữ mang lại khoái cảm cho cả hai. Bên cạnh đó, vị trí này cũng cho phép dương vật thâm nhập sâu và tiếp xúc trọn vẹn với cơ thể người nữ.

3 tư thế 'ÂN ÁI' giúp 'kích thích cô bé' nhanh chóng, chị em phụ nữ 'điêu đứng' xin tha không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế ghế võng

Tư thế này đem lại những khoái cảm và phiêu lưu hơn cho cả hai bạn. Nàng nằm ngửa, bạn quỳ gối cúi lưng. Đặt hai chân của bạn giơ cao qua vai bạn. Ở tư thế này cho phép bạn nữ có thể di chuyển hông của mình về phía trước.

3 tư thế 'ÂN ÁI' giúp 'kích thích cô bé' nhanh chóng, chị em phụ nữ 'điêu đứng' xin tha không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế cưỡi ngựa ngược

Với một trong các tư thế khiến nàng lên đỉnh này, cánh mày râu sẽ nằm ngửa và duỗi thẳng. Nàng sẽ ngồi phía trên và quay lưng về bạn. Tư thế này sẽ tạo điều kiện cho chị em cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái, vì lúc này chị em đang nắm thế chủ động. Ngoài ra, việc sống lưng của chị em được duỗi thẳng cũng khiến bản thân thoải mái hơn khi quan hệ. Điều tuyệt vời ở tư thế này là cả bạn và nàng đều có thể kích thích cho âm vật.

Thực hiện tư thế quan hệ tình dục này, các nàng có khả năng “lên đỉnh” cao hơn. Một điểm cộng rất lớn đó là khi quan hệ ở tư thế này, nam giới đạt cực khoái chậm hơn bình thường, vì vậy, chị em không phải quá lo lắng nếu không kịp “lên đỉnh” cùng đối phương.

3 tư thế 'ÂN ÁI' giúp 'kích thích cô bé' nhanh chóng, chị em phụ nữ 'điêu đứng' xin tha không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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